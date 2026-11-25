Στην αγορά μπορεί να βρει κάποιος ψημένα ή ωμά αμύγδαλα, γάλα αμυγδάλου, αμυγδαλοβούτυρο και αλεύρι αμυγδάλου.

Αν και όλες οι παραπάνω μορφές προσφέρουν οφέλη στην υγεία, η διαιτολόγος Lauren Manaker, προτείνει μέσω του marthastewart.com την επιλογή ωμών, ολόκληρων αμυγδάλων για «μέγιστο θετικό αντίκτυπο στην υγεία». Σύμφωνα με την ίδια, «τα ωμά αμύγδαλα διατηρούν τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά, καθώς το ψήσιμο μπορεί να μειώσει ελαφρώς την περιεκτικότητά τους σε βιταμίνες. Ωστόσο, τα ψημένα αμύγδαλα παραμένουν μια θρεπτική επιλογή και συχνά προτιμώνται για τη γεύση τους».

Θέλετε ακόμα μεγαλύτερα οφέλη στην υγεία σας; Δοκιμάστε να καταναλώσετε αμύγδαλα, τα οποία προηγουμένως τα έχετε μουλιάσει. «Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει το μούλιασμα των αμυγδάλων σε νερό, κάτι που μπορεί να βελτιώσει την πεπτικότητά τους και να αυξήσει τη διαθεσιμότητα ορισμένων θρεπτικών συστατικών, όπως η βιταμίνη Ε και τα αντιοξειδωτικά. Η διαδικασία αυτή μειώνει το φυτικό οξύ —μια ένωση που μπορεί να εμποδίσει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών— καθιστώντας τα μουλιασμένα αμύγδαλα μια δημοφιλή επιλογή για όσους επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη στην υγεία τους», αναφέρει η Manaker.

Τι ισχύει για το γάλα αμυγδάλου

Δυστυχώς, αν και αποτελεί μια εξαιρετική εναλλακτική λύση αντί για το συμβατικό γάλα —και μια καλή επιλογή για όσους αποφεύγουν τη λακτόζη—, το γάλα αμυγδάλου υστερεί διατροφικά σε σύγκριση με άλλα προϊόντα αμυγδάλου. «Τα αμύγδαλα χάνουν ορισμένα από τα θρεπτικά συστατικά τους κατά την επεξεργασία, με αποτέλεσμα οι φυτικές ίνες, οι πρωτεΐνες και τα υγιεινά λιπαρά που περιέχονται στα ολόκληρα αμύγδαλα να είναι σημαντικά μειωμένα στο γάλα αμυγδάλου», διευκρινίζει η Manaker.

Διατροφική αξία

Μία μερίδα αμύγδαλα αντιστοιχεί σε 30 γραμμάρια ή περίπου 23 ωμά αμύγδαλα. Περιέχει 6 γραμμάρια πρωτεΐνης, 4 γραμμάρια φυτικών ινών και 13 γραμμάρια ακόρεστων λιπαρών, με μόλις 1 γραμμάριο κορεσμένων λιπαρών. Επιπλέον, μία μερίδα αμύγδαλα προσφέρει 15 απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων 77 χιλιοστογραμμαρίων βιταμίνης Ε (50% της Συνιστώμενης Ημερήσιας Δόσης), 76 χιλιοστογραμμαρίων ασβεστίου (6% της Συνιστώμενης Ημερήσιας Δόσης), 208 χιλιοστογραμμαρίων καλίου (4% της Συνιστώμενης Ημερήσιας Δόσης) και 77 χιλιοστογραμμαρίων μαγνησίου (20% της Συνιστώμενης Ημερήσιας Δόσης).