Πώς η άσκηση κατά την εφηβεία μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία στην ενήλικη ζωή

Η καλή φυσική κατάσταση στην εφηβεία μπορεί να συμβάλλει στην προστασία από την κατάθλιψη στην ενήλικη ζωή, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Η άσκηση έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με καλύτερη ψυχική υγεία. Μπορεί όμως η φυσική σας κατάσταση στην παιδική ή εφηβική ηλικία να δείξει πόσο καλή θα είναι η ψυχική σας υγεία χρόνια αργότερα;

Σύμφωνα με νέα μελέτη, οι έφηβοι με καλύτερη αερόβια φυσική κατάσταση φαίνεται να έχουν μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν κατάθλιψη αργότερα στη ζωή τους.

Ειδικότερα, ερευνητές στην Αυστραλία ανέλυσαν στοιχεία από περισσότερα από 1.000 άτομα, τα οποία συμμετείχαν σε μια πανεθνική μελέτη που ξεκίνησε το 1985 και παρακολουθήθηκαν για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Στόχος ήταν να εξεταστεί η ψυχική τους υγεία μέσα από διαγνωστικές συνεντεύξεις.

Η φυσική κατάσταση των συμμετεχόντων είχε αξιολογηθεί στην παιδική ηλικία με διάφορες δοκιμασίες. Μεταξύ αυτών ήταν το τρέξιμο 1,6 χιλιομέτρων, για την αξιολόγηση της καρδιοαναπνευστικής φυσικής κατάστασης, και το άλμα εις μήκος από στάση, για την αξιολόγηση της μυϊκής ισχύος. Μια μικρότερη ομάδα συμμετείχε επίσης σε δοκιμασίες ποδηλασίας και μέτρησης της δύναμης λαβής.

Ποια ήταν τα αποτελέσματα της μελέτης

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Affective Disorders, έδειξε ότι οι νέοι που ολοκλήρωναν το τρέξιμο με μεγαλύτερη ταχύτητα, κάτι που αποτελεί ένδειξη καλύτερης καρδιαγγειακής φυσικής κατάστασης, είχαν κατά 15% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο να εμφανίσουν κατάθλιψη αργότερα στην ενήλικη ζωή.

Ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδρομής ήταν περίπου 8 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα. Όσοι ήταν περίπου 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα ταχύτεροι από τον μέσο όρο είχαν αυτόν τον μειωμένο κίνδυνο κατάθλιψης.

Η προστατευτική επίδραση της καρδιοαναπνευστικής φυσικής κατάστασης ήταν πιο έντονη 5 έως 10 χρόνια μετά τις αρχικές δοκιμασίες, όταν οι συμμετέχοντες βρίσκονταν ακόμη πιο κοντά στην παιδική ηλικία, και σταδιακά μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, η συσχέτιση παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης, που έφτασε τα 34 χρόνια.

Σε όλες τις μετρήσεις της καρδιοαναπνευστικής φυσικής κατάστασης, οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι η προστατευτική επίδραση ήταν σταθερά ισχυρότερη στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες. Οι γυναίκες είχαν επίσης μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν κατάθλιψη κάποια στιγμή στη ζωή τους.

«Παρότι δεν μπορούμε να πούμε ότι η χαμηλή φυσική κατάσταση στην παιδική ηλικία προκαλεί κατάθλιψη στην ενήλικη ζωή, τα ευρήματα δείχνουν ότι η καλή φυσική κατάσταση στην παιδική ηλικία μπορεί να προσφέρει οφέλη που ξεπερνούν τη σωματική υγεία», ανέφερε ο Kyle Smith, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

«Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν στην κατάθλιψη, επομένως κανένας μεμονωμένος παράγοντας δεν μπορεί να εξηγήσει μόνος του τον κίνδυνο. Η φυσική κατάσταση μπορεί να είναι ένα κομμάτι του παζλ».

Ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με προβλήματα ψυχικής υγείας έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία 30 χρόνια, κυρίως λόγω της μεγάλης αύξησης των περιστατικών άγχους και κατάθλιψης σε όλο τον κόσμο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου 322 εκατομμύρια ενήλικες, δηλαδή ένας στους 20 ανθρώπους, ζουν με κατάθλιψη.

Καθώς τα ποσοστά συνεχίζουν να αυξάνονται, οι ερευνητές στρέφουν την προσοχή τους στον εντοπισμό παραγόντων του τρόπου ζωής που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην πρόληψη ή στην καθυστέρηση της εμφάνισης της κατάθλιψης.

«Το σημαντικό είναι ότι η φυσική κατάσταση είναι κάτι που μπορούμε να αλλάξουμε και ίσως αποτελεί έναν σημαντικό στόχο για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας σε βάθος χρόνου», ανέφερε ο Grant Tomkinson, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας.