Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν κάνουμε αρνητικές σκέψεις

Το σώμα μας είναι «προγραμματισμένο» να αντιδρά με συγκεκριμένους τρόπους σε διαφορετικές καταστάσεις. Όταν κάνουμε μία σκέψη για μία δεδομένη κατάσταση, ο εγκέφαλός μας «λέει» στο σώμα πώς να αντιδράσει.

Ακολουθούν μερικοί τρόποι με τους οποίους οι αρνητικές σκέψεις μπορούν να επηρεάσουν τον εγκέφαλο και το σώμα μας.

- Οι αρνητικές σκέψεις μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένη γνωστική λειτουργία. Όταν κάνουμε συναισθηματικά φορτισμένες σκέψεις, τις περισσότερες φορές αρνητικές, ο ερπετοειδής εγκέφαλος - το μέρος που δεν είναι τόσο εξελιγμένο, μπαίνει σε μία διαδικασία κατά την οποία μας κάνει να μην μπορούμε να σκεφτούμε τόσο καθαρά.

- Οι αρνητικές σκέψεις μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος. Δεδομένου ότι ο εγκέφαλος και το σώμα βρίσκονται συνεχώς σε εγρήγορση, όλα τα συστήματα υπερφορτώνονται και χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα ενέργειας που διαφορετικά θα κατευθυνόταν στη «θωράκιση» του ανοσοποιητικού συστήματος.

Έχει διαπιστωθεί ότι τα άτομα που βρίσκονται υπό χρόνιο στρες έχουν ασθενέστερο ανοσοποιητικό σύστημα και αυτός είναι ένας από τους λόγους.

- Οι αρνητικές σκέψεις μπορούν επίσης να προκαλέσουν ακραία σωματικά συμπτώματα άγχους. Όταν έχετε μια σκέψη που μεταφέρει ένα μήνυμα επικείμενου κινδύνου, ο εγκέφαλος δίνει σήμα στο σώμα να προετοιμαστεί να δραπετεύσει ή να «πολεμήσει», και αυτό προκαλεί την καρδιά να χτυπάει δυνατά, την αναπνοή να επιταχύνεται, ενώ εμφανίζονται και άλλα συμπτώματα πανικού.

- Οι επαναλαμβανόμενες αρνητικές σκέψεις μπορούν επίσης να προκαλέσουν επανασύνδεση των συσχετίσεων ή ορισμένων συσχετίσεων που επιταχύνουν την αρνητική ροή των συναισθημάτων. Για παράδειγμα, εάν περιμένετε συνεχώς κάτι αρνητικό σε μια δεδομένη κατάσταση ή από ένα συγκεκριμένο άτομο, τότε αυτό το σύνθημα (κατάσταση ή άτομο) θα προκαλέσει μια άμεση αρνητική αντίδραση.

Ο θυμός και η εχθρότητα ειδικότερα μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, σύμφωνα με μια μελέτη του 2014 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Stroke. Οι συγγραφείς εξηγούν ότι ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι ότι τα αρνητικά συναισθήματα ενεργοποιούν τον άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων (HPA), το ενσωματωμένο σύστημα απόκρισης στο στρες του σώματος. Οι αλλαγές στο νευρολογικό και ενδοκρινικό σύστημα οδηγούν σε παράγοντες κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η «καταστολή των σκέψεων» ή η προσπάθεια απώθησης μιας σκέψης δεν είναι χρήσιμη. Στην πραγματικότητα μπορεί να εντείνει τις σκέψεις. Είναι σημαντικό να καλλιεργήσετε έναν καλύτερο, πιο αποδεκτό τρόπο να σχετίζεστε με τις σκέψεις σας.

Εξασκηθείτε στην αναγνώριση των σκέψεών σας, αμφισβητήστε τες και εξερευνήστε τεχνικές ενσυνειδητότητας. Σε αντίθεση με την αρνητικότητα, η οποία τις περισσότερες φορές προκαλεί μια σωματική αντίδραση στρες/κινδύνου, ο διαλογισμός και η ενσυνειδητότητα που διδάσκουν το μυαλό και το σώμα να ηρεμούν συνδέονται με μια σειρά από θετικά οφέλη για την υγεία.