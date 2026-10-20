ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια: Τα πρώτα σημάδια – Πώς αντιμετωπίζεται

Ευ Ζην
Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια: Τα πρώτα σημάδια – Πώς αντιμετωπίζεται
Newsroom
Τρίτη, 20/10/2026 - 10:32

Τι είναι η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια.

Η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια (ΧΦΑ) αποτελεί την πιο συχνή νόσο του περιφερικού αγγειακού συστήματος, με το 10 έως 35% των ενηλίκων να εκδηλώνει κάποια μορφή της κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η επίπτωση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις γυναίκες, λόγω ορμονικών παραγόντων, εγκυμοσύνης και κληρονομικότητας.

«Παρότι συχνά αντιμετωπίζεται ως απλό αισθητικό ζήτημα, πρόκειται για μια εξελισσόμενη πάθηση που, χωρίς έγκαιρη αντιμετώπιση, μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα», επισημαίνει ο κ. Γεώργιος Τζαβέλλας, Αγγειοχειρουργός, Διευθυντής της Ε΄ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Metropolitan General.

Τι είναι η φλεβική ανεπάρκεια

«Το φλεβικό σύστημα των κάτω άκρων αποτελείται από το επιπολής (επιφανειακό) δίκτυο και το εν τω βάθει σύστημα. Η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια είναι αποτέλεσμα διαταραχής της ροής του αίματος στις φλέβες των κάτω άκρων. Όταν οι βαλβίδες τους αδυνατούν να προωθήσουν αποτελεσματικά το αίμα προς την καρδιά, αυτό λιμνάζει στα πόδια, προκαλώντας συμφόρηση των φλεβών. Η ανεπάρκεια του επιφανειακού δικτύου είναι αυτή που οδηγεί στην εμφάνιση των γνωστών σε όλους μας κιρσών.

Στους βασικούς παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνονται: το οικογενειακό ιστορικό, η παρατεταμένη ορθοστασία ή καθιστική εργασία, η εγκυμοσύνη, το κάπνισμα, το ιστορικό φλεβικής θρόμβωσης, ο τραυματισμός και η παχυσαρκία», εξηγεί.

Συμπτώματα και διάγνωση

«Τα πρώτα σημάδια της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας είναι συνήθως το αίσθημα βάρους και κόπωσης στα πόδια, ιδίως προς το τέλος της ημέρας, μαζί με οίδημα στους αστραγάλους και τις κνήμες. Συχνά προστίθενται κράμπες, αίσθημα καύσου, κυρίως τις νυχτερινές ώρες, ενώ σταδιακά γίνονται εμφανείς οι κιρσοί ή οι μικρότερες ευρυαγγείες στο δέρμα. Αν η ανεπάρκεια παραμείνει χωρίς θεραπεία, τα συμπτώματα αυτά επιμένουν και μπορεί να εξελιχθούν, οδηγώντας σε αλλαγές του δέρματος και, στα πιο προχωρημένα στάδια, σε φλεβικό έλκος.

Η διάγνωση της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας γίνεται κατά κύριο λόγο με τη φυσική εξέταση και τη λεπτομερή λήψη ιστορικού του ασθενούς. Η διερεύνηση και η εξακρίβωση της αιτίας πραγματοποιείται συνήθως με υπέρηχο-τρίπλεξ των φλεβών των κάτω άκρων, μια μη επεμβατική εξέταση με εξαιρετική δυνατότητα ανίχνευσης της φλεβικής ανεπάρκειας», αναφέρει.

Θεραπεία

«Η θεραπεία της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας μπορεί να είναι συντηρητική ή επεμβατική, ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου και τα συμπτώματα. Ασθενείς χωρίς ή με ήπια συμπτώματα μπορούν αρχικά να αντιμετωπιστούν συντηρητικά, με κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αποφυγή παρατεταμένης ορθοστασίας και τοποθέτηση των ποδιών σε ανάρροπη θέση κατά την ανάπαυση.

Όταν όμως τα συμπτώματα είναι επίμονα και δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική αγωγή, ενδείκνυται η κατάλυση (ablation) της σαφηνούς φλέβας με laser ή ραδιοσυχνότητες. Η επέμβαση πραγματοποιείται σήμερα με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, υπό τοπική αναισθησία, με ταχεία ανάρρωση και εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Μετά την επέμβαση, οι ασθενείς παίρνουν εξιτήριο την ίδια ημέρα και επιστρέφουν γρήγορα στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Μία ακόμα τεχνική είναι η σκληροθεραπεία που πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την κατάλυση ή σε δεύτερο χρόνο και αφορά μικρότερους κιρσούς και ευρυαγγείες. Συχνότερα, πραγματοποιείται στο ιατρείο σε δύο ή τρεις συνεδρίες», σημειώνει ο ειδικός.

Πότε να απευθυνθείτε σε αγγειοχειρουργό

Επίμονο οίδημα, κιρσοί, πόνος, αλλαγές στο δέρμα ή έλκος που επιδεινώνονται αποτελούν ένδειξη για κλινική εκτίμηση από αγγειοχειρουργό. Ο ειδικός, μετά την εκτίμηση του βαθμού της ανεπάρκειας και της βαρύτητας των συμπτωμάτων, θα προτείνει την καταλληλότερη θεραπευτική προσέγγιση.

«Συμπερασματικά, η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια και οι κιρσοί δεν είναι απλώς θέμα αισθητικής, αλλά μία πάθηση που χρήζει παρακολούθησης. Οι σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές προσφέρουν σήμερα αποτελεσματική λύση, με ελάχιστη ταλαιπωρία και γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητα. Για διάγνωση και εξατομικευμένο θεραπευτικό σχέδιο, συμβουλευτείτε αγγειοχειρουργό», καταλήγει ο κ. Τζαβέλλας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2026 - 10:38

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γρίπη: Αυτά είναι τα συμπτώματα - Πόσο διαρκούν
Γρίπη: Αυτά είναι τα συμπτώματα - Πόσο διαρκούν 20 Οκτωβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

7ο Σχολείο Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας: Θρόμβωση και κιρσοί - Νέες τεχνικές και καινοτόμες παρεμβάσεις που σώζουν ζωές

7ο Σχολείο Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας: Θρόμβωση και κιρσοί - Νέες τεχνικές και καινοτόμες παρεμβάσεις που σώζουν ζωές

Επικαιρότητα
Φλεβικές παθήσεις: Με φλεβικά προβλήματα το 40% των ενηλίκων στη χώρα μας

Φλεβικές παθήσεις: Με φλεβικά προβλήματα το 40% των ενηλίκων στη χώρα μας

Επικαιρότητα
Το μέλλον στη θεραπεία κιρσών και φλεβικής ανεπάρκειας

Το μέλλον στη θεραπεία κιρσών και φλεβικής ανεπάρκειας

Επικαιρότητα
Αισθητική Φλεβολογία: Τι προσφέρει στις φλεβικές παθήσεις

Αισθητική Φλεβολογία: Τι προσφέρει στις φλεβικές παθήσεις

Επικαιρότητα
Γιατί πρέπει να χειρουργηθούν οι κιρσοί στα πόδια μου;

Γιατί πρέπει να χειρουργηθούν οι κιρσοί στα πόδια μου;

Επικαιρότητα
251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Τίθεται σε λειτουργία πρωτοποριακή συσκευή Τεχνητής Νοημοσύνης

251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Τίθεται σε λειτουργία πρωτοποριακή συσκευή Τεχνητής Νοημοσύνης

Επικαιρότητα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Merck KGaA εξαγοράζει τη Silence Therapeutics έναντι 1,3 δισ. δολαρίων
Επιχειρείν
20/10/2026 - 12:38
Καρκίνος στο πάγκρεας: Καινοτόμος θεραπεία - Πρόσβαση για τους ασθενείς και στην Ελλάδα
Φάρμακο
20/10/2026 - 12:08
Καρκίνος προστάτη: Διεθνής μελέτη αποκαλύπτει 18 άγνωστα μέχρι πρότινος είδη βακτηρίων
Μελέτες
20/10/2026 - 11:45
Κυκλάδες: Τοποθετούνται 29 νέοι προσωπικοί γιατροί σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία
Επικαιρότητα
20/10/2026 - 11:19
AI: Νέο εργαλείο μπορεί να προβλέψει την επιβίωση ασθενών από τον καρκίνο μέσω selfie
Επικαιρότητα
20/10/2026 - 10:59
Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια: Τα πρώτα σημάδια – Πώς αντιμετωπίζεται
Ευ Ζην
20/10/2026 - 10:32
Νέα δεδομένα για τον καρκίνο του παγκρέατος: Τα απρόσμενα ευρήματα 3 διεθνών μελετών
Μελέτες
20/10/2026 - 10:13
Γρίπη: Αυτά είναι τα συμπτώματα - Πόσο διαρκούν
Ευ Ζην
20/10/2026 - 09:32
Πώς να τρώτε χωρίς να καταπίνετε πολύ αέρα
Ευ Ζην
20/10/2026 - 08:14
Δυσκοιλιότητα: Μετά από πόσες ημέρες πρέπει να πάτε στο γιατρό
Ευ Ζην
20/10/2026 - 06:45
Συνταγή για πεϊνιρλί: Το μυστικό συστατικό για να βγουν νόστιμα και αφράτα
Ευ Ζην
20/10/2026 - 06:28
Γιατί κρυώνουμε περισσότερο όσο μεγαλώνουμε
Ευ Ζην
20/10/2026 - 06:14
Θριάσιο Νοσοκομείο: Στο «κόκκινο» λόγω τραγικών ελλείψεων
Επικαιρότητα
20/10/2026 - 06:00
Ένα ασυνήθιστο σάκχαρο που υπάρχει στο κόκκινο κρέας συνδέεται με 63% υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη
Μελέτες
19/10/2026 - 18:55
Μπορεί ένα φυτό να μειώσει το σωματικό λίπος; Τι έδειξε μελέτη
Μελέτες
19/10/2026 - 17:40
3 εύκολα τρικ για να αφαιρέσετε τις κιτρινίλες από τα λευκά μπλουζάκια
Επικαιρότητα
19/10/2026 - 17:35
«ΑγκαλιάΖΩ»: Φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός αγώνας από τους Βετεράνους του Ολυμπιακού και το Κανάλι Ένα 90,4
Επικαιρότητα
19/10/2026 - 17:13
Είναι οι τρίχες της γάτας επικίνδυνες για την υγεία;
Ευ Ζην
19/10/2026 - 16:51
ΕΟΠΥΥ: Αναρτήθηκε η πρόσκληση για τις αποσπάσεις προσωπικού
Επικαιρότητα
19/10/2026 - 16:06
Εμμηνόπαυση: Δεν είναι μόνο οι εξάψεις
Ευ Ζην
19/10/2026 - 15:42
Πόσα καθημερινά βήματα συνδέονται με καλύτερη συγκέντρωση
Μελέτες
19/10/2026 - 15:41
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Παραδόθηκαν πέντε νέα υπερσύγχρονα ασθενοφόρα
Επικαιρότητα
19/10/2026 - 15:03
Ξεκίνησε ο εμβολιασμός για τον κορωνοϊό - Πώς θα προγραμματίσετε το ραντεβού σας
Επικαιρότητα
19/10/2026 - 14:41
Η εποχή της γρίπης ξεκίνησε νωρίς φέτος – Οι συμβουλές των ειδικών
Επικαιρότητα
19/10/2026 - 14:06
Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο νοσηλεύεται 15χρονος – Του επιτέθηκαν τουλάχιστον 8 άτομα για να τον ληστέψουν
Επικαιρότητα
19/10/2026 - 13:36
Καρκίνος Μαστού: Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης – Τι έχει αλλάξει στη συστηματική θεραπεία
Επικαιρότητα
19/10/2026 - 13:04
EMA: «Πράσινο φως» για νέο GLP-1 χάπι για την παχυσαρκία και τον διαβήτη τύπου 2
Φάρμακο
19/10/2026 - 12:42
Τρία σπιτικά γιατροσόφια για τον βήχα
Ευ Ζην
19/10/2026 - 11:59
Η ψυχολογία πίσω από το κόκκινο κραγιόν – Γιατί το λατρεύουν οι δυναμικές γυναίκες
Επικαιρότητα
19/10/2026 - 11:33
Έμπολα: Συνεχίζεται η ραγδαία εξάπλωση του ιού στο Κονγκό
Επικαιρότητα
19/10/2026 - 10:52

ΔΗΜΟΦΙΛΗ