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Γιουβέτσι στον φούρνο: Η παραδοσιακή συνταγή που θα λατρέψετε

Ευ Ζην
Γιουβέτσι στον φούρνο: Η παραδοσιακή συνταγή που θα λατρέψετε
Ελένη Νικολαδού
Σάββατο, 08/08/2026 - 04:00
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Οι παραδοσιακές ελληνικές συνταγές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της γαστρονομικής μας παράδοσης.

Το γιουβέτσι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για ένα κυριακάτικο τραπέζι ή ένα οικογενειακό γεύμα. Αν θέλετε να ετοιμάσετε ένα αυθεντικό, λαχταριστό γιουβέτσι που θα εντυπωσιάσει όλους, ακολουθήστε την παρακάτω συνταγή.

Υλικά

  • 1 κιλό μοσχαρίσιο κρέας (ελιά ή σπάλα), κομμένο σε μερίδες
  • 500 γρ. κριθαράκι μέτριο
  • 1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
  • 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
  • 400 γρ. ντομάτα κονκασέ
  • 2 κ.σ. πελτέ ντομάτας
  • 100 ml ελαιόλαδο
  • 1 ποτήρι λευκό ή κόκκινο κρασί (προαιρετικά)
  • 1 ξυλάκι κανέλας
  • 2 φύλλα δάφνης
  • Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
  • Ζεστός ζωμός κρέατος ή νερό
  • Τριμμένο κεφαλοτύρι ή γραβιέρα για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Ξεκινήστε σοτάροντας το κρέας στο ελαιόλαδο μέχρι να πάρει ωραίο χρυσαφένιο χρώμα από όλες τις πλευρές. Προσθέστε το κρεμμύδι και το σκόρδο και συνεχίστε το σοτάρισμα μέχρι να μαλακώσουν.

Σβήστε με το κρασί και αφήστε το να εξατμιστεί. Στη συνέχεια, προσθέστε τον πελτέ, την ντομάτα, την κανέλα, τα φύλλα δάφνης, αλάτι, πιπέρι και αρκετό ζεστό ζωμό ώστε να καλυφθεί το κρέας. Σιγοβράστε για περίπου 1,5 ώρα ή μέχρι το κρέας να γίνει πολύ τρυφερό.

Μεταφέρετε το κρέας μαζί με τη σάλτσα σε πυρίμαχο σκεύος, προσθέστε το κριθαράκι και συμπληρώστε επιπλέον ζεστό ζωμό, εάν χρειάζεται. Ανακατέψτε καλά και ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 20-25 λεπτά, μέχρι να μαγειρευτεί το κριθαράκι και να απορροφήσει τα περισσότερα υγρά. Αν χρειαστεί, προσθέστε λίγο ακόμη ζεστό ζωμό κατά τη διάρκεια του ψησίματος.

Αφήστε το γιουβέτσι να σταθεί για 10 λεπτά πριν το σερβίρετε, ώστε να «δέσουν» οι γεύσεις και να αποκτήσει την ιδανική υφή.

Μικρά μυστικά για τέλειο γιουβέτσι

Μην παραψήσετε το κριθαράκι, καθώς συνεχίζει να απορροφά υγρά και μετά το ψήσιμο. Προτιμήστε σπιτικό ζωμό για πιο πλούσια γεύση. Σερβίρετε το φαγητό ζεστό με άφθονο τριμμένο κεφαλοτύρι ή γραβιέρα και συνοδεύστε το με μια δροσερή χωριάτικη σαλάτα.

Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση!

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Τελευταία τροποποίηση στις 08/08/2026 - 03:16
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