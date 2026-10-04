5 συνταγές με σταφύλια που θα δώσουν γεύση ακόμα και στα πιο βαρετά γεύματα

Με τις παρακάτω συνταγές θα ανακαλύψετε πόσο ευέλικτο μπορεί να γίνει το σταφύλι στην κουζίνα.

Αποξηραμένα στον φούρνο, τουρσί, σε μαρμελάδα ή σορμπέ, τα σταφύλια μπορούν να πρωταγωνιστήσουν σε πολύ περισσότερες συνταγές απ’ όσες φαντάζεστε. Αν και συνήθως τα απολαμβάνουμε σε πλατό τυριών, σαλάτες ή ως γρήγορο σνακ, όταν βρίσκονται στην εποχή τους αποκαλύπτουν όλο τον γλυκόξινο χαρακτήρα τους και μεταμορφώνουν τόσο αλμυρές όσο και γλυκές συνταγές.

Αν θέλετε να αξιοποιήσετε τα σταφύλια με πιο δημιουργικούς τρόπους, δοκιμάστε τις παρακάτω συνταγές που θα δώσουν χρώμα, άρωμα και ξεχωριστή γεύση στο τραπέζι σας.

1. Μαρμελάδα από σταφύλια Concord

Μια πλούσια, αρωματική μαρμελάδα με έντονη γεύση σταφυλιού, ιδανική για ψωμί, γιαούρτι ή ακόμη και ως συνοδευτικό σε πλατό τυριών.

Υλικά

8 φλιτζάνια σταφύλια Concord

6 φλιτζάνια κρυσταλλική ζάχαρη

1/2 κουταλάκι του γλυκού ανάλατο βούτυρο

Χυμός από μισό λεμόνι

Εκτέλεση

Αν σκοπεύετε να διατηρήσετε τη μαρμελάδα σε βάζα, αποστειρώστε βάζα και καπάκια βράζοντάς τα για 10 λεπτά. Πιέστε τα σταφύλια με τα δάχτυλά σας ώστε να χωρίσουν οι φλούδες από τη σάρκα. Ψιλοκόψτε τις φλούδες σε πολυκόφτη. Βάλτε τις φλούδες σε κατσαρόλα με 1/4 φλιτζανιού νερό και σιγοβράστε για περίπου 10 λεπτά.

Σε άλλη κατσαρόλα βράστε τη σάρκα των σταφυλιών για 10 λεπτά, στη συνέχεια περάστε τη από λεπτό σουρωτήρι ώστε να αφαιρέσετε τα κουκούτσια. Ανακατέψτε πολτό και φλούδες, προσθέστε ζάχαρη, βούτυρο και χυμό λεμονιού και βράστε σε μέτρια φωτιά μέχρι να πήξει η μαρμελάδα, περίπου 45 λεπτά.

Μοιράστε τη ζεστή μαρμελάδα στα αποστειρωμένα βάζα και σφραγίστε τα.

2. Βελουτέ σούπα σέλινου με τραγανό φυστίκι και τουρσί σταφύλια

Ένας ιδιαίτερος συνδυασμός που ισορροπεί τη γλυκύτητα των σταφυλιών με τη βελούδινη υφή της σούπας και την τραγανή επίγευση του φυστικιού.

Υλικά για τα τουρσί σταφύλια

2/3 φλιτζανιού ξίδι sherry

1/3 φλιτζανιού ζάχαρη

1 κουταλιά της σούπας αλάτι

1 μικρό τσαμπί πράσινα ή κόκκινα σταφύλια χωρίς κουκούτσια

Υλικά για το crumble φυστικιού

1/2 φλιτζάνι φυστικοβούτυρο χωρίς ζάχαρη

2 κουταλιές ανάλατο βούτυρο

1/2 φλιτζάνι αλεύρι

6 1/2 κουταλιές άχνη ζάχαρη

2 κουταλιές κορν φλάουρ

1 1/2 κουταλάκι αλάτι

3/4 κουταλάκι αποξηραμένο άνηθο

1/2 κουταλάκι σκόνη κρεμμυδιού

1/4 κουταλάκι πιπέρι καγιέν

Υλικά για τη σούπα

2 κουταλιές ανάλατο βούτυρο

1 κρεμμύδι

1 μάτσο σέλινο

1 σελινόριζα

1 ξινό μήλο (όπως Honeycrisp)

1 λίτρο ζωμό λαχανικών ή νερό

1/3 φλιτζανιού κρέμα γάλακτος

Αλάτι

Εκτέλεση

Ζεστάνετε το ξίδι με τη ζάχαρη, το αλάτι και 1 φλιτζάνι νερό μέχρι να διαλυθούν. Αφήστε το υγρό να κρυώσει και περιχύστε τα σταφύλια. Αφήστε τα να μαριναριστούν τουλάχιστον 30 λεπτά ή ιδανικά όλη τη νύχτα. Ανακατέψτε όλα τα υλικά για το crumble μέχρι να δημιουργηθούν μικρά κομμάτια. Ψήστε στους 175°C για περίπου 15 λεπτά μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα.

Σοτάρετε στο βούτυρο το κρεμμύδι, το σέλινο, τη σελινόριζα και το μήλο για περίπου 5 λεπτά. Προσθέστε τον ζωμό και σιγοβράστε για περίπου 30 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά. Χτυπήστε τη σούπα στο μπλέντερ μέχρι να γίνει λεία, προσθέστε την κρέμα γάλακτος και αλατοπιπερώστε. Σερβίρετε με λίγα τουρσί σταφύλια, crumble φυστικιού και μερικές σταγόνες από το υγρό τουρσί.

3. Σπιτική σόδα σταφυλιού

Ένα φυσικά ανθρακούχο αναψυκτικό με φρέσκια γεύση σταφυλιού και λεμονιού.

Υλικά

3 φλιτζάνια χυμό σταφυλιού Concord

2 1/2 φλιτζάνια φιλτραρισμένο νερό

1/2 φλιτζάνι σιρόπι αγαύης

Ξύσμα από 1 λεμόνι

1/8 κουταλάκι μαγιά σαμπάνιας

Εκτέλεση

Βράστε τον χυμό σταφυλιού, το νερό, την αγαύη και το ξύσμα λεμονιού για περίπου 30 λεπτά σε χαμηλή φωτιά. Αφήστε το μείγμα να κρυώσει και αφαιρέστε το ξύσμα. Προσθέστε τη μαγιά, καλύψτε το σκεύος με πετσέτα και αφήστε το για 24 ώρες.

Μεταφέρετε το υγρό σε καθαρό πλαστικό μπουκάλι αναψυκτικού, αφήνοντας λίγο κενό στην κορυφή. Κλείστε το καλά και αφήστε το σε θερμοκρασία δωματίου για άλλες 24 ώρες.

4. Σορμπέ σταφυλιού

Ένα δροσερό επιδόρπιο με έντονη γεύση σταφυλιού, ιδανικό για τις ζεστές ημέρες του φθινοπώρου.

Υλικά

900 γρ. σταφύλια (Concord ή Niagara)

2/3 φλιτζανιού ζάχαρη

1/4 κουταλάκι αλάτι

Λίγες σταγόνες χυμό λεμονιού

Εκτέλεση

Χτυπήστε τα σταφύλια στο μπλέντερ μέχρι να πολτοποιηθούν ελαφρώς, χωρίς να διαλυθούν εντελώς οι φλούδες. Περάστε τον πολτό από λεπτό σουρωτήρι πιέζοντας καλά ώστε να πάρετε περίπου 2 1/2 φλιτζάνια χυμό. Ανακατέψτε με τη ζάχαρη και το αλάτι μέχρι να διαλυθούν.

Δοκιμάστε και προσθέστε λίγο χυμό λεμονιού αν χρειάζεται περισσότερη οξύτητα. Παγώστε το μείγμα για 2-3 ώρες και στη συνέχεια χτυπήστε το σε παγωτομηχανή. Βάλτε το στην κατάψυξη για τουλάχιστον 3 ώρες μέχρι να σφίξει.

5. Σαλάτα με kale, αποξηραμένα σταφύλια, καρύδια και μπλε τυρί

Τα σταφύλια ψήνονται αργά στον φούρνο και αποκτούν συμπυκνωμένη γεύση που ταιριάζει υπέροχα με το kale, τα καρύδια και το μπλε τυρί.

Υλικά

Ελαιόλαδο

340 γρ. κόκκινα σταφύλια χωρίς κουκούτσια

340 γρ. φύλλα kale

Αλάτι

1 1/4 φλιτζανιού καρύδια

115 γρ. μπλε τυρί

Απλή βινεγκρέτ

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 110°C (ή 95°C στον αέρα). Απλώστε τα σταφύλια σε λαμαρίνα με λίγο ελαιόλαδο και ψήστε τα για περίπου 3 ώρες, μέχρι να ζαρώσουν αλλά να παραμείνουν ζουμερά. Ραντίστε το kale με λίγο ελαιόλαδο και αλάτι και κάντε του ελαφρύ «μασάζ» με τα χέρια για 2 λεπτά ώστε να μαλακώσει.

Καβουρδίστε τα καρύδια σε αντικολλητικό τηγάνι για περίπου 3 λεπτά. Ανακατέψτε το kale με τα αποξηραμένα σταφύλια, τα καρύδια και το μπλε τυρί. Περιχύστε με λίγη βινεγκρέτ, προσθέστε φρεσκοτριμμένο πιπέρι και σερβίρετε αμέσως.

Με αυτές τις συνταγές θα ανακαλύψετε πόσο ευέλικτο μπορεί να γίνει το σταφύλι στην κουζίνα, είτε θέλετε να ετοιμάσετε ένα πρωτότυπο ορεκτικό, μια δροσερή λιχουδιά ή ένα γευστικό συνοδευτικό για το καθημερινό σας τραπέζι.