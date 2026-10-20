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Γεωργιάδης στο «Abu Dhabi Future Health Summit»: «Για πρώτη φορά διαθέτουμε πραγματικά δεδομένα υγείας στην Ελλάδα»

Πολιτική Υγείας
Γεωργιάδης στο «Abu Dhabi Future Health Summit»: «Για πρώτη φορά διαθέτουμε πραγματικά δεδομένα υγείας στην Ελλάδα»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ
Newsroom
Τρίτη, 20/10/2026 - 14:36

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι.

Στο «Abu Dhabi Future Health Summit», το οποίο πραγματοποιείται στο Άμπου Ντάμπι από τις 20 έως τις 22 Οκτωβρίου 2026 συμμετείχε σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναλυτικά, η ομιλία του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Με τιμά ιδιαίτερα η πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτή τη σύνοδο κορυφής. Πιστεύω ακράδαντα ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν μια δύναμη καλού για την ανθρωπότητα, διότι εσείς, φίλοι μου, αποφασίσατε να μοιραστείτε την επιτυχία σας με άλλους ανθρώπους. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θαυμάζω τα ΗΑΕ και ως χώρα, επιθυμούμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας μαζί τους. Το θέμα που συζητάμε σήμερα αποτελεί, στην ουσία, μια ιστορία από μόνο του και θα σας εξηγήσω γιατί. Πριν από τρία χρόνια, βρέθηκα εδώ, σε μια σύνοδο κορυφής για την υγεία, όπου διαπίστωσα τον βαθμό ψηφιοποίησης του τομέα της υγείας στη χώρα σας. Συνηθίζω να λέω ότι τα ΗΑΕ ζουν ήδη στον 22ο αιώνα, ενώ εμείς βρισκόμαστε ακόμη στον 21ο.

Επιστρέφοντας, απευθύνθηκα στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και του τόνισα ότι πρέπει να ψηφιοποιήσουμε τον τομέα της υγείας μας το ταχύτερο δυνατό. Σε συνεργασία με τον Υφυπουργό κ. Θεμιστοκλέους καταφέραμε, με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, να δημιουργήσουμε έναν πλήρως ψηφιοποιημένο ιατρικό φάκελο για κάθε Έλληνα πολίτη. Πλέον, 11 εκατομμύρια Έλληνες έχουν στο κινητό τους την εφαρμογή «MyHealth», η οποία περιλαμβάνει το ιατρικό τους ιστορικό, τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους, ψηφιοποιημένες μαγνητικές τομογραφίες (MRI) σε πραγματικό χρόνο με πλήρη δεδομένα απεικόνισης και πολλά άλλα.

Επιπλέον, έχουμε επιτύχει την πλήρη ψηφιοποίηση του συστήματος συνταγογράφησης. Έτσι, συγκεντρώνουμε καθημερινά δεδομένα από όλη τη χώρα, έναν τεράστιο όγκο εξαιρετικά συγκεκριμένων πληροφοριών. Σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), δημιουργήσαμε επίσης μια πλατφόρμα, το «HealthIQ», μέσω της οποίας αξιολογούμε την πραγματική δυναμικότητα του τομέα της υγείας σε κάθε δήμο. Στόχος είναι να συνδυάσουμε τα δεδομένα που αφορούν τους πολίτες με τις πραγματικές υποδομές και δυνατότητες που διαθέτουμε στο πεδίο.

Παράλληλα, ξεκινήσαμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα διαγνωστικών εξετάσεων για το σύνολο του πληθυσμού. Εξετάσαμε, ουσιαστικά, 6,8 εκατομμύρια Έλληνες, σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού που χρειαζόταν να ελεγχθεί, για διάφορες παθήσεις, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνο του μαστού, καρκίνο του παχέος εντέρου, νεφρική ανεπάρκεια και άλλες παθήσεις. Έτσι, τώρα διαθέτουμε για πρώτη φορά πραγματικά δεδομένα σχετικά με το τι συμβαίνει στον τομέα της υγείας στον πληθυσμό μας. Πρόκειται για ένα νέο, σημαντικό βήμα και αυτός είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ: προσπαθώ να κατανοήσω πώς αυτές οι εντυπωσιακές εξελίξεις μπορούν να προχωρήσουν, εισάγοντάς μας σε μια νέα εποχή που αφορά το γονιδίωμα και την αλληλούχιση του γονιδιώματος.

Η επιστήμη, μας παρέχει μια πραγματική δύναμη: όχι μόνο να προλαμβάνουμε, αλλά και να γνωρίζουμε πολύ πιο γρήγορα τι πρόκειται να συμβεί. Πρόκειται για μια πραγματική επανάσταση, διότι μέχρι σήμερα, ολόκληρη η ιατρική, μια επιστήμη που θεμελιώθηκε στην Ελλάδα από τον Ιπποκράτη, αντιμετώπιζε την ασθένεια όπως ένας πυροσβέστης αντιμετωπίζει μια πυρκαγιά. Περιμέναμε να ξεσπάσει η φωτιά, και στη συνέχεια έσπευδαν οι πυροσβέστες για να την κατασβέσουν.

Τώρα, για πρώτη φορά, μπορούμε να αντιληφθούμε πότε πρόκειται να ξεσπάσει η φωτιά και να βρεθούμε στο σημείο πριν καν αυτή ξεκινήσει. Είναι κάτι το εκπληκτικό. Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή που μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους μια πραγματικά ποιοτική ζωή με υγεία. Οφείλουμε να εργαζόμαστε καθημερινά, αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα της τρέχουσας πραγματικότητας. Δεν είναι καθόλου εύκολο, καθώς η υλοποίηση ενός τέτοιου οράματος απαιτεί πόρους και στην πραγματική ζωή, οι πόροι που έχει στη διάθεσή του ένας Υπουργός Υγείας ποτέ δεν επαρκούν. Ωστόσο, τόσο εγώ όσο και ο Πρωθυπουργός της κυβέρνησης στηρίζουμε θερμά αυτό το όραμα. Αντιλαμβανόμαστε ότι στη νέα αυτή εποχή, οι προϋπολογισμοί μας ενδέχεται να μην αντέξουν το κόστος των νέων φαρμακευτικών καινοτομιών.

Αν και πρόκειται για φανταστικά νέα για την ανθρωπότητα, αποτελούν ταυτόχρονα μεγάλο βάρος για τον προϋπολογισμό μας. Επομένως, η μόνη διέξοδος είναι να βρούμε τρόπους ώστε να αξιοποιούμε τους πόρους μας πιο αποδοτικά. Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι πρόκειται για μια επένδυση στο μέλλον, η οποία θα επιτρέψει τον εξορθολογισμό του προϋπολογισμού μας, προσφέροντας παράλληλα πολύ καλύτερες υπηρεσίες υγείας που σήμερα δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Και στις μέρες μας, βρισκόμαστε στο καλύτερο δυνατό περιβάλλον».

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Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2026 - 14:43

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