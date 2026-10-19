Κολοκυθόσπορος: Τι επίδραση έχει στην αρτηριακή πίεση

Ο κολοκυθόσπορος μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης χάρη σε ορισμένα θρεπτικά συστατικά, τα οποία περιέχει. Ποια είναι αυτά;

Μαγνήσιο

Οι σπόροι της κολοκύθας είναι μία εξαιρετική πηγή μαγνησίου. Το μαγνήσιο συμβάλλει στη χαλάρωση και τη διεύρυνση των αιμοφόρων αγγείων, μειώνοντας έτσι την αρτηριακή πίεση, επισημαίνει η Lisa Andrews, M.Ed., RD, LD στο EatingWell.

Μια μελέτη σε περισσότερους από 24.000 ενήλικες στις ΗΠΑ διαπίστωσε ότι όσοι είχαν την υψηλότερη πρόσληψη μαγνησίου διέτρεχαν 34% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης σε σύγκριση με εκείνους που είχαν τη χαμηλότερη πρόσληψη.

Aργινίνη

O οργανισμός μετατρέπει την αργινίνη σε μονοξείδιο του αζώτου, μία χημική ουσία που επηρεάζει την αρτηριακή πίεση. «Φανταστείτε το μονοξείδιο του αζώτου ως ένα σήμα που δίνει εντολή στα αιμοφόρα αγγεία σας να ανοίξουν διάπλατα», εξηγεί η διαιτολόγος Kiran Campbell, RDN, στο EatingWell.

Βοηθώντας τα αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώσουν και να ανοίξουν, το μονοξείδιο του αζώτου επιτρέπει στο αίμα να ρέει με λιγότερη αντίσταση, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν πώς ακριβώς η αργινίνη που προέρχεται από τους σπόρους κολοκύθας μειώνει την αρτηριακή πίεση, άλλες έρευνες σχετικά με τα συμπληρώματα αργινίνης αναδεικνύουν τα οφέλη της. Μια ανάλυση έδειξε ότι, με τη λήψη συμπληρωμάτων αργινίνης, παρατηρήθηκε μέση μείωση 6,4 mm Hg στη συστολική αρτηριακή πίεση και 2,6 mm Hg στη διαστολική αρτηριακή πίεση.

Κάλιο

«Οι σπόροι κολοκύθας περιέχουν επίσης κάλιο, το οποίο βοηθά τα νεφρά να αποβάλλουν το νάτριο μέσω των ούρων και μειώνει την ένταση στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων», εξηγεί η διαιτολόγος και σύμβουλος ευεξίας Amy Davis, RDN.

Μια μερίδα 30 γραμμαρίων ανάλατων σπόρων κολοκύθας παρέχει 223 mg καλίου, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο 5% της ημερήσιας συνιστώμενης ποσότητας για τους ενήλικες. Βοηθώντας τον οργανισμό σας να αποβάλει το πλεονάζον νάτριο, το κάλιο συμβάλλει στην ισορροπία των υγρών, η οποία επηρεάζει τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Η American Heart Association συνιστά την κατανάλωση 3.500 έως 5.000 mg καλίου ημερησίως —ιδανικά μέσω της διατροφής— για την υποστήριξη της αρτηριακής πίεσης. Οι σπόροι κολοκύθας αποτελούν μια εξαιρετική προσθήκη στη διατροφή σας, βοηθώντας σας να καλύψετε αυτές τις συστάσεις.

Ακόρεστα λιπαρά

Οι σπόροι κολοκύθας αποτελούν εξαιρετική πηγή ακόρεστων λιπαρών, παρέχοντας περίπου 10 γραμμάρια ανά μερίδα περίπου 30 γραμμαρίων. Τα ακόρεστρα λιπαρά μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία της καρδιάς, ειδικά όταν αντικαθιστούν τα κορεσμένα λιπαρά στη διατροφή.

«Έχει αποδειχθεί ότι μια διατροφή πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά επηρεάζει, σε μέτριο βαθμό, τη συστολική και τη διαστολική αρτηριακή πίεση», αναφέρει η Patricia Kolesa, M.S., RDN. «Τα ακόρεστρα λιπαρά ενδέχεται να μειώσουν την LDL («κακή») χοληστερόλη, γεγονός που μπορεί να περιορίσει τη συσσώρευση πλάκας στα τοιχώματα των αρτηριών —μια διαδικασία που αυξάνει την αρτηριακή πίεση», προσθέτει. Όταν συσσωρεύεται πλάκα στις αρτηρίες, δυσχεραίνεται η ροή του αίματος, ασκώντας επιπλέον πίεση στα αρτηριακά τοιχώματα και αυξάνοντας την αρτηριακή πίεση.