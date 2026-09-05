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Aπώλεια βάρους: Η ρουτίνα περιποίησης που προτείνουν οι δερματολόγοι κατά της χαλάρωσης

Ευ Ζην
Aπώλεια βάρους: Η ρουτίνα περιποίησης που προτείνουν οι δερματολόγοι κατά της χαλάρωσης
Huha Inc. / Unsplash
Newsroom
Σάββατο, 05/09/2026 - 09:30
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Τι μπορείτε να κάνετε για την πρόληψη της χαλάρωσης του δέρματος, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Η απώλεια βάρους μπορεί να αλλάξει την εμφάνιση του δέρματος, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από σημαντική μείωση του σωματικού λίπους. Καθώς μειώνεται ο όγκος κάτω από το δέρμα, μπορεί να εμφανιστούν χαλάρωση, λεπτές πτυχώσεις και όψη κρεπαρισμένου χαρτιού, ενώ το πρόσωπο ενδέχεται να δείχνει πιο ισχνό.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η ταχύτητα με την οποία χάνετε βάρος. Όταν η απώλεια είναι γρήγορη, το δέρμα έχει λιγότερο χρόνο να προσαρμοστεί στη μείωση του όγκου. Όσο μεγαλύτερη και ταχύτερη είναι η απώλεια βάρους, τόσο πιθανότερο είναι να γίνουν εμφανείς αυτές οι αλλαγές.

Για αυτόν τον λόγο, είναι προτιμότερο να φροντίζετε το δέρμα σας ήδη κατά τη διάρκεια της απώλειας βάρους και όχι να περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οι δερματολόγοι και οι ειδικοί περιποίησης συμφωνούν σχεδόν απόλυτα: ξεκινήστε έγκαιρα, ακολουθήστε τη ρουτίνα σας με συνέπεια και αντιμετωπίστε την περιποίηση ως προληπτικό μέτρο.

Πώς επηρεάζει η απώλεια βάρους την ελαστικότητα και το κολλαγόνο του δέρματος

Η Elizabeth Kream, πιστοποιημένη δερματολόγος με έδρα την Καλιφόρνια, χρησιμοποίησε μια παραστατική παρομοίωση: «Φανταστείτε ένα τραπεζομάντιλο στρωμένο ομοιόμορφα πάνω σε ένα τραπέζι. Αν το τραπέζι ξαφνικά μικρύνει, το τραπεζομάντιλο θα αρχίσει να ζαρώνει και να κρεμάει», εξήγησε η ίδια στο Parade.

Όταν μειώνεται το λίπος κάτω από το δέρμα, περιορίζεται και ο όγκος που το στήριζε. Το δέρμα χρειάζεται χρόνο, αλλά και επαρκές κολλαγόνο και ελαστίνη, για να προσαρμοστεί στο νέο σχήμα του σώματος.

Η ταχύτητα της απώλειας βάρους επηρεάζει το πόσο ομαλά μπορεί να γίνει αυτή η προσαρμογή. Όταν το βάρος μειώνεται γρήγορα, το δέρμα ενδέχεται να μην προλάβει να ακολουθήσει τις αλλαγές. Το αποτέλεσμα γίνεται συνήθως περισσότερο αισθητό στο πρόσωπο, στον λαιμό, στην κοιλιά και στα μπράτσα.

Ο Brian Shafa, πλαστικός χειρουργός στο Μπέβερλι Χιλς, πρόσθεσε ότι η γρήγορη απώλεια βάρους δεν μειώνει μόνο τον όγκο. Οι ίνες κολλαγόνου και ελαστίνης του δέρματος μπορεί να γίνουν λεπτότερες και η δομή τους πιο ακανόνιστη. Όπως ανέφερε, όταν χάνεται το λίπος, μειώνεται και η στήριξη που αυτό προσφέρει στο δέρμα.

Η αφυδάτωση μπορεί να κάνει το πρόβλημα εντονότερο. Όταν το δέρμα είναι ξηρό, δείχνει πιο θαμπό, λεπτό και ζαρωμένο. Υπάρχουν, όμως, τρόποι να υποστηρίξετε την ενυδάτωση και τη συνολική ποιότητά του.

Ποια συστατικά περιποίησης είναι σημαντικότερα κατά την απώλεια βάρους

Κανένα προϊόν τοπικής εφαρμογής δεν μπορεί να αποτρέψει τη χαλάρωση που προκαλείται από μεγάλη απώλεια όγκου. Όλοι οι ειδικοί το ξεκαθάρισαν. Τα κατάλληλα συστατικά μπορούν, ωστόσο, να υποστηρίξουν την παραγωγή κολλαγόνου, να προστατεύσουν το κολλαγόνο που ήδη υπάρχει και να διατηρήσουν το δέρμα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση κατά τη διάρκεια της απώλειας βάρους.

Τα ρετινοειδή ήταν η πρώτη και σταθερή σύσταση των ειδικών. Πρόκειται για βασικό συστατικό της βραδινής ρουτίνας, καθώς υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν τη δράση τους στην αναδόμηση του κολλαγόνου. «Οι κρέμες με ρετινοειδή είναι απαραίτητες για όλους, αλλά ακόμη περισσότερο για όσους χάνουν βάρος», τόνισε ο Brian Shafa.

Ακολουθεί η βιταμίνη C, η οποία συμβάλλει στη σύνθεση κολλαγόνου και προσφέρει αντιοξειδωτική προστασία από το οξειδωτικό στρες που επιταχύνει τη διάσπασή του. Οι ειδικοί συστήνουν να τη συνδυάζετε με πεπτίδια, μόρια που στέλνουν σήματα στο δέρμα ώστε να παράγει περισσότερο κολλαγόνο και ελαστίνη.

Η ενυδάτωση και η προστασία του επιδερμικού φραγμού είναι εξίσου σημαντικές, ιδιαίτερα όταν το δέρμα είναι ξηρό. Για αυτόν τον λόγο, μπορείτε να εντάξετε στη ρουτίνα σας προϊόντα με κεραμίδια και υαλουρονικό οξύ.

Για το σώμα, οι ειδικοί προτείνουν επίσης ουρία και γαλακτικό οξύ. Η περιποίηση του σώματος συχνά παραμελείται, παρότι το δέρμα σε ορισμένες περιοχές μπορεί να αποκτήσει έντονα ζαρωμένη όψη μετά την απώλεια βάρους.

Η καλύτερη πρωινή ρουτίνα περιποίησης του δέρματος

Η ιδανική πρωινή ρουτίνα που περιλαμβάνει ένα ήπιο καθαριστικό, ορό βιταμίνης C, ενυδατική κρέμα με κεραμίδια ή υαλουρονικό οξύ, αν χρειάζεται, και αντηλιακό ευρέος φάσματος με SPF 30 ή υψηλότερο.

«Η έκθεση στον ήλιο είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες διάσπασης του κολλαγόνου», τόνισε ο Dmitriy Schwarzburg, πιστοποιημένος ιατρός αισθητικής. Για αυτόν τον λόγο, το αντηλιακό είναι το σημαντικότερο αντιγηραντικό προϊόν κάθε ρουτίνας, ιδιαίτερα όταν στόχος είναι η προστασία του δέρματος κατά την απώλεια βάρους.

Εάν το δέρμα σας είναι ιδιαίτερα ξηρό, μπορείτε να χρησιμοποιείτε έναν ενυδατικό ορό μετά το αντιοξειδωτικό προϊόν και πριν από την ενυδατική κρέμα.

Η καλύτερη βραδινή ρουτίνα για την πρόληψη της χαλάρωσης δέρματος

Όλοι οι ειδικοί τοποθέτησαν το ρετινοειδές στο επίκεντρο της βραδινής ρουτίνας. Εφαρμόστε το μετά τον καθαρισμό και συνεχίστε με μια πλούσια ενυδατική κρέμα που περιέχει κεραμίδια, γλυκερίνη ή υαλουρονικό οξύ. Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζετε τον επιδερμικό φραγμό και περιορίζετε την ξηρότητα που μπορεί να προκαλέσει το ρετινοειδές.

Η Elizabeth Kream εφαρμόζει πρώτα τον ορό με πεπτίδια και έπειτα την ενυδατική κρέμα και το ρετινοειδές. Αν το δέρμα είναι ξηρό, ολοκληρώνει τη ρουτίνα με ακόμη μία στρώση ενυδατικής κρέμας.

Αν το δέρμα σας είναι ιδιαίτερα ξηρό, πρότεινε να εφαρμόζετε υαλουρονικό οξύ σε ελαφρώς νωπό δέρμα, αμέσως μετά τον καθαρισμό και πριν από οποιοδήποτε άλλο προϊόν.

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Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2026 - 03:09
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