Πλύσιμο χεριών: Γιατί είναι τόσο σημαντικό – 5 συμβουλές για να έχετε πάντα καθαρά χέρια

Τα χέρια μας συγκεντρώνουν πολλά μικρόβια και γι’ αυτό είναι σημαντικό να τα πλένουμε σχολαστικά.

«Το πλύσιμο των χεριών είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε όλοι να κάνουμε για να παραμείνουμε υγιείς», λέει η Catherine Kroll, Διευθύντρια Πρόληψης Λοιμώξεων στην PeaceHealth.

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όλοι μας - άθελά μας - κολλάμε βακτήρια και μικρόβια, τα οποία μπορούν να μας αρρωστήσουν. Στη συνέχεια, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, χρησιμοποιούμε τα ίδια φαινομενικά αθώα (αλλά γεμάτα μικρόβια) χέρια για να τρίψουμε τα μάτια μας ή να σκουπίσουμε το στόμα μας, δίνοντας την … «ευκαιρία» σε μικροοργανισμούς να εισχωρήσουν στο σώμα μας και να προκαλέσουν προβλήματα.

Χρήσιμες συμβουλές για το πλύσιμο των χεριών

1. Πλύνετε τα χέρια με σαπούνι και νερό

- Πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το μαγείρεμα ή/και το φαγητό.

- Μετά τη χρήση της τουαλέτας ή την αλλαγή πάνας.

- Μετά το άγγιγμα ζώων και παιχνιδιών κατοικιδίων και μετά τον καθαρισμό των ακαθαρσιών τους.

- Μετά το άγγιγμα σκουπιδιών.

- Πριν και μετά τη φροντίδα κάποιου που είναι άρρωστος.

- Πριν και μετά την περιποίηση μιας κοπής ή πληγής.

- Μετά το φύσημα της μύτης σας, τον βήχα ή το φτέρνισμα.

2. Χρησιμοποιήστε κανονικό σαπούνι και ζεστό (όχι καυτό) νερό

«Το αντιβακτηριδιακό σαπούνι δεν είναι καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο σαπούνι. Και το σαπούνι σε μορφή πλάκας είναι εξίσου καλό με το υγρό», λέει η Kroll. «Η χρήση σαπουνιού έχει σημασία, το νερό από μόνο του δεν είναι τόσο αποτελεσματικό στον καθαρισμό», προσθέτει. Επίσης, το ζεστό σαπουνόνερο είναι πιο αποτελεσματικό από το κρύο σαπουνόνερο στην απομάκρυνση των φυσικών ελαίων που συγκρατούν τα βακτήρια και τη βρωμιά στα χέρια μας.

3. Στεγνώστε καλά τα χέρια σας μετά το πλύσιμο

«Τα μικρόβια περνούν πιο εύκολα από το βρεγμένο δέρμα παρά από το στεγνό, γι' αυτό είναι σημαντικό να στεγνώνετε καλά τα χέρια σας», επισημαίνει η Kroll. Στις δημόσιες τουαλέτες, αναζητήστε χαρτοπετσέτες ή ταχυστεγνωτήρια. Μην τρίβετε τα χέρια σας κάτω από ένα αυτόματο στεγνωτήριο γιατί όταν το κάνετε, αυτό μπορεί να φέρει στην επιφάνεια βακτήρια που ζουν μέσα στο δέρμα. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα ταχυστεγνωτήρια, οι χαρτοπετσέτες είναι μια καλή επιλογή.

Ορισμένα βακτήρια μπορούν να παραμείνουν στα χέρια ακόμα και μετά το πλύσιμο και μπορούν να εξαπλωθούν στις υφασμάτινες πετσέτες κατά το στάδιο του στεγνώματος. Για να το αποφύγετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας έχουν πλυθεί με σαπούνι και ζεστό νερό για 20 δευτερόλεπτα και έχουν ξεπλυθεί καλά πριν τα στεγνώσετε. Οι υφασμάτινες πετσέτες χεριών θα πρέπει να αλλάζονται καθημερινά, καθώς συγκρατούν μικρόβια.

4. Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε τακτικά το κινητό σας τηλέφωνο, το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης κλπ.

Βρείτε χρόνο για να απολυμαίνετε τα αντικείμενα που αγγίζετε συχνά στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας σας. Επιλέξτε τον τύπο απολυμαντικού ή καθαριστικού που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του σπιτιού και της υγείας σας.

5. Διατηρήστε τα χέρια σας καθαρά όταν βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους

Όταν βρίσκεστε σε δημόσιους χώρους, να έχετε μαζί σας απολυμαντικό χεριών ή μαντηλάκια για να τα χρησιμοποιείτε όταν δεν μπορείτε να πλύνετε τα χέρια σας με νερό.