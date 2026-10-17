Πώς να φτιάξετε τον τέλειο φθινοπωρινό καφέ στο σπίτι

Το φθινόπωρο είναι η καλύτερη περίοδος για έναν ζεστό και αρωματικό καφέ .

Αν θέλετε να απολαύσετε τον αγαπημένο σας καφέ τις κρύες ημέρες του φθινοπώρου, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σας τον φτιάξει ένας επαγγελματίας. Σας προτείνουμε 3 συνταγές για να φτιάξετε μόνοι σας τον καφέ σας στο σπίτι, χωρίς να έχει τίποτα να ζηλέψει από τον καφέ που θα πίνατε σε ένα κατάστημα εστίασης.

Pumpkin latte (Λάτε με πουρέ κολοκύθας)

Τι θα χρειαστείτε

- 2 κουταλιές της σούπας πουρές κολοκύθας

- 1/2 κουταλάκι του γλυκού μείγμα μπαχαρικών (κανέλα, μοσχοκάρυδο, τζίντζερ, γαρίφαλο)

- 1/2 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

- 250 ml γάλα της επιλογής σας (αγελαδινό, αμυγδάλου, βρώμης)

- 1 δόση εσπρέσο

- Σαντιγί και κανέλα για τη γαρνιτούρα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Σε ένα κατσαρολάκι, ζεστάνετε το γάλα, τον πουρέ κολοκύθας και τα μπαχαρικά σε μέτρια φωτιά. Φροντίστε να ανακατεύετε συνεχώς για να διαλυθεί καλά ο πουρές. Μόλις το μείγμα ζεσταθεί, αποσύρετε από τη φωτιά και προσθέστε το εκχύλισμα βανίλιας.

Ρίξτε τον εσπρέσο σε ένα ποτήρι και συμπληρώστε με το έτοιμο μείγμα γάλακτος. Αν προτιμάτε τον latte σας πιο γλυκό, μπορείτε να προσθέσετε ζάχαρη ή σιρόπι σφενδάμου, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Γαρνίρετε με σαντιγί και πασπαλίστε με κανέλα.

Cinnamon cappuccino (Καπουτσίνο με κανέλα)

Τι θα χρειαστείτε

- 1 δόση εσπρέσο

- 150 ml γάλα

- 1 κουταλάκι του γλυκού σιρόπι κανέλας

- Κανέλα σε σκόνη για το γαρνίρισμα

Εκτέλεση

Ετοιμάστε τον εσπρέσο και αδειάστε τον σε μια κούπα. Ζεστάνετε το γάλα σε ένα μικρό κατσαρολάκι και χτυπήστε το με το σύρμα μέχρι να αφρατέψει και να κάνει αφρό. Προσθέστε το σιρόπι κανέλας (ή ένα μείγμα μελιού και κανέλας) στον καφέ σας. Ρίξτε αργά το αφρώδες γάλα στον καφέ. Πασπαλίστε την επιφάνεια του ροφήματος με λίγη κανέλα σε σκόνη.

Chocolate mocha with orange (Σοκολάτα μόκα με πορτοκάλι)

Τι θα χρειαστείτε

- 1 δόση εσπρέσο

- 1 κουταλιά της σούπας κακάο σε σκόνη (χωρίς ζάχαρη)

- 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη ή μέλι

- 200 ml γάλα

- 1/2 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα πορτοκαλιού

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ, αναμείξτε το κακάο με τη ζάχαρη (ή το μέλι) και λίγο ζεστό νερό, μέχρι να σχηματιστεί ένα λείο μείγμα. Ετοιμάστε τον εσπρέσο και προσθέστε τον στο μείγμα του κακάο.

Ζεστάνετε το γάλα σε ένα κατσαρολάκι και προσθέστε το ξύσμα πορτοκαλιού. Ζεστάνετε σε μέτρια φωτιά μέχρι το γάλα να αρχίσει να αχνίζει ελαφρώς. Ρίξτε το γάλα στην κούπα με τον καφέ και τη σοκολάτα. Γαρνίρετε με σαντιγί και τριμμένη σοκολάτα.