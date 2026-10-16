Πώς θα καθαρίσετε το εύκολα φούρνο σας με ατμό χωρίς εξοπλισμό

Απομακρύνετε επίμονους λεκέδες και υπολείμματα φαγητού από το φούρνο σας χωρίς κόπο και ισχυρά καθαριστικά.

Αν τα καθαριστικά φούρνου του εμπορίου δεν φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλετε ή προτιμάτε να αποφεύγετε ορισμένες χημικές ουσίες, ο καθαρισμός με ατμό είναι μια λύση που μπορείτε να δοκιμάσετε. Ο ατμός μαλακώνει τα ξεραμένα λίπη και τις επίμονες βρομιές, ώστε να απομακρύνονται πιο εύκολα με ένα πανί. Έτσι, μπορείτε να καθαρίσετε σε βάθος τον φούρνο σας με έναν τρόπο πιο φιλικό προς το περιβάλλον.

«Ο ατμός μπορεί να σας λύσει τα χέρια στον καθαρισμό της κουζίνας, ιδιαίτερα του φούρνου. Διαλύει τα λίπη, απολυμαίνει τις επιφάνειες και σας γλιτώνει από το ατελείωτο τρίψιμο», εξήγησε στο Martha Stewart η σεφ Jeanne Strout, η οποία είναι επικεφαλής επαγγελματικής κουζίνας. «Στις κουζίνες των εστιατορίων χρησιμοποιούμε ατμό για να διατηρούμε τον εξοπλισμό μας πεντακάθαρο, χωρίς να καταφεύγουμε συνεχώς σε μεγάλες ποσότητες ισχυρών καθαριστικών που βγάζουν αναθυμιάσεις και δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα».

Πώς να καθαρίσετε τον φούρνο με ατμό από βραστό νερό

Η πιο απλή μέθοδος είναι να βάλετε στον φούρνο ένα σκεύος με νερό και να το αφήσετε να ζεσταθεί. Δεν χρειάζεστε ειδικό εξοπλισμό και, σύμφωνα με τη Strout, η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε φούρνο.

Τι θα χρειαστείτε

- Ένα σκεύος κατάλληλο για φούρνο

- Νερό

- Λευκό ξίδι

- Ένα πανί μικροϊνών ή ένα σφουγγάρι

- Μαγειρική σόδα

Οδηγίες

1. Βγάλτε τις σχάρες και απομακρύνετε τα μεγάλα υπολείμματα φαγητού.

2. Βάλτε ξανά μία σχάρα στη μεσαία θέση και τοποθετήστε επάνω της ένα πυρίμαχο σκεύος με νερό και ½ φλιτζάνι λευκό ξίδι.

3. Προθερμάνετε τον φούρνο στους 230°C και αφήστε το νερό να βράσει για περίπου 20–30 λεπτά.

4. Σβήστε τον φούρνο και περιμένετε να πέσει η θερμοκρασία του, μέχρι να μπορείτε να αγγίξετε το εσωτερικό του χωρίς να καείτε.

5. Όσο είναι ακόμη ζεστός, σκουπίστε τον με ένα πανί μικροϊνών ή ένα σφουγγάρι για να αφαιρέσετε τα λίπη και τις βρομιές που έχουν μαλακώσει.

6. Αν κάποιοι λεκέδες επιμένουν, τρίψτε τους απαλά με πάστα μαγειρικής σόδας και στη συνέχεια σκουπίστε καλά.

«Για να γίνει η διαδικασία πιο γρήγορα, βράζω πρώτα το νερό στο μάτι της κουζίνας, σε μια κατσαρόλα που μπαίνει και στον φούρνο, και μετά τη μεταφέρω μέσα», ανέφερε η Strout. «Προσθέτω το ξίδι λίγο πριν κλείσω την πόρτα».