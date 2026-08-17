Η καλύτερη ώρα για να φάτε ένα σνακ αν θέλετε να χάσετε βάρος

Τα σνακ μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο του βάρους, αρκεί να περιέχουν πρωτεΐνη, φυτικές ίνες ή υγιεινά λιπαρά.

Η καλύτερη ώρα για να φάτε ένα σνακ όταν προσπαθείτε να χάσετε βάρος δεν καθορίζεται από ένα αυστηρό ωράριο. Αυτό που έχει σημασία είναι να τρώτε όταν πεινάτε πραγματικά και να επιλέγετε σνακ που σας χορταίνουν μέχρι το επόμενο γεύμα.

Ένα προγραμματισμένο σνακ μπορεί να σας αποτρέψει από το να φάτε υπερβολικά και να σας βοηθήσει να πετύχετε τον στόχο σας για απώλεια βάρους. Εξίσου σημαντική με την ώρα που τρώτε το σνακ είναι και η ποιότητά του.

Πότε πρέπει να τρώτε σνακ για να χάσετε βάρος;

Η καλύτερη ώρα για να φάτε ένα σνακ μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο. Σε γενικές γραμμές, ίσως είναι καλύτερο να το καταναλώνετε νωρίτερα μέσα στην ημέρα, για παράδειγμα στα μέσα του πρωινού ή του απογεύματος, και όχι αργά το βράδυ.

Έρευνες δείχνουν ότι ο οργανισμός ενδέχεται να διαχειρίζεται καλύτερα την τροφή νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Ένας χρήσιμος πρακτικός κανόνας είναι να τρώτε ένα σνακ όταν πρόκειται να μείνετε χωρίς φαγητό για περισσότερες από 4 έως 5 ώρες. Αν περιμένετε μέχρι να πεινάσετε υπερβολικά, είναι πιθανό να φάτε περισσότερο αργότερα.

Ένα σνακ μπορεί επίσης να σας φανεί χρήσιμο πριν από την προπόνηση, αν χρειάζεστε ενέργεια, ή μετά την προπόνηση, αν απομένουν ακόμη αρκετές ώρες μέχρι το επόμενο γεύμα σας.

Πώς ωφελούν την υγεία σας τα πρωινά και τα απογευματινά σνακ;

Τόσο το πρωινό όσο και το απογευματινό σνακ μπορούν να έχουν θέση σε μια υγιεινή διατροφή. Η καλύτερη επιλογή εξαρτάται από το πότε πεινάτε και από το πόσες ώρες μεσολαβούν μεταξύ των γευμάτων σας.

Δείτε πότε μπορεί να σας εξυπηρετεί περισσότερο κάθε επιλογή:

Πρωινό σνακ : Ένα πρωινό σνακ μπορεί να σας βοηθήσει αν τρώτε πρωινό πολύ νωρίς, αν το πρωινό σας είναι μικρό ή αν δεν πεινάτε αμέσως μόλις ξυπνήσετε. Τα σνακ που καταναλώνονται νωρίτερα μέσα στην ημέρα ενδέχεται να συνδέονται με καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα σε σύγκριση με εκείνα που καταναλώνονται αργά το βράδυ.

: Ένα πρωινό σνακ μπορεί να σας βοηθήσει αν τρώτε πρωινό πολύ νωρίς, αν το πρωινό σας είναι μικρό ή αν δεν πεινάτε αμέσως μόλις ξυπνήσετε. Τα σνακ που καταναλώνονται νωρίτερα μέσα στην ημέρα ενδέχεται να συνδέονται με καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα σε σύγκριση με εκείνα που καταναλώνονται αργά το βράδυ. Απογευματινό σνακ: Ένα απογευματινό σνακ μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε την πτώση της ενέργειας που συχνά εμφανίζεται το απόγευμα, ιδιαίτερα αν μεσολαβούν πολλές ώρες μεταξύ του μεσημεριανού και του βραδινού γεύματος. Εκείνη την ώρα μπορεί να αρχίσετε να αισθάνεστε κούραση και πείνα ή να μπείτε στον πειρασμό να φάτε ό,τι είναι πιο εύκολα διαθέσιμο, ακόμη κι αν δεν είναι η πιο θρεπτική επιλογή. Αν έχετε σωματική δραστηριότητα αργότερα μέσα στην ημέρα, ένα ισορροπημένο σνακ μπορεί να σας δώσει την ενέργεια που χρειάζεστε για κίνηση ή άσκηση.

Είναι κακό να τρώτε σνακ το βράδυ;

Το να τρώτε σνακ το βράδυ δεν είναι απαραίτητα κακό. Εξαρτάται από τον λόγο για τον οποίο τρώτε, από το σνακ που επιλέγετε και από το πόσο συχνά συμβαίνει.

Ένα μικρό βραδινό σνακ δεν αποτελεί πρόβλημα αν πεινάτε πραγματικά. Μπορεί να το χρειάζεστε αν φάγατε νωρίς το βραδινό σας, αν γυμναστήκατε αργότερα μέσα στην ημέρα ή αν δεν φάγατε αρκετά τις προηγούμενες ώρες.

Ωστόσο, το φαγητό αργά το βράδυ μπορεί να δυσκολέψει τον έλεγχο του βάρους όταν γίνεται συνήθεια. Είναι εύκολο να φάτε περισσότερο από όσο σκοπεύατε όταν καταφεύγετε στο φαγητό λόγω ανίας ή άγχους ή όταν τρώτε ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση ή χαζεύετε στο κινητό σας.

Η κατανάλωση φαγητού αργά το βράδυ μπορεί επίσης να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός διαχειρίζεται την τροφή. Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι το φαγητό εκτός των συνηθισμένων ωρών της ημέρας μπορεί να διαταράξει το εσωτερικό ρολόι του οργανισμού. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό ενδέχεται να συμβάλει στην αύξηση του βάρους και να επηρεάσει την όρεξη.

Τι μπορείτε να φάτε για να σας κρατήσει χορτάτους;

Σημασία έχει και το είδος του σνακ που επιλέγετε. Τα υγιεινά σνακ που περιέχουν πρωτεΐνη, φυτικές ίνες ή υγιεινά λιπαρά μπορούν να σας κρατήσουν χορτάτους για περισσότερη ώρα και να σας βοηθήσουν να φάτε λιγότερο στο επόμενο γεύμα.

Καλές επιλογές είναι:

Φέτες μήλου με φυστικοβούτυρο

Στραγγιστό γιαούρτι με μούρα

Χούμους με λαχανικά

Τυρί cottage με φρούτα

Κράκερ ολικής άλεσης με τόνο ή αυγοσαλάτα

Ξηροί καρποί μαζί με ένα φρούτο

Ποπ κορν με κολοκυθόσπορους

Πουτίγκα με σπόρους chia

Συμβουλή: Χωρίστε τα σνακ σας σε μερίδες από πριν, αντί να τρώτε απευθείας από τη σακούλα ή τη συσκευασία. Τα γλυκά, τα πατατάκια, τα αρτοσκευάσματα και τα ζαχαρούχα ποτά μπορούν να έχουν θέση στη διατροφή σας, αλλά συνήθως δεν σας κρατούν χορτάτους για πολύ. Γι’ αυτό είναι καλύτερο να τα καταναλώνετε περιστασιακά.