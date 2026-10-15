ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Νέα δεδομένα για την υγεία: Σκωληκοειδίτιδα, φάρμακα GLP-1 και καινοτόμες θεραπείες

Μελέτες
Νέα δεδομένα για την υγεία: Σκωληκοειδίτιδα, φάρμακα GLP-1 και καινοτόμες θεραπείες
Pexels
Ελένη Νικολαδού
Πέμπτη, 15/10/2026 - 06:00
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα επιστημονικά ευρήματα φέρνουν στο προσκήνιο πιθανές μακροπρόθεσμες επιδράσεις της σκωληκοειδεκτομής.

Μια ενδεχομένως απρόσμενη θετική επίδραση της σκωληκοειδεκτομής αναδεικνύει νέα μελέτη, ενώ παράλληλα νέα ευρήματα φωτίζουν λιγότερο γνωστές ανεπιθύμητες επιδράσεις των ιδιαίτερα δημοφιλών φαρμάκων GLP-1 για την απώλεια βάρους και τον διαβήτη. Την ίδια στιγμή, ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα μιας πειραματικής θεραπείας για σοβαρές αυτοάνοσες νευρομυϊκές παθήσεις, μεταξύ των οποίων και το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου από το οποίο πάσχει η Celine Dion.

Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική αφαίρεση της σκωληκοειδούς απόφυσης λόγω οξείας σκωληκοειδίτιδας εμφάνισαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του παχέος και του ορθού εντέρου σε σύγκριση με εκείνους που αντιμετωπίστηκαν μόνο με αντιβιοτικά.

Αυτό προκύπτει από ανάλυση περισσότερων από 30.000 περιστατικών. Η χειρουργική επέμβαση, όπως μεταδίδει το Reuters, αποτελούσε για χρόνια την καθιερωμένη θεραπεία για την οξεία σκωληκοειδίτιδα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η αντιμετώπιση της πάθησης έχει αλλάξει σημαντικά και η χορήγηση αντιβιοτικών αποτελεί πλέον αποδεκτή θεραπευτική επιλογή.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Dr. Valentine Nfonsam από την Ιατρική Σχολή Morehouse στην Ατλάντα, εξέτασαν τα δεδομένα 15.774 ασθενών που είχαν διαγνωστεί με οξεία σκωληκοειδίτιδα και υποβλήθηκαν σε σκωληκοειδεκτομή, καθώς και 15.295 ασθενών που έλαβαν αποκλειστικά αντιβιοτική θεραπεία.

Κατά τα επόμενα χρόνια, καρκίνος του παχέος και του ορθού εντέρου διαγνώστηκε στο 0,7% των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε σκωληκοειδεκτομή, έναντι 1,7% εκείνων που είχαν αντιμετωπιστεί με αντιβιοτικά. Αφού οι ερευνητές έλαβαν υπόψη τους επιμέρους παράγοντες κινδύνου, διαπίστωσαν ότι η σκωληκοειδεκτομή συνδεόταν με 58% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο μεταγενέστερης διάγνωσης καρκίνου του παχέος και του ορθού εντέρου.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο Clinical Congress του American College of Surgeons στην Ουάσινγκτον.

Για χρόνια θεωρούνταν ότι η σκωληκοειδής απόφυση δεν έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα. Ωστόσο, νεότερες έρευνες δείχνουν ότι πιθανότατα διαδραματίζει ρόλο στο ανοσοποιητικό σύστημα του εντέρου, αλλά και στο εντερικό μικροβίωμα, δηλαδή την κοινότητα μικροοργανισμών που ζουν στο πεπτικό σύστημα.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι είναι βιολογικά πιθανό η χρόνια φλεγμονή ή οι μεταβολές στο μικροβίωμα του εντέρου να σχετίζονται με την ανάπτυξη καρκίνου. Ωστόσο, η συγκεκριμένη μελέτη δεν σχεδιάστηκε ώστε να αποδείξει αυτή τη σχέση.

Το εύρημα, πάντως, δεν σημαίνει ότι όλοι οι ασθενείς με σκωληκοειδίτιδα θα πρέπει να υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση με στόχο την πρόληψη του καρκίνου. Η θεραπεία με αντιβιοτικά εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επιλογή.

Οι ερευνητές τονίζουν, ωστόσο, ότι όταν επιλέγεται η μη χειρουργική αντιμετώπιση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο τα άμεσα αποτελέσματα της θεραπείας, αλλά και οι πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και η ανάγκη κατάλληλης παρακολούθησης.

Πιο συχνή η αποκόλληση των νυχιών με τη χρήση GLP-1

Νέα ευρήματα δείχνουν ότι η αποκόλληση των νυχιών μπορεί να εμφανίζεται συχνότερα σε ανθρώπους που λαμβάνουν φάρμακα GLP-1 για την απώλεια βάρους ή τον διαβήτη.

Η αποκόλληση των νυχιών, γνωστή ως ονυχόλυση, συμβαίνει όταν το νύχι απομακρύνεται από τον ιστό που βρίσκεται από κάτω. Η συγκεκριμένη ανεπιθύμητη ενέργεια καταγράφηκε σε μελέτη που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της European Academy of Dermatology and Venereology στη Βιέννη.

Ο Dr. Charles Taïeb από το Necker University Hospital στο Παρίσι και οι συνεργάτες του εξέτασαν 575 ανθρώπους που ξεκίνησαν για πρώτη φορά θεραπεία με φάρμακα GLP-1 και 1.329 άτομα που δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ τέτοια φάρμακα. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν διαβήτη ή παχυσαρκία ή και τις δύο καταστάσεις.

Συνολικά, το 39% των χρηστών GLP-1 ανέφερε αποκόλληση των νυχιών, έναντι μόλις 9% μεταξύ όσων δεν χρησιμοποιούσαν τα συγκεκριμένα φάρμακα.

Μάλιστα, η αυξημένη συχνότητα του προβλήματος παρέμενε ακόμη και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη την ποσότητα βάρους που είχε χάσει κάθε ασθενής.

Και η τριχόπτωση φαίνεται να είναι συχνότερη

Σε ξεχωριστή μελέτη με τους ίδιους συμμετέχοντες, η τριχόπτωση που ξεκίνησε μετά την έναρξη της θεραπείας ήταν περισσότερο από δύο φορές συχνότερη στους χρήστες GLP-1.

Συγκεκριμένα, τριχόπτωση ανέφερε το 26% των χρηστών, έναντι 12% όσων δεν χρησιμοποιούσαν τα φάρμακα. Παράλληλα, απώλεια όγκου ή πυκνότητας των μαλλιών καταγράφηκε στο 42% των χρηστών GLP-1, σε σύγκριση με 19% των μη χρηστών.

Οι περισσότεροι ασθενείς που εμφάνισαν τριχόπτωση παρουσίασαν επίσης συμπτώματα στο τριχωτό της κεφαλής, όπως κνησμό, ερυθρότητα ή απολέπιση.

Σύμφωνα με τον Dr. Bruno Halioua, δερματολόγο από το Παρίσι και επικεφαλής της μελέτης για την τριχόπτωση, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι αλλαγές στο τριχωτό της κεφαλής μπορεί να μην οφείλονται αποκλειστικά στην κλασική τριχόπτωση που μπορεί να συνοδεύει την ταχεία απώλεια βάρους, αλλά να υπάρχει και ένας φλεγμονώδης παράγοντας.

Ο ίδιος εκτιμά ότι οι γιατροί θα πρέπει να αναζητούν τέτοιου είδους συμπτώματα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μπορούν να αντιμετωπιστούν. Παρότι τα δύο αυτά ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι τα φάρμακα GLP-1 προκαλούν άμεσα τις συγκεκριμένες αλλαγές, συνολικά δείχνουν ότι ενδέχεται να εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες, πέρα από την απώλεια βάρους, στις μεταβολές που παρατηρούνται στα μαλλιά, το τριχωτό της κεφαλής και τα νύχια.

Πειραματική θεραπεία με CAR-T δείχνει διαρκή οφέλη σε σοβαρές νευρομυϊκές παθήσεις

Ενθαρρυντικά είναι και τα αποτελέσματα μιας πειραματικής θεραπείας της Kyverna Therapeutics για σοβαρές αυτοάνοσες παθήσεις που επηρεάζουν τα νεύρα και τους μύες.

Η θεραπεία, γνωστή ως mivocabtagene autoleucel (miv-cel), είναι μια θεραπεία με CAR-T κύτταρα. Σε ασθενείς με σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου, η θεραπεία βελτίωσε σημαντικά την ικανότητα βάδισης και άλλους δείκτες της νόσου, ενώ τα οφέλη παρέμειναν για έναν χρόνο μετά τη θεραπεία, σύμφωνα με την εταιρεία.

Το σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου είναι μια σπάνια νευρολογική πάθηση που προκαλεί μυϊκή ακαμψία και αυξημένη ευαισθησία σε ερεθίσματα όπως οι ήχοι, η αφή και τα έντονα συναισθήματα. Τα ερεθίσματα αυτά μπορούν να προκαλέσουν επώδυνους μυϊκούς σπασμούς.

Η εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικότερα τα δεδομένα της μελέτης σε επιστημονική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στον μήνα στο Τορόντο.

Η πάθηση έγινε ευρύτερα γνωστή όταν η τραγουδίστρια Celine Dion ανακοίνωσε το 2022 ότι πάσχει από σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου, γεγονός που την οδήγησε να αναβάλει σειρά εμφανίσεών της.

Οι θεραπείες CAR-T βασίζονται στην αφαίρεση Τ-λεμφοκυττάρων από τον ίδιο τον ασθενή. Τα κύτταρα τροποποιούνται και πολλαπλασιάζονται στο εργαστήριο, ώστε να μπορούν να στοχεύσουν συγκεκριμένο νόσημα ή παθολογικό μηχανισμό, και στη συνέχεια επανεισάγονται στον οργανισμό. Οι πρώτες εγκεκριμένες θεραπείες CAR-T αναπτύχθηκαν για την αντιμετώπιση καρκίνων του αίματος.

Η Dr. Amanda Piquet, επικεφαλής της μελέτης, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα ιδιαίτερα σημαντικά, δεδομένης της σοβαρότητας του συνδρόμου δύσκαμπτου ατόμου και της απουσίας εγκεκριμένων θεραπειών.

Όπως ανέφερε, οι διατηρούμενες βελτιώσεις στην κινητικότητα, τη μυϊκή ακαμψία και άλλους ειδικούς δείκτες της νόσου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η θεραπεία ήταν καλά ανεκτή, ενισχύουν την προοπτική να προσφέρει σημαντικό και μακροχρόνιο όφελος στους ασθενείς.

Ενθαρρυντικά αποτελέσματα και στη μυασθένεια gravis

Σε ξεχωριστή μελέτη παρακολούθησης ασθενών με γενικευμένη μυασθένεια gravis, η miv-cel συνδέθηκε επίσης με σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων και της ικανότητας των ασθενών να πραγματοποιούν καθημερινές δραστηριότητες.

Η μυασθένεια gravis προκαλεί διακυμάνσεις στη μυϊκή δύναμη των σκελετικών μυών και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα των ασθενών. Μια μελέτη τελικού σταδίου για την αξιολόγηση της miv-cel σε ασθενείς με μυασθένεια gravis βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με την ολοκλήρωση της ένταξης των συμμετεχόντων να αναμένεται στα μέσα του 2027.

Τα νέα δεδομένα δημιουργούν έτσι σημαντικές προσδοκίες για μια θεραπευτική προσέγγιση που βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση, αλλά ενδέχεται στο μέλλον να προσφέρει μια νέα επιλογή σε ασθενείς με σοβαρές αυτοάνοσες νευρομυϊκές παθήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 15/10/2026 - 02:53
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Καρκίνος παχέος εντέρου: Η διάγνωση καθυστερεί στους νέους - Τα συμπτώματα που αγνοούν
Καρκίνος παχέος εντέρου: Η διάγνωση καθυστερεί στους νέους - Τα συμπτώματα που αγνοούν 06 Οκτωβρίου 2026
Πώς η άσκηση κατά την εφηβεία μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία στην ενήλικη ζωή 11 Οκτωβρίου 2026
Πώς η άσκηση κατά την εφηβεία μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία στην ενήλικη ζωή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

5 λόγοι για να τρώτε πατάτες αν θέλετε να χάσετε βάρος

5 λόγοι για να τρώτε πατάτες αν θέλετε να χάσετε βάρος

Ευ Ζην
Μπορούν οι ελιές να σας βοηθήσουν να χάσετε βάρος;

Μπορούν οι ελιές να σας βοηθήσουν να χάσετε βάρος;

Ευ Ζην
Διαβήτης: Τι μπορεί να δείχνουν για την υγεία των ασθενών οι πολλές ώρες ύπνου

Διαβήτης: Τι μπορεί να δείχνουν για την υγεία των ασθενών οι πολλές ώρες ύπνου

Μελέτες
Μπορούν τα άτομα με διαβήτη να τρώνε αποξηραμένα φρούτα;

Μπορούν τα άτομα με διαβήτη να τρώνε αποξηραμένα φρούτα;

Ευ Ζην
Ozempic και φάρμακα GLP-1: Τελικά μειώνουν ή αυξάνουν τον κίνδυνο του καρκίνου;

Ozempic και φάρμακα GLP-1: Τελικά μειώνουν ή αυξάνουν τον κίνδυνο του καρκίνου;

Φάρμακο
Αντίσταση στην ινσουλίνη: Τι σημαίνει για την υγεία σας - Τα συμπτώματα, πώς προκαλείται

Αντίσταση στην ινσουλίνη: Τι σημαίνει για την υγεία σας - Τα συμπτώματα, πώς προκαλείται

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γιατί νιώθουμε ωραία όταν χορεύουμε - Η ψυχολογία έχει την απάντηση
Ευ Ζην
15/10/2026 - 06:44
Υγιεινοί λουκουμάδες με μπανάνα - Απολαυστική συνταγή
Ευ Ζην
15/10/2026 - 06:28
Ένας στους 13 πολίτες χωρίς επαρκές φαγητό - Οι επιπτώσεις στην Υγεία
Μελέτες
15/10/2026 - 06:12
Νέα δεδομένα για την υγεία: Σκωληκοειδίτιδα, φάρμακα GLP-1 και καινοτόμες θεραπείες
Μελέτες
15/10/2026 - 06:00
Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας: Νέες εγκαταστάσεις και ενίσχυση με καρδιολόγο και ορθοπεδικό
Πολιτική Υγείας
14/10/2026 - 20:17
Γιατί έχω άγχος χωρίς λόγο – Είναι φυσιολογικό;
Ευ Ζην
14/10/2026 - 19:55
Περισσότερος χρόνος στις οθόνες, χειρότερη ανάπτυξη για τα παιδιά – Τι δείχνει νέα μελέτη
Μελέτες
14/10/2026 - 19:00
Οι 10 τροφές που τρώει κάθε εβδομάδα μια γαστρεντερολόγος
Ευ Ζην
14/10/2026 - 17:56
Δηλητηρίαση από μόλυβδο: «Καμπανάκι» από ΠΟΥ – 3,5 εκατ. θάνατοι παγκοσμίως κάθε χρόνο
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 17:28
Πρόβλημα με ρούχα που πωλήθηκαν στα Lidl – Πώς θα πάρετε πίσω τα χρήματά σας
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 16:42
Οι ωοθήκες παραμένουν ενεργές για δεκαετίες μετά την εμμηνόπαυση - Η σύνδεση με τον καρκίνο
Μελέτες
14/10/2026 - 16:18
Πανώλη: Το Χονγκ Κονγκ εντείνει τους ελέγχους σε αφίξεις επισκεπτών από τη Ρωσία
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 16:08
5 λόγοι για να τρώτε πατάτες αν θέλετε να χάσετε βάρος
Ευ Ζην
14/10/2026 - 15:15
Μαρία Κανελλοπούλου: Το αναπηρικό αμαξίδιο και η ανάρτηση στα social media μετά τον τραυματισμό της
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 14:53
Το σώμα σας μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο εμφράγματος - Ποιες μετρήσεις έχουν σημασία
Μελέτες
14/10/2026 - 14:30
Παρέμβαση ΙΣΑ σε Α. Γεωργιάδη για τον «ορατό κίνδυνο εδραίωσης μονοπωλιακής θέσης και διασυνδέσεων στην ιδιωτική υγεία»
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 14:24
Άδωνις Γεωργιάδης για ΕΣΥ: «Κάποιοι άνθρωποι έχουν την τάση να τα βλέπουν όλα πάντα μαύρα»
Πολιτική Υγείας
14/10/2026 - 13:59
Τι συζήτησαν οι πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων – Πότε θα γίνουν οι εκλογές στον ΠΙΣ
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 13:29
WCLC 2026: Η νέα εποχή στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 13:03
4 σημαντικοί λόγοι που θα σε πείσουν να τρως ρόδι
Ευ Ζην
14/10/2026 - 12:42
Πάτρα: Στον εισαγγελέα το πόρισμα του Ιατρικού Συλλόγου για 42 κέντρα αισθητικής
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 12:05
ΕΦΕΤ: Ενδελεχείς έλεγχοι σε χυμούς φρούτων – Στο «μικροσκόπιο» η παρουσία πρόσθετων σακχάρων
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 11:37
Βατικανό: Ο Πάπας Λέων διαγνώστηκε με καρκίνο στον πνεύμονα – Η χειρουργική επέμβαση ήταν επιτυχής
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 11:18
Καρκίνος πνεύμονα: Τι είναι το αδενοκαρκίνωμα με το οποίο διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 10:49
Καρκίνος ήπατος: Έγκαιρη διάγνωση και νέες θεραπείες αλλάζουν τα δεδομένα
Ευ Ζην
14/10/2026 - 10:01
Βάνια Σταφυλά στο HS: «Η σύγχρονη τάση είναι η εξατομικευμένη πρόληψη στον καρκίνο μαστού»
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 09:36
Αυτοάνοσα: Οι γιατροί αμφισβητούν τα συμπτώματα των γυναικών και καθυστερούν να τις διαγνώσουν
Μελέτες
14/10/2026 - 08:15
Οι 3 κατηγορίες τροφών που καλό είναι να αποφεύγετε πριν το γυμναστήριο
Ευ Ζην
14/10/2026 - 06:44
Ψητά αχλάδια με κανέλα και καρύδια - Η υγιεινή απόλαυση για κάθε μέρα
Ευ Ζην
14/10/2026 - 06:29
Πέφτουν ταβάνια στα ανακαινισμένα νοσοκομεία
Επικαιρότητα
14/10/2026 - 06:14

ΔΗΜΟΦΙΛΗ