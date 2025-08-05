Κέιτ Μπλάνσετ: Το πρόγραμμα γυμναστικής των 20 λεπτών που ακολουθεί για να είναι σε φόρμα

«Για πρώτη φορά στη ζωή μου έγινα στ’ αλήθεια fit», είπε η Κέιτ Μπλάνσετ για το πρόγραμμα γυμναστικής που ακολούθησε.

Η Κέιτ Μπλάνσετ είναι μια από τις πιο εμβληματικές και ταλαντούχες σταρ του Χόλιγουντ, έχοντας κατακτήσει αμέτρητα βραβεία από τη δεκαετία του 1990, μεταξύ των οποίων και ένα Όσκαρ. Αν και όλα όσα έχει καταφέρει φαίνονται να της έρχονται εύκολα, η ίδια έχει παραδεχτεί ότι ένα πράγμα την δυσκολεύει πάρα πολύ και αυτό δεν είναι άλλο από την γυμναστική.

Όπως αποκάλυψε η διάσημη ηθοποιός στο περιοδικό The Coveteur, πριν από λίγα χρόνια χρειάστηκε να ακολουθήσει εντατικό πρόγραμμα άσκησης, προκειμένου να προετοιμαστεί για το ρόλο της στην ταινία Thor.

Το πρόγραμμα άσκησης της Κέιτ Μπλάνσετ

«Απέκτησα καλή φυσική κατάσταση, πραγματικά καλή, για πρώτη φορά. Η δουλειά μου είναι πολύ απαιτητική σωματικά», δήλωσε η Κέιτ Μπλάνσετ, αναφερόμενη στην προετοιμασία της για τον ρόλο της θεάς του θανάτου, Hela, στην ταινία Thor.

«Ήταν φρικτό. Ήταν εφιαλτικό. Ένα έντονο πρόγραμμα με αερόβια άσκηση και βάρη, αλλά διαρκούσε μόνο 20 λεπτά γιατί έπρεπε να το χωρέσουμε ανάμεσα στα γυρίσματα. Αλλά ήταν υπέροχο. Ήθελα πραγματικά να ξυπνάω στις έξι το πρωί και να γυμνάζομαι μαζί του για 20 λεπτά πριν ξυπνήσουν τα παιδιά, αν μπορείτε να το πιστέψετε. Ακούγεται παράξενο».

Από την άλλη, η 56χρονη σταρ τόνισε ανατροφή τεσσάρων παιδιών και το γεμάτο επαγγελματικό πρόγραμμα δεν αφήνουν πάντα περιθώριο για σταθερή ρουτίνα άσκησης.

«Σκέφτηκα, ‘θέλω πραγματικά να το συνεχίσω αυτό, και φυσικά, όπως συμβαίνει στη ζωή, η συνέπεια χάθηκε, αλλά θέλω πολύ να επιστρέψω σε εκείνο το σημείο. Είναι στην πραγματικότητα πιο εύκολο να κάνεις λίγο κάθε μέρα… Και το θέμα είναι ότι, όπως όλοι, δυσκολεύομαι να ξεκινήσω. Αλλά μόλις αρχίσεις να κάνεις έστω και κάτι μικρό, όπως το να περπατάς μέχρι τη δουλειά, αυτό σου δίνει περισσότερη ενέργεια και αυτό είναι κάτι που θέλω να αλλάξω», είπε η ίδια.

Όσον αφορά το αγαπημένο της είδος γυμναστικής, η Κέιτ Μπλάνσετ έχει αποκαλύψει πως είναι το pilates:

«Μου αρέσει πολύ το Pilates. Νιώθω ότι είναι φτιαγμένο για τα σώματα των ηθοποιών. Προσωπικά, χρειάζομαι να το κάνω ατομικά. Όταν βρίσκομαι σε ομαδικό μάθημα, διαπιστώνω ότι χρειάζεσαι καθοδήγηση, κάποιον να σε διορθώσει. Στο σπίτι έχουμε ένα ελλειπτικό μηχάνημα, που είναι χρήσιμο γιατί συχνά αυτός είναι ο μόνος τρόπος που καταφέρνω να κινηθώ. Ωστόσο, η δουλειά μου είναι πολύ δραστήρια. Καταλήγω να κάνω διατάσεις κάθε μέρα πριν ανεβώ στη σκηνή, οπότε από αυτή την άποψη, νιώθω ότι το σώμα μου έχει την απαραίτητη φροντίδα», αποκάλυψε.