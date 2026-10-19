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Συνταγή για ψητά μήλα με κανέλα και κονιάκ, γεμιστά με καρύδια

Ευ Ζην
Συνταγή για ψητά μήλα με κανέλα και κονιάκ, γεμιστά με καρύδια
Λεμονιά Πούλου / Cookpad
Newsroom
Δευτέρα, 19/10/2026 - 06:38
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Νόστιμη συνταγή για μήλα ψητά στο φούρνο.

Τα μήλα είναι από τα πιο αγαπημένα φρούτα του φθινοπώρου και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για πολλά νόστιμα γλυκά. Μια ιδιαίτερα αρωματική επιλογή είναι τα ψητά μήλα στον φούρνο, γεμιστά με καρύδια, κανέλα και ξύσμα πορτοκαλιού, με μια μικρή ποσότητα κονιάκ που ενισχύει τη γεύση τους.

Η συγκεκριμένη συνταγή συνδυάζει τη φυσική γλυκύτητα των μήλων με την τραγανή υφή των καρυδιών και τα ζεστά αρώματα της κανέλας. Παράλληλα, τα μήλα προσφέρουν φυτικές ίνες, ενώ τα καρύδια περιέχουν ωφέλιμα ακόρεστα λιπαρά. Το αποτέλεσμα είναι ένα λαχταριστό φθινοπωρινό επιδόρπιο, που μπορείτε να απολαύσετε ζεστό ή κρύο, σκέτο ή με λίγο στραγγιστό γιαούρτι.

Υλικά για 12 μερίδες

  • 12 μέτριου μεγέθους μήλα
  • 1 φλυτζάνι του τσαγιού καστανή ζάχαρη
  • 1 φλυτζάνι του τσαγιού καρυδόψιχα χοντροαλεσμένη
  • 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα
  • 1 πορτοκάλι το ξύσμα του
  • 1 πορτοκάλι το χυμό του
  • 1 σφηνάκι κονιάκ
  • 1 ξυλάκι κανέλας
  • Λίγο βούτυρο

Εκτέλεση

  • Πλένουμε τα μήλα. Με το ειδικό εξάρτημα αφαιρούμε το εσωτερικό με τα κουκούτσια και μετά με ένα μαχαίρι καθαρίζουμε τη φλούδα. Τα βάζουμε σε ένα βαθύ ταψί το ένα δίπλα στο άλλο.
  • Βάζουμε τη μισή ζάχαρη σε ένα μπολ. Βάζουμε μαζί την καρυδόψιχα, την κανέλα και το ξύσμα πορτοκαλιού. Ανακατεύουμε. Γεμίζουμε την τρύπα του κάθε μήλου με το μίγμα. Ότι μίγμα μείνει το σκορπάμε μέσα στο ταψί. Σκορπάμε πάνω από τα μήλα και την υπόλοιπη ζάχαρη.
  • Ρίχνουμε μέσα στο ταψί το κονιάκ και το χυμό πορτοκαλιού. Σπάμε στα δύο το ξύλο κανέλας και το βάζουμε κι αυτό μέσα. Βάζουμε ένα μικρό κομματάκι βούτυρο πάνω από κάθε μήλο. Σκεπάζουμε με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και το κλείνουμε γύρω γύρω.
  • Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για 1 ώρα και 15 λεπτά περίπου, μέχρι να μαλακώσουν τα μήλα χωρίς όμως να λιώσουν.
  • Επειδή τα μήλα θα έχουν βγάλει αρκετό ζουμί στο ταψί, αν θέλουμε μεταφέρουμε τα μήλα στο σκεύος που θα τα σερβίρουμε και το ζουμί που έχει το ταψί το βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι και το βράζουμε σε χαμηλή φωτιά γιατί φουσκώνει, μέχρι να μειωθεί ο όγκος του. Το ξαναρίχνουμε πάνω από τα μήλα.
  • Σερβίρουμε ζεστά ή κρύα και συνοδεύουμε αν θέλουμε με γιαούρτι ή παγωτό.

Πηγή: Λεμονιά Πούλου / Cookpad

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Τελευταία τροποποίηση στις 18/10/2026 - 20:17
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