Νέα δεδομένα για την υγεία: Σκωληκοειδίτιδα, φάρμακα GLP-1 και καινοτόμες θεραπείες

Μια ενδεχομένως απρόσμενη θετική επίδραση της σκωληκοειδεκτομής αναδεικνύει νέα μελέτη, ενώ παράλληλα νέα ευρήματα φωτίζουν λιγότερο γνωστές ανεπιθύμητες επιδράσεις των ιδιαίτερα δημοφιλών φαρμάκων GLP-1 για την απώλεια βάρους και τον διαβήτη. Την ίδια στιγμή, ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα μιας πειραματικής θεραπείας για σοβαρές αυτοάνοσες νευρομυϊκές παθήσεις, μεταξύ των οποίων και το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου από το οποίο πάσχει η Celine Dion.

Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική αφαίρεση της σκωληκοειδούς απόφυσης λόγω οξείας σκωληκοειδίτιδας εμφάνισαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του παχέος και του ορθού εντέρου σε σύγκριση με εκείνους που αντιμετωπίστηκαν μόνο με αντιβιοτικά.

Αυτό προκύπτει από ανάλυση περισσότερων από 30.000 περιστατικών. Η χειρουργική επέμβαση, όπως μεταδίδει το Reuters, αποτελούσε για χρόνια την καθιερωμένη θεραπεία για την οξεία σκωληκοειδίτιδα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η αντιμετώπιση της πάθησης έχει αλλάξει σημαντικά και η χορήγηση αντιβιοτικών αποτελεί πλέον αποδεκτή θεραπευτική επιλογή.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Dr. Valentine Nfonsam από την Ιατρική Σχολή Morehouse στην Ατλάντα, εξέτασαν τα δεδομένα 15.774 ασθενών που είχαν διαγνωστεί με οξεία σκωληκοειδίτιδα και υποβλήθηκαν σε σκωληκοειδεκτομή, καθώς και 15.295 ασθενών που έλαβαν αποκλειστικά αντιβιοτική θεραπεία.

Κατά τα επόμενα χρόνια, καρκίνος του παχέος και του ορθού εντέρου διαγνώστηκε στο 0,7% των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε σκωληκοειδεκτομή, έναντι 1,7% εκείνων που είχαν αντιμετωπιστεί με αντιβιοτικά. Αφού οι ερευνητές έλαβαν υπόψη τους επιμέρους παράγοντες κινδύνου, διαπίστωσαν ότι η σκωληκοειδεκτομή συνδεόταν με 58% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο μεταγενέστερης διάγνωσης καρκίνου του παχέος και του ορθού εντέρου.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο Clinical Congress του American College of Surgeons στην Ουάσινγκτον.

Για χρόνια θεωρούνταν ότι η σκωληκοειδής απόφυση δεν έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα. Ωστόσο, νεότερες έρευνες δείχνουν ότι πιθανότατα διαδραματίζει ρόλο στο ανοσοποιητικό σύστημα του εντέρου, αλλά και στο εντερικό μικροβίωμα, δηλαδή την κοινότητα μικροοργανισμών που ζουν στο πεπτικό σύστημα.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι είναι βιολογικά πιθανό η χρόνια φλεγμονή ή οι μεταβολές στο μικροβίωμα του εντέρου να σχετίζονται με την ανάπτυξη καρκίνου. Ωστόσο, η συγκεκριμένη μελέτη δεν σχεδιάστηκε ώστε να αποδείξει αυτή τη σχέση.

Το εύρημα, πάντως, δεν σημαίνει ότι όλοι οι ασθενείς με σκωληκοειδίτιδα θα πρέπει να υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση με στόχο την πρόληψη του καρκίνου. Η θεραπεία με αντιβιοτικά εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επιλογή.

Οι ερευνητές τονίζουν, ωστόσο, ότι όταν επιλέγεται η μη χειρουργική αντιμετώπιση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο τα άμεσα αποτελέσματα της θεραπείας, αλλά και οι πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και η ανάγκη κατάλληλης παρακολούθησης.

Πιο συχνή η αποκόλληση των νυχιών με τη χρήση GLP-1

Νέα ευρήματα δείχνουν ότι η αποκόλληση των νυχιών μπορεί να εμφανίζεται συχνότερα σε ανθρώπους που λαμβάνουν φάρμακα GLP-1 για την απώλεια βάρους ή τον διαβήτη.

Η αποκόλληση των νυχιών, γνωστή ως ονυχόλυση, συμβαίνει όταν το νύχι απομακρύνεται από τον ιστό που βρίσκεται από κάτω. Η συγκεκριμένη ανεπιθύμητη ενέργεια καταγράφηκε σε μελέτη που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της European Academy of Dermatology and Venereology στη Βιέννη.

Ο Dr. Charles Taïeb από το Necker University Hospital στο Παρίσι και οι συνεργάτες του εξέτασαν 575 ανθρώπους που ξεκίνησαν για πρώτη φορά θεραπεία με φάρμακα GLP-1 και 1.329 άτομα που δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ τέτοια φάρμακα. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν διαβήτη ή παχυσαρκία ή και τις δύο καταστάσεις.

Συνολικά, το 39% των χρηστών GLP-1 ανέφερε αποκόλληση των νυχιών, έναντι μόλις 9% μεταξύ όσων δεν χρησιμοποιούσαν τα συγκεκριμένα φάρμακα.

Μάλιστα, η αυξημένη συχνότητα του προβλήματος παρέμενε ακόμη και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη την ποσότητα βάρους που είχε χάσει κάθε ασθενής.

Και η τριχόπτωση φαίνεται να είναι συχνότερη

Σε ξεχωριστή μελέτη με τους ίδιους συμμετέχοντες, η τριχόπτωση που ξεκίνησε μετά την έναρξη της θεραπείας ήταν περισσότερο από δύο φορές συχνότερη στους χρήστες GLP-1.

Συγκεκριμένα, τριχόπτωση ανέφερε το 26% των χρηστών, έναντι 12% όσων δεν χρησιμοποιούσαν τα φάρμακα. Παράλληλα, απώλεια όγκου ή πυκνότητας των μαλλιών καταγράφηκε στο 42% των χρηστών GLP-1, σε σύγκριση με 19% των μη χρηστών.

Οι περισσότεροι ασθενείς που εμφάνισαν τριχόπτωση παρουσίασαν επίσης συμπτώματα στο τριχωτό της κεφαλής, όπως κνησμό, ερυθρότητα ή απολέπιση.

Σύμφωνα με τον Dr. Bruno Halioua, δερματολόγο από το Παρίσι και επικεφαλής της μελέτης για την τριχόπτωση, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι αλλαγές στο τριχωτό της κεφαλής μπορεί να μην οφείλονται αποκλειστικά στην κλασική τριχόπτωση που μπορεί να συνοδεύει την ταχεία απώλεια βάρους, αλλά να υπάρχει και ένας φλεγμονώδης παράγοντας.

Ο ίδιος εκτιμά ότι οι γιατροί θα πρέπει να αναζητούν τέτοιου είδους συμπτώματα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μπορούν να αντιμετωπιστούν. Παρότι τα δύο αυτά ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι τα φάρμακα GLP-1 προκαλούν άμεσα τις συγκεκριμένες αλλαγές, συνολικά δείχνουν ότι ενδέχεται να εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες, πέρα από την απώλεια βάρους, στις μεταβολές που παρατηρούνται στα μαλλιά, το τριχωτό της κεφαλής και τα νύχια.

Πειραματική θεραπεία με CAR-T δείχνει διαρκή οφέλη σε σοβαρές νευρομυϊκές παθήσεις

Ενθαρρυντικά είναι και τα αποτελέσματα μιας πειραματικής θεραπείας της Kyverna Therapeutics για σοβαρές αυτοάνοσες παθήσεις που επηρεάζουν τα νεύρα και τους μύες.

Η θεραπεία, γνωστή ως mivocabtagene autoleucel (miv-cel), είναι μια θεραπεία με CAR-T κύτταρα. Σε ασθενείς με σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου, η θεραπεία βελτίωσε σημαντικά την ικανότητα βάδισης και άλλους δείκτες της νόσου, ενώ τα οφέλη παρέμειναν για έναν χρόνο μετά τη θεραπεία, σύμφωνα με την εταιρεία.

Το σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου είναι μια σπάνια νευρολογική πάθηση που προκαλεί μυϊκή ακαμψία και αυξημένη ευαισθησία σε ερεθίσματα όπως οι ήχοι, η αφή και τα έντονα συναισθήματα. Τα ερεθίσματα αυτά μπορούν να προκαλέσουν επώδυνους μυϊκούς σπασμούς.

Η εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικότερα τα δεδομένα της μελέτης σε επιστημονική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στον μήνα στο Τορόντο.

Η πάθηση έγινε ευρύτερα γνωστή όταν η τραγουδίστρια Celine Dion ανακοίνωσε το 2022 ότι πάσχει από σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου, γεγονός που την οδήγησε να αναβάλει σειρά εμφανίσεών της.

Οι θεραπείες CAR-T βασίζονται στην αφαίρεση Τ-λεμφοκυττάρων από τον ίδιο τον ασθενή. Τα κύτταρα τροποποιούνται και πολλαπλασιάζονται στο εργαστήριο, ώστε να μπορούν να στοχεύσουν συγκεκριμένο νόσημα ή παθολογικό μηχανισμό, και στη συνέχεια επανεισάγονται στον οργανισμό. Οι πρώτες εγκεκριμένες θεραπείες CAR-T αναπτύχθηκαν για την αντιμετώπιση καρκίνων του αίματος.

Η Dr. Amanda Piquet, επικεφαλής της μελέτης, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα ιδιαίτερα σημαντικά, δεδομένης της σοβαρότητας του συνδρόμου δύσκαμπτου ατόμου και της απουσίας εγκεκριμένων θεραπειών.

Όπως ανέφερε, οι διατηρούμενες βελτιώσεις στην κινητικότητα, τη μυϊκή ακαμψία και άλλους ειδικούς δείκτες της νόσου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η θεραπεία ήταν καλά ανεκτή, ενισχύουν την προοπτική να προσφέρει σημαντικό και μακροχρόνιο όφελος στους ασθενείς.

Ενθαρρυντικά αποτελέσματα και στη μυασθένεια gravis

Σε ξεχωριστή μελέτη παρακολούθησης ασθενών με γενικευμένη μυασθένεια gravis, η miv-cel συνδέθηκε επίσης με σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων και της ικανότητας των ασθενών να πραγματοποιούν καθημερινές δραστηριότητες.

Η μυασθένεια gravis προκαλεί διακυμάνσεις στη μυϊκή δύναμη των σκελετικών μυών και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα των ασθενών. Μια μελέτη τελικού σταδίου για την αξιολόγηση της miv-cel σε ασθενείς με μυασθένεια gravis βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με την ολοκλήρωση της ένταξης των συμμετεχόντων να αναμένεται στα μέσα του 2027.

Τα νέα δεδομένα δημιουργούν έτσι σημαντικές προσδοκίες για μια θεραπευτική προσέγγιση που βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση, αλλά ενδέχεται στο μέλλον να προσφέρει μια νέα επιλογή σε ασθενείς με σοβαρές αυτοάνοσες νευρομυϊκές παθήσεις.