Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια: Τα πρώτα σημάδια – Πώς αντιμετωπίζεται

Η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια (ΧΦΑ) αποτελεί την πιο συχνή νόσο του περιφερικού αγγειακού συστήματος, με το 10 έως 35% των ενηλίκων να εκδηλώνει κάποια μορφή της κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η επίπτωση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις γυναίκες, λόγω ορμονικών παραγόντων, εγκυμοσύνης και κληρονομικότητας.

«Παρότι συχνά αντιμετωπίζεται ως απλό αισθητικό ζήτημα, πρόκειται για μια εξελισσόμενη πάθηση που, χωρίς έγκαιρη αντιμετώπιση, μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα», επισημαίνει ο κ. Γεώργιος Τζαβέλλας, Αγγειοχειρουργός, Διευθυντής της Ε΄ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Metropolitan General.

Τι είναι η φλεβική ανεπάρκεια

«Το φλεβικό σύστημα των κάτω άκρων αποτελείται από το επιπολής (επιφανειακό) δίκτυο και το εν τω βάθει σύστημα. Η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια είναι αποτέλεσμα διαταραχής της ροής του αίματος στις φλέβες των κάτω άκρων. Όταν οι βαλβίδες τους αδυνατούν να προωθήσουν αποτελεσματικά το αίμα προς την καρδιά, αυτό λιμνάζει στα πόδια, προκαλώντας συμφόρηση των φλεβών. Η ανεπάρκεια του επιφανειακού δικτύου είναι αυτή που οδηγεί στην εμφάνιση των γνωστών σε όλους μας κιρσών.

Στους βασικούς παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνονται: το οικογενειακό ιστορικό, η παρατεταμένη ορθοστασία ή καθιστική εργασία, η εγκυμοσύνη, το κάπνισμα, το ιστορικό φλεβικής θρόμβωσης, ο τραυματισμός και η παχυσαρκία», εξηγεί.

Συμπτώματα και διάγνωση

«Τα πρώτα σημάδια της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας είναι συνήθως το αίσθημα βάρους και κόπωσης στα πόδια, ιδίως προς το τέλος της ημέρας, μαζί με οίδημα στους αστραγάλους και τις κνήμες. Συχνά προστίθενται κράμπες, αίσθημα καύσου, κυρίως τις νυχτερινές ώρες, ενώ σταδιακά γίνονται εμφανείς οι κιρσοί ή οι μικρότερες ευρυαγγείες στο δέρμα. Αν η ανεπάρκεια παραμείνει χωρίς θεραπεία, τα συμπτώματα αυτά επιμένουν και μπορεί να εξελιχθούν, οδηγώντας σε αλλαγές του δέρματος και, στα πιο προχωρημένα στάδια, σε φλεβικό έλκος.

Η διάγνωση της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας γίνεται κατά κύριο λόγο με τη φυσική εξέταση και τη λεπτομερή λήψη ιστορικού του ασθενούς. Η διερεύνηση και η εξακρίβωση της αιτίας πραγματοποιείται συνήθως με υπέρηχο-τρίπλεξ των φλεβών των κάτω άκρων, μια μη επεμβατική εξέταση με εξαιρετική δυνατότητα ανίχνευσης της φλεβικής ανεπάρκειας», αναφέρει.

Θεραπεία

«Η θεραπεία της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας μπορεί να είναι συντηρητική ή επεμβατική, ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου και τα συμπτώματα. Ασθενείς χωρίς ή με ήπια συμπτώματα μπορούν αρχικά να αντιμετωπιστούν συντηρητικά, με κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αποφυγή παρατεταμένης ορθοστασίας και τοποθέτηση των ποδιών σε ανάρροπη θέση κατά την ανάπαυση.

Όταν όμως τα συμπτώματα είναι επίμονα και δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική αγωγή, ενδείκνυται η κατάλυση (ablation) της σαφηνούς φλέβας με laser ή ραδιοσυχνότητες. Η επέμβαση πραγματοποιείται σήμερα με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, υπό τοπική αναισθησία, με ταχεία ανάρρωση και εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Μετά την επέμβαση, οι ασθενείς παίρνουν εξιτήριο την ίδια ημέρα και επιστρέφουν γρήγορα στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Μία ακόμα τεχνική είναι η σκληροθεραπεία που πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την κατάλυση ή σε δεύτερο χρόνο και αφορά μικρότερους κιρσούς και ευρυαγγείες. Συχνότερα, πραγματοποιείται στο ιατρείο σε δύο ή τρεις συνεδρίες», σημειώνει ο ειδικός.

Πότε να απευθυνθείτε σε αγγειοχειρουργό

Επίμονο οίδημα, κιρσοί, πόνος, αλλαγές στο δέρμα ή έλκος που επιδεινώνονται αποτελούν ένδειξη για κλινική εκτίμηση από αγγειοχειρουργό. Ο ειδικός, μετά την εκτίμηση του βαθμού της ανεπάρκειας και της βαρύτητας των συμπτωμάτων, θα προτείνει την καταλληλότερη θεραπευτική προσέγγιση.

«Συμπερασματικά, η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια και οι κιρσοί δεν είναι απλώς θέμα αισθητικής, αλλά μία πάθηση που χρήζει παρακολούθησης. Οι σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές προσφέρουν σήμερα αποτελεσματική λύση, με ελάχιστη ταλαιπωρία και γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητα. Για διάγνωση και εξατομικευμένο θεραπευτικό σχέδιο, συμβουλευτείτε αγγειοχειρουργό», καταλήγει ο κ. Τζαβέλλας.