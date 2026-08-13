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Μια σταθερή καθημερινή ρουτίνα μπορεί να έχει σημαντικές επιδράσεις στη σωματική και την ψυχική υγεία

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Μια σταθερή καθημερινή ρουτίνα μπορεί να έχει σημαντικές επιδράσεις στη σωματική και την ψυχική υγεία
Content Pixie / Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 13/08/2026 - 08:30
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Ο ρόλος της καθημερινής ρουτίνας όσον αφορά τη σωματική και την ψυχική υγεία είναι σημαντικός.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μιζούρι εντόπισαν έναν απλό και αποτελεσματικό τρόπο για να βελτιώσετε την ποιότητα της ζωής σας. Ειδικότερα, νέα μελέτη διαπίστωσε ότι ένα σταθερό καθημερινό πρόγραμμα, μια ρουτίνα που ακολουθείτε σε καθημερινή βάση δηλαδή, μπορεί να μειώσει τον σωματικό πόνο και να περιορίσει τα συμπτώματα της κατάθλιψης.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Behavioral Medicine, δείχνουν ότι οι καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την ευεξία, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους που αντιμετωπίζουν αϋπνία.

Η Εούντζιν Τρέισι, επίκουρη καθηγήτρια στη Σχολή Εκπαίδευσης και Ανθρώπινης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου του Μιζούρι, πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη μελέτη προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα πώς η αϋπνία επηρεάζει συνολικά την υγεία και την ευεξία. Η ίδια ανέλυσε τις απαντήσεις 67 ηλικιωμένων σε σχετικό ερωτηματολόγιο. Από αυτούς, οι 37 αντιμετώπιζαν αϋπνία.

Όπως αναμενόταν, οι συμμετέχοντες με αϋπνία ανέφεραν περισσότερο πόνο και εντονότερα συμπτώματα κατάθλιψης. Η Τρέισι διαπίστωσε επίσης ότι όσοι ακολουθούσαν ένα σταθερό καθημερινό πρόγραμμα έτειναν να αναφέρουν λιγότερο πόνο και ηπιότερα συμπτώματα κατάθλιψης. Όπως εκτιμά, αυτή η σχέση μπορεί να εξηγείται εν μέρει από το γεγονός ότι το σταθερό πρόγραμμα βοηθά στον συγχρονισμό του βιολογικού ρολογιού του σώματος.

«Ανεξάρτητα από την ποιότητα του ύπνου τους, όσοι ανέφεραν ότι ακολουθούσαν ένα σταθερό καθημερινό πρόγραμμα είχαν λιγότερο σωματικό πόνο και ηπιότερα συμπτώματα κατάθλιψης σε σύγκριση με όσους δεν είχαν σταθερή καθημερινή ρουτίνα», ανέφερε η Τρέισι. «Όταν ξυπνάμε, τρώμε, εργαζόμαστε ή μελετάμε, συναναστρεφόμαστε με άλλους και πηγαίνουμε για ύπνο σε σταθερές ώρες, αυτά τα χρονικά ερεθίσματα βοηθούν στον συγχρονισμό του βιολογικού μας ρολογιού. Μακροπρόθεσμα, αυτό φαίνεται να συνδέεται με καλύτερη υγεία».

Αυτές οι καθημερινές συνήθειες βοηθούν στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού, δηλαδή του εσωτερικού ρολογιού των 24 ωρών που επηρεάζει τον ύπνο, τη διάθεση και άλλες βιολογικές λειτουργίες.

«Όταν ο κιρκάδιος ρυθμός μας είναι σωστά ρυθμισμένος, το σώμα μας λειτουργεί καλά. Όταν, όμως, απορρυθμίζεται, το σώμα μας δεν λειτουργεί το ίδιο καλά», τόνισε η Τρέισι.

Ακόμη και μικρές αλλαγές στο καθημερινό πρόγραμμα μπορούν να απορρυθμίσουν το βιολογικό ρολόι. Το φαινόμενο αυτό ορισμένες φορές αποκαλείται κοινωνικό τζετ λαγκ. Σύμφωνα με την Τρέισι, η διατήρηση ενός σταθερού προγράμματος όλες τις ημέρες της εβδομάδας μπορεί να περιορίσει αυτές τις διαταραχές.

«Επειδή ξυπνάω και πηγαίνω για ύπνο την ίδια ώρα κάθε μέρα, πιστεύω ότι ένα σταθερό καθημερινό πρόγραμμα μπορεί να ωφελήσει τους ανθρώπους κάθε ηλικίας και σε όλα τα στάδια της ζωής τους», επισήμανε η Τρέισι. «Γίνεται ολοένα και περισσότερο γνωστή η έννοια του κοινωνικού τζετ λαγκ, δηλαδή το να ξυπνάμε και να πηγαίνουμε για ύπνο διαφορετικές ώρες τα Σαββατοκύριακα από ό,τι τις καθημερινές, καθώς και οι διαταραχές που αυτό προκαλεί στον κιρκάδιο ρυθμό μας. Ελπίζω, λοιπόν, ότι αυτή η έρευνα θα κάνει περισσότερους ανθρώπους να σκεφτούν τα οφέλη που μπορεί να έχει ένα σταθερό καθημερινό πρόγραμμα για την υγεία. Αφού περνάμε το 1/3 της ζωής μας κοιμώμενοι, πιστεύω ότι η έρευνα για την υγεία και την ευεξία πρέπει να εξετάζει συνολικά ολόκληρο το 24ωρο και να μην επικεντρώνεται μόνο στις ώρες που είμαστε ξύπνιοι».

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Τελευταία τροποποίηση στις 13/08/2026 - 01:56
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