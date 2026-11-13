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Το φυτικό συμπλήρωμα που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πέτρας στα νεφρά

Ευ Ζην
Το φυτικό συμπλήρωμα που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πέτρας στα νεφρά
Pexels
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Παρασκευή, 13/11/2026 - 09:32

Η επαρκής ενυδάτωση, ο περιορισμός του αλατιού και η άσκηση υποστηρίζουν την υγεία των νεφρών.

Τα φυτικά συμπληρώματα μπορεί να έχουν ευεργετικά οφέλη στην υγεία, όμως – σε κάποιες περιπτώσεις – μπορεί να προκαλέσουν και δυσάρεστες συνέπειες. Ο κουρκουμάς είναι ένα δημοφιλές μπαχαρικό, το οποίο διατίθεται σε μορφή συμπληρώματος. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη λήψη συμπληρωμάτων κουρκουμά, αφού μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στα νεφρά.

Ο κουρκουμάς περιέχει υψηλά επίπεδα οξαλικών

Ο κουρκουμάς είναι πλούσιος σε οξαλικά και οι μεγάλες δόσεις ενδέχεται να συμβάλουν στον σχηματισμό λίθων οξαλικού ασβεστίου στα νεφρά, σε άτομα που έχουν προδιάθεση. Η περίσσεια οξαλικών δεσμεύεται με το ασβέστιο στα ούρα, σχηματίζοντας κρυστάλλους οξαλικού ασβεστίου, οι οποίοι μπορούν να εξελιχθούν σε πέτρες στα νεφρά.

«Μια ανάλυση του 2026 έδειξε ότι τα συμπληρώματα κουρκουμά μπορεί να περιέχουν έως και 50 mg οξαλικών ανά συνιστώμενη δόση, ενώ ένα σκεύασμα που περιέχει και μαύρο πιπέρι βρέθηκε να έχει 93 mg ανά δόση», αναφέρει στο EatingWell η διαιτολόγος και ειδικός στην υγεία των νεφρών Melanie Betz. Αν και μια δίαιτα χαμηλή σε οξαλικά δεν συνιστάται ως μέθοδος διαχείρισης των λίθων στα νεφρά, η λήψη μιας συμπυκνωμένης δόσης —ειδικά εάν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα ασβεστίου για να μειωθεί η απορρόφησή τους— μπορεί να αποβεί προβληματική, προσθέτει η ίδια.

Τα συμπληρώματα κουρκουμά ενδέχεται να περιέχουν επιπλέον συστατικά

Τα συμπληρώματα κουρκουμά μπορεί να περιέχουν και άλλες ουσίες, ενώ δεν ελέγχονται πάντα ως προς την καθαρότητά τους προτού φτάσουν στα ράφια των καταστημάτων. «Ο κουρκουμάς συγκαταλέγεται στα μπαχαρικά που επιμολύνονται συχνότερα με μόλυβδο, ο οποίος, με την πάροδο του χρόνου, προκαλεί βλάβες στα ευαίσθητα φίλτρα των νεφρών», επισημαίνει η επίσης διαιτολόγος Jessica Clancy-Strawn.

Σύμφωνα με μια παλαιότερη μελέτη, το 14% των 356 δειγμάτων κουρκουμά από τη Νότια Ασία παρουσίαζε ανιχνεύσιμα επίπεδα μολύβδου άνω των 2 μικρογραμμαρίων ανά γραμμάριο. Ενδεικτικά, για τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, η έκθεση στον μόλυβδο θα πρέπει να διατηρείται κάτω από τα 8,8 μικρογραμμάρια ημερησίως.

Ο επιμολυσμένος κουρκουμάς μπορεί να βλάψει τα νεφρά στον γενικό πληθυσμό, ενώ άτομα που αντιμετωπίζουν ήδη νεφρική βλάβη ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε περαιτέρω επιπλοκές. «Τα άτομα με νεφρική νόσο διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο, καθώς η ικανότητά τους να αποβάλλουν μέσω των ούρων τα πλεονάζοντα μέταλλα και τα παραπροϊόντα του μεταβολισμού, είναι μειωμένη», εξηγεί η Betz.

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Τελευταία τροποποίηση στις 13/11/2026 - 03:07

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