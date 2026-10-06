Καρκίνος παχέος εντέρου: Η διάγνωση καθυστερεί στους νέους - Τα συμπτώματα που αγνοούν

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου εμφανίζεται σε ορισμένους νέους σε επιθετική και προχωρημένη μορφή, με τους ερευνητές να προειδοποιούν ότι βασικά συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοούνται.

Νέα έρευνα δείχνει ότι ο προχωρημένος καρκίνος του παχέος εντέρου γίνεται ολοένα και συχνότερος σε νεαρούς ασθενείς, προκαλώντας ανησυχία ότι τα προειδοποιητικά σημάδια μπορεί να μην αναγνωρίζονται εγκαίρως. Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο Εθνικό Συνέδριο και την Έκθεση 2026 της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, που πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 6 Οκτωβρίου 2026 στο Συνεδριακό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο.

Η μελέτη εξέτασε τους ιατρικούς φακέλους 84 ασθενών ηλικίας έως 21 ετών, οι οποίοι διαγνώστηκαν με καρκίνο του παχέος εντέρου μεταξύ 2012 και 2023.

Μόνο το 20% των ασθενών είχε οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου σε συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι είχαν επιθετική νόσο, η οποία κατά τη διάγνωση είχε ήδη φτάσει στο στάδιο 3 ή 4 (τελικό στάδιο).

Τα συμπτώματα μπορεί εύκολα να περάσουν απαρατήρητα

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι τα ευρήματα ενισχύουν την ανησυχία για την αυξανόμενη εμφάνιση καρκίνου του παχέος εντέρου σε νεότερες ηλικίες, καθώς και για το γεγονός ότι συχνά διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Στα πιθανά προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνονται ο πόνος στη μέση, ο κοιλιακός πόνος, οι αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου, η απώλεια βάρους και η αιμορραγία από το ορθό. Επειδή ο καρκίνος του παχέος εντέρου παραμένει σπάνιος στους νεότερους ασθενείς, τα συμπτώματα αυτά μπορεί να μην εγείρουν αμέσως υποψίες και ορισμένες φορές να παραβλεφθούν.

«Ο καρκίνος του παχέος εντέρου, δυστυχώς, γίνεται συχνότερος στους εφήβους και τους νεαρούς ενήλικες και φαίνεται να διαφέρει από τη νόσο που διαγιγνώσκεται σε μεγαλύτερους ενήλικες», εξήγησε η Erica Arnold, εκ των συγγραφέων της μελέτης και ερευνήτρια παιδιατρικής χειρουργικής. «Όταν διαγιγνώσκεται, είναι συχνά επιθετικός, εντοπίζεται σε προχωρημένο στάδιο και συνδέεται με υψηλά ποσοστά υποτροπής και θνησιμότητας».

Η καθυστερημένη διάγνωση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η καθυστέρηση στη διάγνωση, σε συνδυασμό με την επιθετική συμπεριφορά του όγκου, μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενή μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Σε περισσότερους από 1 στους 3 ασθενείς της μελέτης η νόσος υποτροπίασε αργότερα. Σχεδόν οι μισοί πέθαναν από τη νόσο.

Οι συγγραφείς ανέφεραν ότι συμπτώματα όπως η ανεξήγητη απώλεια βάρους και η αιμορραγία από το ορθό πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη όταν εμφανίζονται σε νεότερους ασθενείς. Καθώς καρκίνοι που συνήθως συνδέονται με μεγαλύτερες ηλικίες συνεχίζουν να εμφανίζονται σε νεότερα άτομα, τόνισαν επίσης τη σημασία του συντονισμού της φροντίδας μεταξύ παιδιατρικών και ενήλικων ιατρικών ομάδων, καθώς και της κατάρτισης θεραπευτικών πλάνων προσαρμοσμένων στις ανάγκες αυτών των ασθενών.