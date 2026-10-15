Εγκεφαλικά: Σχεδόν διπλάσια τα περιστατικά στις ηλικίες 20 έως 54 ετών

Ανησυχητική αύξηση καταγράφουν τα εγκεφαλικά στους νεότερους ενήλικες, με τη συχνότητά τους στις ηλικίες 20 έως 54 ετών να έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε περίπου τρεις δεκαετίες.

Τα εγκεφαλικά επεισόδια γίνονται όλο και συχνότερα στους νεότερους ενήλικες, ανατρέποντας την αντίληψη ότι αφορούν κυρίως τους ηλικιωμένους. Μελέτη που εξέτασε ιατρικά δεδομένα σχεδόν τριών δεκαετιών έδειξε ότι η συχνότητά τους στις ηλικίες 20 έως 54 ετών σχεδόν διπλασιάστηκε, παρότι στο ίδιο διάστημα βελτιώθηκαν οι πιθανότητες επιβίωσης.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο Neurology, το ιατρικό περιοδικό της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας, και αποτυπώνουν μια ανησυχητική τάση. Μπορεί περισσότεροι ασθενείς να επιβιώνουν από ένα εγκεφαλικό, όμως η αύξηση των περιστατικών σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι νεότερης ηλικίας ενδέχεται να ζουν με μακροχρόνια προβλήματα υγείας.

«Αν και το εγκεφαλικό θεωρείται παραδοσιακά νόσος των ηλικιωμένων, τα ευρήματά μας δείχνουν ότι γίνεται όλο και συχνότερο στους νεότερους ενήλικες», δήλωσε η Δρ Emily R. Fisher, συγγραφέας της μελέτης από το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι. «Ταυτόχρονα, περισσότεροι άνθρωποι επιβιώνουν από αυτά τα εγκεφαλικά, κάτι που σημαίνει ότι περισσότεροι νεότεροι ενήλικες μπορεί να ζουν με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις τους».

Σχεδόν διπλάσια τα εγκεφαλικά μέσα σε τρεις δεκαετίες

Για να εξετάσουν πώς έχει αλλάξει η συχνότητα των εγκεφαλικών με τα χρόνια, οι ερευνητές μελέτησαν περιστατικά που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Σινσινάτι και στο βόρειο Κεντάκι από το 1993 έως το 2020. Συνολικά, εντόπισαν 2.076 ενήλικες ηλικίας 20 έως 54 ετών που υπέστησαν το πρώτο τους εγκεφαλικό κατά την περίοδο της μελέτης.

Η αύξηση ήταν σημαντική. Το 1993–1994 καταγράφονταν 33,9 περιστατικά ανά 100.000 ανθρωποέτη. Το 2020, ο αριθμός είχε φτάσει τα 62,2 περιστατικά ανά 100.000 ανθρωποέτη, σημειώνοντας αύξηση περίπου 83%.

Τα ανθρωποέτη είναι μια μονάδα μέτρησης που συνδυάζει τον αριθμό των ανθρώπων που παρακολουθούνται σε μια μελέτη με τη διάρκεια της παρακολούθησής τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές μπορούν να συγκρίνουν τη συχνότητα των εγκεφαλικών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Ωστόσο, δεν αυξήθηκαν εξίσου όλοι οι τύποι εγκεφαλικού. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αφορούσε μία συγκεκριμένη μορφή.

Η αύξηση αφορά κυρίως τα ισχαιμικά εγκεφαλικά

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ισχαιμικά εγκεφαλικά εξηγούν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των περιστατικών. Συμβαίνουν όταν φράζει ένα αγγείο που τροφοδοτεί τον εγκέφαλο με αίμα, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η παροχή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στον εγκεφαλικό ιστό. Χωρίς επαρκή αιμάτωση, τα εγκεφαλικά κύτταρα μπορούν να αρχίσουν να υφίστανται βλάβες μέσα σε λίγα λεπτά.

Στους νεότερους ενήλικες, η συχνότητα των ισχαιμικών εγκεφαλικών αυξήθηκε από 23,8 περιστατικά ανά 100.000 ανθρωποέτη το 1993–1994 σε 47,3 το 2020. Δηλαδή, σχεδόν διπλασιάστηκε κατά την περίοδο της μελέτης.

Δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη αύξηση στις άλλες μορφές εγκεφαλικού. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές δεν κατέγραψαν ανάλογη μεταβολή στις ενδοεγκεφαλικές αιμορραγίες, όπου η αιμορραγία εκδηλώνεται μέσα στον εγκέφαλο, ούτε στις υπαραχνοειδείς αιμορραγίες, όπου εμφανίζεται στον χώρο που περιβάλλει τον εγκέφαλο.

Υπέρταση, διαβήτης και άλλοι παράγοντες κινδύνου

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης το ιστορικό υγείας και τις συνήθειες των νεότερων ενηλίκων που υπέστησαν εγκεφαλικό. Διαπίστωσαν ότι, με τα χρόνια, όλο και περισσότεροι είχαν υπέρταση, διαβήτη ή κολπική μαρμαρυγή, ενώ συχνότερη ήταν και η χρήση ουσιών.

Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια μορφή αρρυθμίας που μπορεί να ευνοήσει τον σχηματισμό θρόμβων στην καρδιά. Εάν ένας θρόμβος μετακινηθεί μέσω της κυκλοφορίας του αίματος στον εγκέφαλο και φράξει ένα αγγείο, μπορεί να προκαλέσει ισχαιμικό εγκεφαλικό.

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές αφορούσε τη χρήση ουσιών. Το 1993–1994, χρήση ουσιών είχε καταγραφεί στο 4,6% των νεότερων ενηλίκων που υπέστησαν εγκεφαλικό. Το 2020, το ποσοστό είχε φτάσει στο 40,2%, με μεγάλο μέρος της αύξησης να αφορά τη χρήση κάνναβης.

Η μελέτη, πάντως, δεν μπόρεσε να δείξει εάν οι αλλαγές αυτές ευθύνονταν για την αύξηση των εγκεφαλικών. Οι ερευνητές δεν διέθεταν αντίστοιχα στοιχεία για ανθρώπους που δεν είχαν υποστεί εγκεφαλικό, ώστε να κάνουν τη σύγκριση. Έτσι, δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν πόσο συνέβαλε στην αύξηση των περιστατικών η συχνότερη παρουσία αυτών των παραγόντων κινδύνου.

Περισσότεροι επιβιώνουν, αλλά οι ανησυχίες παραμένουν

Παρά την ανησυχητική αύξηση των εγκεφαλικών, υπήρχαν και ενθαρρυντικά ευρήματα. Οι νεότεροι ενήλικες που υπέστησαν εγκεφαλικό είχαν ελαφρώς περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν σε σχέση με σχεδόν τρεις δεκαετίες νωρίτερα.

Αφού συνυπολόγισαν τις διαφορές στην ηλικία, τη φυλή και το φύλο των ασθενών, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το ποσοστό όσων πέθαναν μέσα στις πρώτες 30 ημέρες από το εγκεφαλικό μειώθηκε από 11,7% το 1993–1994 σε 9,4% το 2020.

Η βελτίωση ήταν μεγαλύτερη στους ασθενείς με ενδοεγκεφαλική ή υπαραχνοειδή αιμορραγία, δύο μορφές αιμορραγικού εγκεφαλικού που μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Όμως, το να επιβιώσει κάποιος από ένα εγκεφαλικό δεν σημαίνει ότι θα αναρρώσει πλήρως. Ανάλογα με το σημείο του εγκεφάλου που έχει επηρεαστεί και τη σοβαρότητα της βλάβης, μπορεί να παραμείνουν δυσκολίες στην κίνηση, την ομιλία, τη μνήμη ή άλλες λειτουργίες. Όσο τα εγκεφαλικά γίνονται συχνότερα στις νεότερες ηλικίες, τόσο περισσότεροι άνθρωποι ενδέχεται να χρειαστεί να αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες για δεκαετίες.

«Τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν πόσο σημαντικό είναι να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται οι παράγοντες κινδύνου για εγκεφαλικό από νωρίς στην ενήλικη ζωή», επισήμανε η Fisher. «Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να κατανοήσουμε καλύτερα πού οφείλονται αυτές οι τάσεις και πώς μπορούν να αντιστραφούν».

Οι ερευνητές τόνισαν ότι χρειάζεται περαιτέρω μελέτη για να εξηγηθεί γιατί τα εγκεφαλικά έχουν αυξηθεί τόσο πολύ στους νεότερους ενήλικες. Η ανάλυση αφορούσε μία μόνο γεωγραφική περιοχή και δεν περιλάμβανε ομάδα σύγκρισης με ανθρώπους που δεν είχαν υποστεί εγκεφαλικό.