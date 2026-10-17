ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γιατί η επιστήμη αντιμετωπίζει κρίση εμπιστοσύνης

Μελέτες
Γιατί η επιστήμη αντιμετωπίζει κρίση εμπιστοσύνης
Αντώνης Ραυτόπουλος
Σάββατο, 17/10/2026 - 06:14
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Η παγκόσμια υποχώρηση της εμπιστοσύνης στην επιστήμη πλήττει κυρίως τους ευάλωτους.

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται η σχέση της κοινωνίας με την επιστημονική κοινότητα, καθώς η επιστήμη και οι εκπρόσωποί της αντιμετωπίζουν μια πρωτοφανή υποχώρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών διεθνώς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μεγάλης παγκόσμιας έρευνας Wellcome Global Monitor 2026, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι από 140 χώρες, οι δείκτες εμπιστοσύνης έχουν φτάσει πλέον σε επίπεδα χαμηλότερα ακόμα και από εκείνα πριν από την πανδημία.

Η σημαντική άνοδος της εκτίμησης προς τους ερευνητές που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του 2020 αποδείχθηκε πρόσκαιρη. Το ποσοστό των ανθρώπων που δηλώνουν ότι εμπιστεύονται «πολύ» την επιστήμη μειώθηκε αισθητά τα τελευταία χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι η συλλογική γνώση δεν αντιμετωπίζεται πλέον από όλους ως ένα καθολικό κοινωνικό αγαθό.

Στοιχεία

Το 2025, το 72% των ανθρώπων δήλωσε ότι τρέφει «κάποια» ή «μεγάλη» εμπιστοσύνη στην επιστήμη, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το υψηλό του 80% το 2020 και του 77% το 2018, όταν διεξήγαμε την έρευνα για πρώτη φορά.

Το ποσοστό των ανθρώπων που τρέφουν ελάχιστη ή καθόλου εμπιστοσύνη στην επιστήμη έχει αυξηθεί. Το 2025, το 19% δήλωσε ότι εμπιστεύεται την επιστήμη «όχι πολύ» ή «καθόλου», ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 13% που καταγράφηκε τόσο το 2018 όσο και το 2020.

Οι επιστήμονες παραμένουν μία από τις ομάδες που απολαμβάνουν τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην κοινωνία, ωστόσο η θέση τους είναι η λιγότερο σταθερή. Το ποσοστό των ανθρώπων που εμπιστεύονται τους επιστήμονες «πολύ» αυξήθηκε από 34% το 2018 σε 43% το 2020, για να υποχωρήσει στη συνέχεια στο 32% το 2025. Πρόκειται για μεγαλύτερη πτώση σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ομάδα που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Παράλληλα, η εμπιστοσύνη στην επιστήμη είναι χαμηλότερη μεταξύ των ανθρώπων που δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Το 2025, όσοι δήλωσαν ότι ζουν άνετα με το τρέχον εισόδημά τους είχαν περίπου διπλάσιες πιθανότητες να εμπιστεύονται την επιστήμη «πολύ» (39%) σε σύγκριση με εκείνους που δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες (20%). Από το 2018, το χάσμα αυτό έχει διευρυνθεί από τις 13 στις 19 ποσοστιαίες μονάδες. Όσοι έχουν λιγότερη εμπιστοσύνη στους εθνικούς θεσμούς, χαμηλότερη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και ισχυρότερη αντίληψη περί διαφθοράς, είναι λιγότερο πιθανό να εμπιστεύονται την επιστήμη. Χώρες με μεγαλύτερη οικονομική ανισότητα τείνουν επίσης να παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης στην επιστήμη.

Οι εμπειρίες από τον τομέα της υγείας παίζουν ρόλο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 26% των ανθρώπων εμπιστεύεται «πολύ» την επιστήμη. Μεταξύ όσων τρέφουν μεγάλη εμπιστοσύνη στα νοσοκομεία και τις υγειονομικές δομές της χώρας τους, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 43%.

Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται ότι η επιστήμη τούς ωφελεί προσωπικά: το 81% δήλωσε ότι το έργο των επιστημόνων ωφελεί ανθρώπους σαν αυτούς. Ωστόσο, πολύ λιγότεροι πιστεύουν ότι αυτά τα οφέλη κατανέμονται δίκαια στην κοινωνία. Λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο (37%) δήλωσε ότι η επιστήμη ωφελεί τους «περισσότερους» ανθρώπους στη χώρα τους, ενώ ένας στους πέντε (20%) ανέφερε ότι ωφελεί «πολύ λίγους».

Όσοι εμπιστεύονται την επιστήμη έχουν πιο θετική στάση απέναντι στα οφέλη της, και αυτό ισχύει σε καθεμία από τις 140 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Άτομα που τρέφουν έστω και κάποια εμπιστοσύνη στην επιστήμη ήταν κατά 23 ποσοστιαίες μονάδες πιο πιθανό να δηλώσουν ότι η επιστήμη ωφελεί τους περισσότερους ανθρώπους στη χώρα τους.

Πώς η κοινωνική ανισότητα επηρεάζει την επιστήμη

Η υποχώρηση αυτή δεν εκδηλώνεται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η έρευνα Wellcome Global Monitor 2026 αναδεικνύει ότι η πτώση είναι πολύ πιο απότομη ανάμεσα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Η ψαλίδα ανάμεσα σε όσους αισθάνονται οικονομικά ασφαλείς και σε όσους παλεύουν για την επιβίωση έχει διευρυνθεί:

  • Οικονομική αβεβαιότητα: Οι πολίτες που δυσκολεύονται οικονομικά νιώθουν ότι η επιστήμη και η έρευνα δεν ανταποκρίνονται στις καθημερινές τους ανάγκες.
  • Περιφερειακές ανισότητες: Περιοχές όπως η Αφρική και η Δυτική Ασία καταγράφουν σταθερή πίεση στους δείκτες εμπιστοσύνης.
  • Έλλειψη πρόσβασης: Η περιορισμένη πρόσβαση σε βασικά εμβόλια και θεραπείες ενισχύει το αίσθημα της απομόνωσης, απομακρύνοντας τους πολίτες από όσα προσφέρει η επιστήμη.

Η δημόσια υγεία και η σύγχρονη επιστήμη

Παράλληλα, τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν την άμεση σύνδεση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη προς τα υγειονομικά συστήματα και στον τρόπο που προσλαμβάνεται η επιστήμη. Στις χώρες και τις περιοχές όπου οι δημόσιες υποδομές υγείας είναι προσβάσιμες, αποτελεσματικές και αξιόπιστες, τα ποσοστά αποδοχής παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Αντίθετα, η αβεβαιότητα για τις νοσοκομειακές υπηρεσίες και η θεσμική διαφθορά διαβρώνουν τη σχέση του κοινού με τους ειδικούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2026 - 23:50
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Έχετε συμπτώματα εμμηνόπαυσης; Βγείτε για περπάτημα, προτείνουν οι επιστήμονες
Έχετε συμπτώματα εμμηνόπαυσης; Βγείτε για περπάτημα, προτείνουν οι επιστήμονες 16 Οκτωβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί η υγεία των ούλων επηρεάζει ολόκληρο τον οργανισμό σας – Συμβουλές του Harvard

Γιατί η υγεία των ούλων επηρεάζει ολόκληρο τον οργανισμό σας – Συμβουλές του Harvard

Ευ Ζην
Ένας στους 13 πολίτες χωρίς επαρκές φαγητό - Οι επιπτώσεις στην Υγεία

Ένας στους 13 πολίτες χωρίς επαρκές φαγητό - Οι επιπτώσεις στην Υγεία

Μελέτες
Σκάλες: Πότε το λαχάνιασμα μπορεί να υποδηλώνει υποψία νόσου

Σκάλες: Πότε το λαχάνιασμα μπορεί να υποδηλώνει υποψία νόσου

Ευ Ζην
Είναι οι ελιές υγιεινές; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Είναι οι ελιές υγιεινές; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Ευ Ζην
Εαρινή ή χειμερινή ώρα: Ποια είναι η καλύτερη για την υγεία

Εαρινή ή χειμερινή ώρα: Ποια είναι η καλύτερη για την υγεία

Μελέτες
Ένα μήλο την ημέρα: Τα 10 οφέλη που προσφέρει στην υγεία

Ένα μήλο την ημέρα: Τα 10 οφέλη που προσφέρει στην υγεία

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πώς να φτιάξετε τον τέλειο φθινοπωρινό καφέ στο σπίτι
Ευ Ζην
17/10/2026 - 09:32
Ρυθμιζόμενοι αλτήρες - Μια πρακτική λύση για προπόνηση δύναμης στο σπίτι
Ευ Ζην
17/10/2026 - 08:16
Φρούτα: Η καλύτερη ώρα να τα καταναλώσετε - 4 μύθοι και η αλήθεια
Ευ Ζην
17/10/2026 - 06:47
Συνταγή για χειροποίητο ψωμί μόνο με 4 υλικά
Ευ Ζην
17/10/2026 - 06:30
Γιατί η επιστήμη αντιμετωπίζει κρίση εμπιστοσύνης
Μελέτες
17/10/2026 - 06:14
Χαμηλοί καρδιακοί παλμοί: Είναι πράγματι ένδειξη καλής φυσικής κατάστασης;
Μελέτες
17/10/2026 - 06:00
Γιατί η υγεία των ούλων επηρεάζει ολόκληρο τον οργανισμό σας – Συμβουλές του Harvard
Ευ Ζην
16/10/2026 - 19:23
Νιώθετε συνέχεια κουρασμένοι; Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί στον ύπνο
Ευ Ζην
16/10/2026 - 18:05
Πάπας Λέοντας ΙΔ’: Οι πρώτες φωτογραφίες μετά την επέμβαση για καρκίνο στον πνεύμονα
Επικαιρότητα
16/10/2026 - 17:38
Μπορεί το γιαούρτι να βοηθήσει στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου;
Ευ Ζην
16/10/2026 - 17:04
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέο αποκαλυπτικό στοιχείο - Αυτές είναι οι 8 ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του
Επικαιρότητα
16/10/2026 - 16:13
Πώς θα καθαρίσετε το εύκολα φούρνο σας με ατμό χωρίς εξοπλισμό
Ευ Ζην
16/10/2026 - 15:37
EMA: Συνιστά την έγκριση του Rasonque για τον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος
Φάρμακο
16/10/2026 - 15:06
Έχετε συμπτώματα εμμηνόπαυσης; Βγείτε για περπάτημα, προτείνουν οι επιστήμονες
Μελέτες
16/10/2026 - 14:51
Πειραιάς: Τραμ παρέσυρε πεζή – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Τζάνειο
Επικαιρότητα
16/10/2026 - 14:32
Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων: Οδηγίες υγιεινής διατροφής από τον ΕΦΕΤ
Επικαιρότητα
16/10/2026 - 14:13
Πέθανε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης
Επικαιρότητα
16/10/2026 - 13:44
Μπορούν τα φιστίκια Αιγίνης να σας «χαρίσουν» έναν πιο ποιοτικό ύπνο;
Ευ Ζην
16/10/2026 - 13:35
AstraZeneca: Υπέγραψε συμφωνία 40 εκατομμυρίων δολαρίων με την Insitro
Επιχειρείν
16/10/2026 - 13:26
Breast Health Day: Η φροντίδα της υγείας του μαστού ξεκινά πριν από τη διάγνωση
Επικαιρότητα
16/10/2026 - 12:55
Νοσοκομειακοί γιατροί: Συνεχίζονται τα προβλήματα στα χειρουργεία μετά τις αλλαγές στην αιμοδοσία
Επικαιρότητα
16/10/2026 - 12:44
Δρ. Rachna Shroff: Πέθανε σε ηλικία 47 ετών από καρκίνο η διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνήτρια
Επικαιρότητα
16/10/2026 - 12:11
Ανατρεπτική μελέτη: Δεν συνδέονται όλα τα υπερ – επεξεργασμένα τρόφιμα με τον καρκίνο του παχέος εντέρου
Μελέτες
16/10/2026 - 11:31
Διατήρηση μαστού: Πότε είναι καλύτερη επιλογή από τη μαστεκτομή;
Ευ Ζην
16/10/2026 - 10:46
Motor Oil: Υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις οι 2 τραυματίες – Ανακοίνωση του Θριάσιου
Επικαιρότητα
16/10/2026 - 10:35
Ένα μήλο την ημέρα: Τα 10 οφέλη που προσφέρει στην υγεία
Ευ Ζην
16/10/2026 - 09:34
Τα οφέλη της αλόης για την υγεία και την εμφάνισή σας
Ευ Ζην
16/10/2026 - 08:16
Οι 5 κορυφαίες ασκήσεις για δυνατά πόδια και καλύτερη ισορροπία μετά τα 65
Ευ Ζην
16/10/2026 - 06:45
Πανεύκολη συνταγή για τραχανά - Βάλσαμο για τους κρύους μήνες
Ευ Ζην
16/10/2026 - 06:29
Γιατροί-Influencers: Κλονισμένη η εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης μετά τον θάνατο Μαζωνάκη
Επικαιρότητα
16/10/2026 - 06:14

ΔΗΜΟΦΙΛΗ