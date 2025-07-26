ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τζέιν Φόντα: Η απλή άσκηση που κάνει κάθε μέρα εδώ και 43 χρόνια

Τζέιν Φόντα: Η απλή άσκηση που κάνει κάθε μέρα εδώ και 43 χρόνια
Instagram / Jane Fonda
Ελένη Μπορμπόλη
Σάββατο, 26/07/2025 - 06:26

Ποιο είναι το καθημερινό πρόγραμμα άσκησης της Τζέιν Φόντα;

Στα 87 της και μετά από δύο μάχες με τον καρκίνο, η Τζέιν Φόντα παραμένει σε φόρμα, διατηρώντας μια φυσική κατάσταση που θα ζήλευαν πολλοί – ακόμη και δεκαετίες νεότεροι – από αυτήν. Σε μεγάλο βαθμό, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εξακολουθεί να είναι δραστήρια, ακόμη και στην τρίτη ηλικία, διατηρώντας το ίδιο πρόγραμμα άσκησης τα τελευταία 43 χρόνια, σε καθημερινή βάση.

Υπενθυμίζουμε ότι η χολιγουντιανή σταρ πάντα λάτρευε τη γυμναστική, ενώ μάλιστα το 1982 είχε κυκλοφορήσει τη δική της κασέτα με απλές ασκήσεις για το σπίτι, με τίτλο Jane Fonda’s Workout. Έκτοτε, ακολούθησαν πολλές κασέτες και CD, με την τελευταία να απευθύνεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή με προβλήματα κινητικότητας και την οποία μπορείτε να δείτε παρακάτω:

{https://www.youtube.com/watch?v=kWH_dXRFL5c&t}

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξή της στο αμερικανικό περιοδικό People τον περασμένο Ιανουάριο, το πρόγραμμα γυμναστικής της παραμένει το ίδιο εδώ και πολλά χρόνια. Η μόνο διαφορά είναι ότι πλέον έχει προσαρμόσει την ταχύτητα και την ένταση της κίνησής της.

Τζέιν Φόντα: Το πρόγραμμα άσκησης που ακολουθεί εδώ και 43 χρόνια

«Ουσιαστικά κάνω ό,τι έκανα πάντα, απλώς σε πιο αργούς ρυθμούς. Παλιά έτρεχα, τώρα λατρεύω το περπάτημα. Μου αρέσει να βρίσκομαι έξω, στη φύση, και απολαμβάνω να ανεβαίνω και να κατεβαίνω λόφους», ανέφερε χαρακτηριστικά η διάσημη ηθοποιός, σύμφωνα με το Women’s Health Magazine.

Η ίδια πρόσθεσε πως, όσο φορτωμένο κι αν είναι το καθημερινό της πρόγραμμα, δεν παραλείπει ποτέ τη γυμναστική, ενώ φροντίζει να γυμνάζει ολόκληρο το σώμα της και να συνδυάζει την αεροβική γυμναστική με τις ασκήσεις ενδυνάμωσης. «Γυμνάζομαι κάθε μέρα, γι’ αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει ποικιλία. Εναλλάσσω το πρόγραμμά μου: κάποιες ημέρες κάνω ασκήσεις ενδυνάμωσης για το πάνω μέρος του σώματος, άλλες για το κάτω. Πάντα, όμως, βρίσκω τρόπο να ενσωματώνω και αεροβική άσκηση. Το περπάτημα είναι ο αγαπημένος μου τρόπος να το πετυχαίνω αυτό», ανέφερε στο People.

Σύμφωνα με την καρδιολόγο δρ. Σούζαν Στάινμπαμ, η οποία μίλησε στο Business Insider, το περπάτημα είναι ό,τι καλύτερο μπορούν να κάνουν για την υγεία τους τα άτομα με καθιστική ζωή.

«Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2023 στο επιστημονικό περιοδικό European Journal of Preventive Cardiology έδειξε ότι ακόμα και 4.000 βήματα την ημέρα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Το περπάτημα δεν ωφελεί μόνο την καρδιαγγειακή υγεία, αλλά μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση του στρες», πρόσθεσε η ειδικός.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/07/2025 - 03:52

