Πετάξτε αμέσως αυτό το αντικείμενο από το σπίτι σας για να ξεφορτωθείτε τις κατσαρίδες

Το πιο απρόσμενο «καταφύγιο» για κατσαρίδες βρίσκεται στο σπίτι σας - Δείτε ποιο είναι αυτό

Αν συνηθίζετε να αποθηκεύετε χάρτινα κουτιά από online αγορές στο υπόγειο, την αποθήκη ή το γκαράζ, ίσως ήρθε η ώρα να τα ανακυκλώσετε. Σύμφωνα με ειδικούς στην αντιμετώπιση εντόμων, το χαρτόνι είναι ένα από τα υλικά που προσελκύουν περισσότερο τις κατσαρίδες και μπορεί να τους προσφέρει ιδανικές συνθήκες για να φωλιάσουν.

Οι κατσαρίδες μπορούν να μεταφέρουν μικρόβια, να μολύνουν επιφάνειες και τρόφιμα και να επιδεινώσουν αλλεργίες και άσθμα, ιδιαίτερα στα παιδιά.

Γιατί οι κατσαρίδες λατρεύουν το χαρτόνι;

Το χαρτόνι δεν είναι απλώς μια κρυψώνα. Για τις κατσαρίδες αποτελεί τροφή, πηγή υγρασίας και ασφαλές καταφύγιο. Οι ειδικοί εξηγούν ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους το συγκεκριμένο υλικό τις προσελκύει:

Τρώνε το χαρτόνι. Οι κατσαρίδες μπορούν να καταναλώσουν τις ίνες του ως πηγή τροφής.

Απορροφά νερό. Αν το χαρτόνι έχει υγρασία, τους προσφέρει και την απαραίτητη ενυδάτωση.

Συγκρατεί φερομόνες. Επειδή είναι απορροφητικό, κρατά τις χημικές ουσίες που αφήνουν οι ίδιες οι κατσαρίδες, κάνοντας το σημείο ακόμη πιο ελκυστικό για άλλες.

Μονώνει τον ήχο. Οι κινήσεις τους μέσα στα κουτιά δύσκολα γίνονται αντιληπτές.

Προσφέρει ιδανικές κρυψώνες. Ειδικά το κυματοειδές χαρτόνι, που χρησιμοποιείται στα περισσότερα κουτιά αποστολής, έχει αυλακώσεις και κενά όπου μπορούν να ζήσουν και να πολλαπλασιαστούν.

Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν τα κουτιά μένουν για μήνες σε σημεία που δεν ανοίγετε ή δεν ελέγχετε συχνά.

Γιατί είναι επικίνδυνες για την υγεία;

Οι κατσαρίδες ζουν συχνά σε ανθυγιεινά περιβάλλοντα, όπως αποχετεύσεις και σημεία με οργανικά υπολείμματα. Όταν εισέρχονται στο σπίτι, μετακινούνται πάνω σε πάγκους, ντουλάπια και επιφάνειες όπου προετοιμάζετε το φαγητό.

Καθώς κινούνται, αφήνουν περιττώματα και εκκρίσεις, μεταφέροντας παθογόνους μικροοργανισμούς στις επιφάνειες του σπιτιού.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι αμερικανικές κατσαρίδες μπορούν δυνητικά να μεταφέρουν βακτήρια όπως:

Salmonella

E. coli

Νοροϊούς

Αν και δεν έχει αποδειχθεί ότι οι γερμανικές κατσαρίδες προκαλούν άμεσα μετάδοση ασθενειών, θεωρούνται σημαντικός παράγοντας μόλυνσης σε οικιακούς χώρους.

Οι αλλεργίες και το άσθμα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος

Πέρα από τα μικρόβια, το σημαντικότερο πρόβλημα είναι τα αλλεργιογόνα που παράγουν οι κατσαρίδες.

Τα περιττώματά τους, τα απορρίμματα του εξωσκελετού τους και τα υπολείμματα του σώματός τους μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις.

Οι έρευνες δείχνουν ότι η έκθεση παιδιών σε αυτά τα αλλεργιογόνα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης άσθματος ή να επιδεινώσει υπάρχοντα αναπνευστικά προβλήματα. Στους ενήλικες αυτός ο κίνδυνος φαίνεται να είναι μικρότερος.

Πώς θα μειώσετε τις πιθανότητες να εμφανιστούν κατσαρίδες στο σπίτι

Το αν θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα εξαρτάται και από το περιβάλλον στο οποίο ζείτε. Σε πολυκατοικίες, όπου υπάρχουν κοινές σωληνώσεις και κοινόχρηστοι χώροι, οι πιθανότητες είναι μεγαλύτερες σε σχέση με ένα απομονωμένο σπίτι.

Ωστόσο, υπάρχουν πρακτικά μέτρα που μπορείτε να εφαρμόσετε:

Ανακυκλώνετε τα χάρτινα κουτιά που δεν χρειάζεστε.

Ελέγχετε τακτικά τις στοίβες από χαρτόνια σε αποθήκες και γκαράζ.

Διατηρείτε το σπίτι καθαρό και απομακρύνετε συχνά τα απορρίμματα.

Φυλάσσετε τα τρόφιμα σε καλά κλεισμένα δοχεία.

Μειώνετε την υγρασία σε κουζίνα, μπάνιο και υπόγειους χώρους.

Σφραγίζετε χαραμάδες και ανοίγματα γύρω από πόρτες, παράθυρα και σωληνώσεις.

Αξίζει να γνωρίζετε ότι μια ενήλικη αμερικανική κατσαρίδα μπορεί να περάσει από άνοιγμα ύψους μόλις λίγων χιλιοστών, περίπου όσο δύο κέρματα τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο.

Πότε χρειάζεται να καλέσετε ειδικό

Αν παρατηρήσετε πολλές κατσαρίδες, μικρά μαύρα περιττώματα, αυγά ή έντονη δραστηριότητα μέσα σε ντουλάπια και αποθήκες, είναι πιθανό να υπάρχει εγκατεστημένη αποικία. Σε αυτή την περίπτωση, η επαγγελματική απεντόμωση είναι συνήθως η πιο αποτελεσματική λύση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του.

Δεν σημαίνει ότι κάθε κατσαρίδα θα κάνει φωλιά στο σπίτι σας

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχουν πολλά είδη κατσαρίδων που ζουν αποκλειστικά στη φύση και τρέφονται με οργανική ύλη σε αποσύνθεση. Μπορεί περιστασιακά να μπουν στο σπίτι, ιδιαίτερα αν μένετε κοντά σε δέντρα ή δασικές περιοχές, χωρίς όμως να δημιουργήσουν προσβολή.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γίνεται σωστή αναγνώριση του είδους πριν θεωρήσετε ότι αντιμετωπίζετε σοβαρή προσβολή. Δεν είναι κάθε κατσαρίδα ένδειξη ότι το σπίτι σας έχει μολυνθεί, αλλά όταν πρόκειται για τα είδη που προσαρμόζονται στους εσωτερικούς χώρους, η έγκαιρη αντιμετώπιση είναι καθοριστική.