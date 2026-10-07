ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ozempic και φάρμακα GLP-1: Τελικά μειώνουν ή αυξάνουν τον κίνδυνο του καρκίνου;

Φάρμακο
Ozempic και φάρμακα GLP-1: Τελικά μειώνουν ή αυξάνουν τον κίνδυνο του καρκίνου;
Haberdoedas / Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 07/10/2026 - 18:42
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος GLP-1 επηρεάζουν τον κίνδυνο του καρκίνου.

Τα φάρμακα που δρουν ως αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1 συνοδεύονται από αυστηρή προειδοποίηση για πιθανή αύξηση του κινδύνου καρκίνου του θυρεοειδούς σε ορισμένα άτομα. Ωστόσο, τα έως τώρα κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί παράλληλα να συνδέονται με σημαντική μείωση του κινδύνου εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου.

Μάλιστα, μεγάλες μελέτες έχουν συνδέσει τη χρήση φαρμάκων GLP-1 με μείωση κατά 17% του συνολικού κινδύνου εμφάνισης καρκίνου.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά τι δείχνουν μέχρι σήμερα οι έρευνες για το πώς η χρήση των GLP-1 μπορεί να επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου.

Από ποιες μορφές καρκίνου μπορεί να προστατεύουν τα GLP-1;

Τα φάρμακα αδυνατίσματος που δρουν στον υποδοχέα του γλυκαγονόμορφου πεπτιδίου 1 (GLP-1) φαίνεται ότι μπορεί να προσφέρουν προστασία απέναντι σε ορισμένες μορφές καρκίνου που σχετίζονται με την παχυσαρκία.

Μια μετα-ανάλυση του 2025 και μια αναδρομική μελέτη διαπίστωσαν ότι η θεραπεία με GLP-1 συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης των εξής μορφών καρκίνου:

  • Καρκίνος της μήτρας και του ενδομητρίου: έως και 76% χαμηλότερος κίνδυνος
  • Καρκίνος των ωοθηκών: περίπου 47% χαμηλότερος κίνδυνος
  • Μηνιγγίωμα, ένας τύπος όγκου του εγκεφάλου: περίπου 31% χαμηλότερος κίνδυνος

Πώς μειώνουν τα GLP-1 τον κίνδυνο καρκίνου;

Η σχέση ανάμεσα στα GLP-1, τη φλεγμονή και τον καρκίνο φαίνεται να συνδέεται κυρίως με την απώλεια βάρους. Η απώλεια περιττού βάρους βελτιώνει την ανταπόκριση του οργανισμού στην ινσουλίνη και μειώνει τη χρόνια φλεγμονή.

Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης μορφών καρκίνου που σχετίζονται με την παχυσαρκία.

Τι ισχύει για τον καρκίνο του θυρεοειδούς, του παγκρέατος και του παχέος εντέρου;

Αν και τα φάρμακα GLP-1 μπορεί να συνδέονται με χαμηλότερο συνολικό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, υπάρχουν ορισμένοι επιμέρους κίνδυνοι που είναι σημαντικό να συζητήσετε με τον γιατρό σας.

Καρκίνος του θυρεοειδούς

Όλα τα φάρμακα GLP-1 συνοδεύονται από αυστηρή προειδοποίηση σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης όγκων στα C κύτταρα του θυρεοειδούς. Ο κίνδυνος αυτός παρατηρήθηκε σε μελέτες σε ζώα, όμως τα ευρήματα τέτοιων μελετών δεν προβλέπουν πάντα τι θα συμβεί στους ανθρώπους.

Παρόλα αυτά, λόγω του συγκεκριμένου κινδύνου, οι γιατροί δεν συνταγογραφούν GLP-1 σε άτομα με προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό μυελοειδούς καρκινώματος του θυρεοειδούς (MTC) ή συνδρόμου πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 2 (MEN 2).

Καρκίνος του παγκρέατος

Κατά τη θεραπεία με φάρμακα GLP-1, οι γιατροί παρακολουθούν τους ασθενείς για πιθανή εμφάνιση οξείας παγκρεατίτιδας. Ωστόσο, ανασκόπηση μελετών δεν βρήκε σύνδεση ανάμεσα στη χρήση GLP-1 και σε αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παγκρέατος.

Καρκίνος του παχέος εντέρου

Ορισμένες βραχυπρόθεσμες μελέτες κατέγραψαν μικρή αύξηση στις διαγνώσεις καρκίνου του παχέος εντέρου.

Ωστόσο, οι ερευνητές θεωρούν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στην «πρώιμη ανίχνευση».

Οι συχνές παρενέργειες των GLP-1 από το πεπτικό σύστημα, όπως η ναυτία ή η δυσκοιλιότητα, συχνά οδηγούν τους ασθενείς να απευθυνθούν σε γιατρό. Έτσι, μπορεί να εντοπιστούν νωρίτερα όγκοι που ήδη υπήρχαν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μεταστατικός καρκίνος μαστού: Η μετάλλαξη ESR1 αλλάζει τη θεραπευτική στρατηγική
Μεταστατικός καρκίνος μαστού: Η μετάλλαξη ESR1 αλλάζει τη θεραπευτική στρατηγική 07 Οκτωβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κάπνισμα: Είναι λιγότερο βλαβερό για την υγεία αν δεν «κατεβάζετε» τον καπνό;

Κάπνισμα: Είναι λιγότερο βλαβερό για την υγεία αν δεν «κατεβάζετε» τον καπνό;

Ευ Ζην
Μεταστατικός καρκίνος μαστού: Η μετάλλαξη ESR1 αλλάζει τη θεραπευτική στρατηγική

Μεταστατικός καρκίνος μαστού: Η μετάλλαξη ESR1 αλλάζει τη θεραπευτική στρατηγική

Φάρμακο
Καρκίνος: Ταχύτερη αύξηση των ποσοστών της νόσου σε νεότερους ανθρώπους, διαπιστώνει διεθνής έρευνα

Καρκίνος: Ταχύτερη αύξηση των ποσοστών της νόσου σε νεότερους ανθρώπους, διαπιστώνει διεθνής έρευνα

Μελέτες
Καρκίνος στον εγκέφαλο: Μια βιταμίνη μπορεί να βοηθήσει το ανοσοποιητικό να καταπολεμήσει τον όγκο

Καρκίνος στον εγκέφαλο: Μια βιταμίνη μπορεί να βοηθήσει το ανοσοποιητικό να καταπολεμήσει τον όγκο

Μελέτες
Πολλαπλό Μυέλωμα: Νεότερες εξελίξεις στη θεραπεία - Το ΕΚΠΑ στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της International Myeloma Society

Πολλαπλό Μυέλωμα: Νεότερες εξελίξεις στη θεραπεία - Το ΕΚΠΑ στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της International Myeloma Society

Επικαιρότητα
Καρκίνος μαστού: Μπορεί η απώλεια βάρους να μειώσει τον κίνδυνο; Ο ρόλος των GLP-1

Καρκίνος μαστού: Μπορεί η απώλεια βάρους να μειώσει τον κίνδυνο; Ο ρόλος των GLP-1

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μπορούν τα άτομα με διαβήτη να τρώνε αποξηραμένα φρούτα;
Ευ Ζην
07/10/2026 - 19:28
Ozempic και φάρμακα GLP-1: Τελικά μειώνουν ή αυξάνουν τον κίνδυνο του καρκίνου;
Φάρμακο
07/10/2026 - 18:42
ΙΣΑ: 318 καταγγελίες για ιατρεία μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη μόνο στην Αθήνα
Επικαιρότητα
07/10/2026 - 18:01
Πώς θα καθαρίσετε τα ασημένια κοσμήματα που έχουν μαυρίσει
Ευ Ζην
07/10/2026 - 17:18
Αντίσταση στην ινσουλίνη: Τι σημαίνει για την υγεία σας - Τα συμπτώματα, πώς προκαλείται
Ευ Ζην
07/10/2026 - 16:35
ΠΟΥ: Διερευνά αναφορές για δεύτερο πιθανό κρούσμα πνευμονικής πανώλης στη Σιβηρία
Επικαιρότητα
07/10/2026 - 16:27
Γεωργιάδης: «Αν είχαν τηρηθεί οι νόμοι, δεν θα πέθαινε ο Μαζωνάκης, οι γιατροί έχουν την ευθύνη»
Πολιτική Υγείας
07/10/2026 - 16:00
Τα ζευγάρια που κάνουν μαζί αυτή τη δραστηριότητα έχουν έναν πιο ισχυρό γάμο
Μελέτες
07/10/2026 - 15:20
ΠΟΥ για παχυσαρκία: Δεν συνιστά φάρμακα ή βαριατρικό χειρουργείο σε παιδιά κάτω των 9 ετών
Επικαιρότητα
07/10/2026 - 15:05
Κάπνισμα: Είναι λιγότερο βλαβερό για την υγεία αν δεν «κατεβάζετε» τον καπνό;
Ευ Ζην
07/10/2026 - 14:13
Γεωργιάδης: «Το MedWatch δημιουργήθηκε σε χρόνο ρεκόρ – Παγκόσμιο το πρόβλημα με τα κενά ασφαλείας στις κλινικές ευζωίας
Πολιτική Υγείας
07/10/2026 - 13:31
Καφές: Το εκπληκτικό πλεονέκτημα του ντεκαφεϊνέ σε σχέση με τον κανονικό
Μελέτες
07/10/2026 - 12:55
Ξυπνάτε στις 3 κάθε πρωί; Τι μπορεί να σημαίνει και πώς να το αντιμετωπίσετε
Ευ Ζην
07/10/2026 - 12:11
Μεταστατικός καρκίνος μαστού: Η μετάλλαξη ESR1 αλλάζει τη θεραπευτική στρατηγική
Φάρμακο
07/10/2026 - 11:40
Ιός Δυτικού Νείλου: «Μάχη» για τη ζωή του δίνει 13χρονος στις ΗΠΑ – Παρουσίασε εγκάρσια μυελίτιδα
Επικαιρότητα
07/10/2026 - 10:59
Στένωση καρωτίδων: Πώς μια «σιωπηλή νόσος» οδηγεί σε εγκεφαλικό
Ευ Ζην
07/10/2026 - 10:28
Η σπιρουλίνα μπορεί να γίνει νέα βιώσιμη πηγή βιταμίνης Β12 - Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες
Μελέτες
07/10/2026 - 09:32
Greek Islands Paddle to Cure ALS: Ξεκίνησε το «ταξίδι» για την ALS
Επικαιρότητα
07/10/2026 - 08:16
3 φθινοπωρινά φρούτα που μπορούν να βοηθήσουν την πέψη σας
Ευ Ζην
07/10/2026 - 06:45
Η πιο απλή συνταγή για θρεπτική κρεατόσουπα
Ευ Ζην
07/10/2026 - 06:27
Εντέλλεσθε και «λουκέτα» στο... καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών
Πολιτική Υγείας
07/10/2026 - 06:14
Ένα ή δύο εμβόλια HPV; Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις νέες συστάσεις
Μελέτες
07/10/2026 - 06:00
5 φρούτα που μπορούν να ενισχύσουν την υγεία του εγκεφάλου
Ευ Ζην
06/10/2026 - 19:43
Γιατί έχετε υψηλή χοληστερίνη ακόμα και εάν ακολουθείτε έναν υγιεινό τρόπο ζωής
Ευ Ζην
06/10/2026 - 18:55
Πόσο επικίνδυνο είναι για την υγεία σας το να καθαρίζετε με χλωρίνη - Τα συχνά λάθη που πρέπει να αποφύγετε
Ευ Ζην
06/10/2026 - 17:47
Πανώλη: Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι δεν εντοπίστηκε η νόσος στις στενές επαφές της γυναίκας που πέθανε
Επικαιρότητα
06/10/2026 - 17:37
Καρκίνος παχέος εντέρου: Η διάγνωση καθυστερεί στους νέους - Τα συμπτώματα που αγνοούν
Μελέτες
06/10/2026 - 17:26
Ρωσία – Πανώλη: Ανακοίνωση από το ECDC – Τι τονίζει για την πνευμονική πανώλη
Επικαιρότητα
06/10/2026 - 17:14
Ηλίας Μόσιαλος: Αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΙΠΑΕ
Επικαιρότητα
06/10/2026 - 16:47
Είναι κακό το κρύο νερό για την υγεία σας;
Ευ Ζην
06/10/2026 - 15:54

ΔΗΜΟΦΙΛΗ