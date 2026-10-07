Ozempic και φάρμακα GLP-1: Τελικά μειώνουν ή αυξάνουν τον κίνδυνο του καρκίνου;

Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος GLP-1 επηρεάζουν τον κίνδυνο του καρκίνου.

Τα φάρμακα που δρουν ως αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1 συνοδεύονται από αυστηρή προειδοποίηση για πιθανή αύξηση του κινδύνου καρκίνου του θυρεοειδούς σε ορισμένα άτομα. Ωστόσο, τα έως τώρα κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί παράλληλα να συνδέονται με σημαντική μείωση του κινδύνου εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου.

Μάλιστα, μεγάλες μελέτες έχουν συνδέσει τη χρήση φαρμάκων GLP-1 με μείωση κατά 17% του συνολικού κινδύνου εμφάνισης καρκίνου.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά τι δείχνουν μέχρι σήμερα οι έρευνες για το πώς η χρήση των GLP-1 μπορεί να επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου.

Από ποιες μορφές καρκίνου μπορεί να προστατεύουν τα GLP-1;

Τα φάρμακα αδυνατίσματος που δρουν στον υποδοχέα του γλυκαγονόμορφου πεπτιδίου 1 (GLP-1) φαίνεται ότι μπορεί να προσφέρουν προστασία απέναντι σε ορισμένες μορφές καρκίνου που σχετίζονται με την παχυσαρκία.

Μια μετα-ανάλυση του 2025 και μια αναδρομική μελέτη διαπίστωσαν ότι η θεραπεία με GLP-1 συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης των εξής μορφών καρκίνου:

Καρκίνος της μήτρας και του ενδομητρίου: έως και 76% χαμηλότερος κίνδυνος

και του ενδομητρίου: έως και 76% χαμηλότερος κίνδυνος Καρκίνος των ωοθηκών : περίπου 47% χαμηλότερος κίνδυνος

: περίπου 47% χαμηλότερος κίνδυνος Μηνιγγίωμα, ένας τύπος όγκου του εγκεφάλου: περίπου 31% χαμηλότερος κίνδυνος

Πώς μειώνουν τα GLP-1 τον κίνδυνο καρκίνου;

Η σχέση ανάμεσα στα GLP-1, τη φλεγμονή και τον καρκίνο φαίνεται να συνδέεται κυρίως με την απώλεια βάρους. Η απώλεια περιττού βάρους βελτιώνει την ανταπόκριση του οργανισμού στην ινσουλίνη και μειώνει τη χρόνια φλεγμονή.

Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης μορφών καρκίνου που σχετίζονται με την παχυσαρκία.

Τι ισχύει για τον καρκίνο του θυρεοειδούς, του παγκρέατος και του παχέος εντέρου;

Αν και τα φάρμακα GLP-1 μπορεί να συνδέονται με χαμηλότερο συνολικό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, υπάρχουν ορισμένοι επιμέρους κίνδυνοι που είναι σημαντικό να συζητήσετε με τον γιατρό σας.

Καρκίνος του θυρεοειδούς

Όλα τα φάρμακα GLP-1 συνοδεύονται από αυστηρή προειδοποίηση σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης όγκων στα C κύτταρα του θυρεοειδούς. Ο κίνδυνος αυτός παρατηρήθηκε σε μελέτες σε ζώα, όμως τα ευρήματα τέτοιων μελετών δεν προβλέπουν πάντα τι θα συμβεί στους ανθρώπους.

Παρόλα αυτά, λόγω του συγκεκριμένου κινδύνου, οι γιατροί δεν συνταγογραφούν GLP-1 σε άτομα με προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό μυελοειδούς καρκινώματος του θυρεοειδούς (MTC) ή συνδρόμου πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 2 (MEN 2).

Καρκίνος του παγκρέατος

Κατά τη θεραπεία με φάρμακα GLP-1, οι γιατροί παρακολουθούν τους ασθενείς για πιθανή εμφάνιση οξείας παγκρεατίτιδας. Ωστόσο, ανασκόπηση μελετών δεν βρήκε σύνδεση ανάμεσα στη χρήση GLP-1 και σε αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παγκρέατος.

Καρκίνος του παχέος εντέρου

Ορισμένες βραχυπρόθεσμες μελέτες κατέγραψαν μικρή αύξηση στις διαγνώσεις καρκίνου του παχέος εντέρου.

Ωστόσο, οι ερευνητές θεωρούν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στην «πρώιμη ανίχνευση».

Οι συχνές παρενέργειες των GLP-1 από το πεπτικό σύστημα, όπως η ναυτία ή η δυσκοιλιότητα, συχνά οδηγούν τους ασθενείς να απευθυνθούν σε γιατρό. Έτσι, μπορεί να εντοπιστούν νωρίτερα όγκοι που ήδη υπήρχαν.