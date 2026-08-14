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«Πράσινο φως» από τον FDA για τη λειτουργία ακουστικού βαρηκοΐας στα Samsung Galaxy Buds

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«Πράσινο φως» από τον FDA για τη λειτουργία ακουστικού βαρηκοΐας στα Samsung Galaxy Buds
pixabay
Newsroom
Παρασκευή, 14/08/2026 - 17:21
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Η βαρηκοΐα είναι ένα εξαιρετικά συχνό φαινόμενο.

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε ότι η λειτουργία ακουστικού βαρηκοΐας (Hearing Aid) των Galaxy Buds έλαβε έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA).

Η συγκεκριμένη λειτουργία επιτρέπει στα συμβατά Galaxy Buds να χρησιμοποιούνται ως μη συνταγογραφούμενα (OTC) ακουστικά βαρηκοΐας, προσφέροντας στους χρήστες 18 ετών και άνω μια πρακτική λύση για την αντιμετώπιση της ήπιας έως μέτριας απώλειας ακοής - η οποία συχνά γίνεται αντιληπτή από τη δυσκολία παρακολούθησης συζητήσεων σε θορυβώδη περιβάλλοντα - χωρίς να απαιτείται ιατρική συνταγή ή επίσκεψη σε ειδικό. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να αξιολογήσουν την ακοή τους μέσω της λειτουργίας Ελέγχου Ακοής (Hearing Test) των Galaxy Buds, η οποία είναι εγγεγραμμένη ως Λογισμικό Ιατροτεχνολογικού Προϊόντος (Software as a Medical Device - SaMD) και παρέχει αποτελέσματα ιατρικής ακρίβειας.

«Η υγεία της ακοής αποτελεί ζωτικό στοιχείο της συνολικής μας ευεξίας και επηρεάζει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, συνδεόμαστε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο», δήλωσε ο Hon Pak, Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής της ομάδας Digital Health για το τμήμα Mobile eXperience (MX) της Samsung Electronics. «Με την πρόσφατη έγκριση από τον FDA, διευρύνουμε την πρόσβαση στην υποστήριξη της ακοής και κάνουμε την προληπτική φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ, ενσωματώνοντας τις λειτουργίες Hearing Test και Hearing Aid απευθείας στα Galaxy Buds», πρόσθεσε.

Η απώλεια ακοής είναι ένα εξαιρετικά συχνό φαινόμενο, ωστόσο παραμένει μία από τις πιο παραμελημένες παθήσεις παγκοσμίως. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότεροι από 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι βιώνουν κάποιου βαθμού απώλεια ακοής — ένας αριθμός που αναμένεται να φτάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια έως το 2050. Παρόλα αυτά, πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τα ακουστικά βαρηκοΐας δεν τα χρησιμοποιούν, εξαιτίας του υψηλού κόστους, του κοινωνικού στίγματος ή της περιορισμένης πρόσβασης σε εξειδικευμένη φροντίδα.

Η Samsung δεσμεύεται στην εξέλιξη των τεχνολογιών υποστήριξης της ακοής για τους καταναλωτές ήδη από το 2020. Εκείνη τη χρονιά, η εταιρεία εισήγαγε τη λειτουργία Προϊόντος Προσωπικής Ενίσχυσης Ήχου (Personal Sound Amplification Product - PSAP) στα Galaxy Buds+.

Η λειτουργία PSAP εγκρίθηκε κλινικά το 2021 ως μια αποτελεσματική λύση υποστήριξης για την καθημερινή επικοινωνία όσων αντιμετωπίζουν απώλεια ακοής, θέτοντας τα θεμέλια για τη σημερινή λειτουργία του Ακουστικού Βαρηκοΐας. Για την ανάπτυξη αυτής της νέας, μη συνταγογραφούμενης (OTC) λύσης, η Samsung συνεργάστηκε στενά με τα National Acoustic Laboratories (NAL) και το Ιατρικό Κέντρο της Samsung (Samsung Medical Center – SMC). Η τεχνολογία που προέκυψε υποστηρίζεται από ισχυρές κλινικές μελέτες επικύρωσης, οι οποίες διεξήχθησαν στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Vanderbilt, στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του San Jose και στο Πανεπιστήμιο του Μέμφις.

Η ολιστική εμπειρία της Samsung για την υγεία της ακοής επικεντρώνεται σε δύο βασικές λειτουργίες που είναι ενσωματωμένες απευθείας στα Galaxy Buds, χωρίς να απαιτείται η λήψη ξεχωριστής εφαρμογής. Μεταβαίνοντας στο μενού των Galaxy Buds μέσω των Ρυθμίσεων, οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν έναν αυτοδιαχειριζόμενο Έλεγχο Ακοής (Hearing Test) σε μόλις πέντε λεπτά. Αξιοποιώντας ακοομετρία καθαρού τόνου κλινικού επιπέδου, το λογισμικό ελέγχει κάθε αυτί ξεχωριστά για να εντοπίσει τα συγκεκριμένα ελλείμματα ακοής του χρήστη.

Στη συνέχεια, δημιουργεί ένα ακοόγραμμα με ακρίβεια συγκρίσιμη με την αξιολόγηση ενός επαγγελματία ωτορινολαρυγγολόγου. Τα αποτελέσματα κατηγοριοποιούν την ακοή του χρήστη ως φυσιολογική ή την κατατάσσουν σε ένα από τα τέσσερα στάδια απώλειας ακοής: ήπια, μέτρια, σοβαρή ή πολύ σοβαρή. Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων, η λειτουργία Ακουστικού Βαρηκοΐας (Hearing Aid) ενισχύει τους ήχους που οι χρήστες δυσκολεύονται να ακούσουν —όπως οι υψηλές συχνότητες, οι ψίθυροι στο περιβάλλον και οι μακρινές φωνές— δημιουργώντας ένα εξατομικευμένο ακουστικό προφίλ για τον κάθε χρήστη.

Επιπλέον, η λειτουργία Hearing Aid υποστηρίζει πρόσθετα προηγμένα χαρακτηριστικά που συνήθως συναντώνται σε premium ακουστικά βαρηκοΐας, όπως η εξάλειψη θορύβου (noise elimination) και η τεχνολογία beamforming, τα οποία βοηθούν στην εστίαση των ήχων που προέρχονται από την κατεύθυνση του χρήστη (εμπρός) και στην καταστολή του θορύβου στο φόντο.

Τα Galaxy Buds χρησιμοποιούν το πρότυπο NAL-NL2, το οποίο αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως η κλινική φόρμουλα αναφοράς για τη ρύθμιση συνταγογραφούμενων ακουστικών βαρηκοΐας. Αυτή η προηγμένη προσέγγιση διασφαλίζει εξαιρετικά εξατομικευμένα και ακριβή αποτελέσματα, ειδικά προσαρμοσμένα στο ακουστικό προφίλ του κάθε ατόμου.

Για να προσφέρουν στους χρήστες μια ολοκληρωμένη εικόνα της συνολικής τους ευεξίας, οι πληροφορίες που σχετίζονται με την ακοή —συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων έκθεσης σε περιβαλλοντικό θόρυβο και των αποτελεσμάτων του Ελέγχου Ακοής— είναι άμεσα προσβάσιμες μέσα από την εφαρμογή Samsung Health.

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Τελευταία τροποποίηση στις 14/08/2026 - 17:33
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