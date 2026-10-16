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Έχετε συμπτώματα εμμηνόπαυσης; Βγείτε για περπάτημα, προτείνουν οι επιστήμονες

Μελέτες
Έχετε συμπτώματα εμμηνόπαυσης; Βγείτε για περπάτημα, προτείνουν οι επιστήμονες
lena Enz / Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 16/10/2026 - 14:51
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Το περπάτημα ή η γιόγκα μπορεί να είναι από τους καλύτερους τρόπους για να ανακουφιστείτε από τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Βρετανοί επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που περπατούν, χορεύουν ή κάνουν γιόγκα τακτικά έχουν λιγότερες εναλλαγές στη διάθεση που συνδέονται με την πτώση των ορμονών κατά την εμμηνόπαυση.

Η εμμηνόπαυση εμφανίζεται συνήθως μεταξύ 45 και 55 ετών, όταν τα επίπεδα των ορμονών του φύλου μειώνονται μόνιμα και η έμμηνος ρύση σταματά.

Στα πιο συχνά συμπτώματα περιλαμβάνονται οι εξάψεις, τα προβλήματα ύπνου, οι εναλλαγές στη διάθεση και η κολπική ξηρότητα. Εκτιμάται ότι έως και το 80% των γυναικών εμφανίζει αυτά τα συμπτώματα, ενώ μία στις τέσσερις αντιμετωπίζει άγχος, «θολούρα» στη σκέψη και προβλήματα μνήμης.

Εντούτοις, δεν συμφωνούν όλοι οι ειδικοί ότι η ίδια η εμμηνόπαυση ευθύνεται εξ ολοκλήρου για τα ψυχολογικά συμπτώματα. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο διαταραγμένος ύπνος και άλλες πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη μέση ηλικία μπορεί επίσης να συμβάλλουν στην εμφάνιση κατάθλιψης και άγχους.

Σε πολλές συστήνεται θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης για την ανακούφιση αυτών και άλλων συμπτωμάτων. Ωστόσο, εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες συνεχίζεται η συζήτηση για το κατά πόσο είναι ασφαλής για ορισμένες γυναίκες που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών.

Τώρα, ειδικοί από το University College London αναφέρουν ότι η άσκηση κατά την εμμηνόπαυση μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης.

Πώς η άσκηση επηρεάζει τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Menopause, ανέλυσε τα αποτελέσματα 12 κλινικών δοκιμών, στις οποίες συμμετείχαν περισσότερες από 1.000 γυναίκες ηλικίας 40 έως 65 ετών. Στόχος ήταν να εξεταστεί πώς επηρεάζει η σωματική δραστηριότητα τα ψυχολογικά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αερόβια άσκηση, όπως το περπάτημα, η ζούμπα, ο χορός και το τάε κβον ντο, βελτίωσε τη διάθεση και τη συνολική ποιότητα ζωής των γυναικών.

Τα οφέλη φάνηκαν μεγαλύτερα στην περιεμμηνόπαυση, την περίοδο μετάβασης προς την εμμηνόπαυση, όταν οι διακυμάνσεις των οιστρογόνων αυξάνουν την πιθανότητα να επηρεαστεί αρνητικά η διάθεση.

Παράλληλα, δραστηριότητες που συνδυάζουν την κίνηση με τη συγκέντρωση και τη χαλάρωση, όπως η γιόγκα και το Pilates, βελτίωσαν την ποιότητα ζωής των γυναικών ως προς την ψυχική τους ευεξία.

«Η σωματική δραστηριότητα είναι ένας αποτελεσματικός και προσιτός τρόπος να ενισχυθούν η ψυχική ευεξία και η ποιότητα ζωής κατά την εμμηνόπαυση στη μέση ηλικία, χωρίς τη χρήση φαρμάκων», δήλωσε η καθηγήτρια Aimee Spector, διευθύντρια του Menopause Mind Lab του UCL και επικεφαλής της μελέτης.

Πρόσθεσε ότι τα ομαδικά μαθήματα μπορούν επίσης να βοηθήσουν τις γυναίκες «να αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις και να στηρίξουν η μία την άλλη». Και οι δύο αυτοί παράγοντες έχουν συνδεθεί με καλύτερη ποιότητα ζωής κατά την εμμηνόπαυση.

«Οι θεραπευτικές επιλογές για την εμμηνόπαυση είναι περιορισμένες, ενώ πολλές γυναίκες δεν μπορούν ή επιλέγουν να μη λάβουν ορμονική θεραπεία», τόνισε η Simone Saidel, κλινική ψυχολόγος στο βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), η οποία συμμετείχε στη μελέτη.

«Η μελέτη αυτή συμβάλλει σημαντικά στη διεύρυνση των διαθέσιμων επιλογών για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων».

Χρειάζονται, όμως, περισσότερες έρευνες για να διαπιστωθεί ποιες μορφές άσκησης ωφελούν περισσότερο και πώς μπορούν οι γυναίκες να τις εντάξουν εύκολα στην καθημερινότητά τους.

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