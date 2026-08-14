6 μαθήματα που μας διδάσκουν οι γάτες, σύμφωνα με την ψυχολογία

Οι γάτες – όπως όλα τα ζώα – έχουν τη δική τους προσωπικότητα και τις δικές τους συνήθειες.

Οι γάτες είναι από τα ζώα που μπορούν να »παραδώσουν» μαθήματα ζωής στους ανθρώπους, χωρίς να έχουν «πτυχίο» ψυχολογίας.

Ας δούμε τι μας διδάσκουν οι γάτες, σύμφωνα με την ψυχοθεραπεύτρια Kaytee Gillis:

1. Είναι σημαντικό να βάζουμε όρια

«Οι γάτες δεν εκφράζουν εύκολα την εμπιστοσύνη τους, και το ίδιο θα πρέπει να κάνετε και εσείς. Αξιολογούν από απόσταση, παρατηρούν και αφιερώνουν χρόνο. Αλλά όταν επιλέξουν την αγκαλιά σας, να ξέρετε ότι είστε κάτι ξεχωριστό για αυτές.

Μάθημα: Τα όρια είναι υγιή. Δεν αξίζουν όλοι πλήρη πρόσβαση στην ενέργεια ή τα συναισθήματά σας. Η εμπιστοσύνη είναι κάτι που κερδίζεται, δεν δίνεται ελεύθερα σε μια προσπάθεια να γίνει κάποιος αρεστός ή αποδεκτός. Τα όρια μπορούν να σας βοηθήσουν να προστατεύσετε τον εαυτό σας και την ψυχική σας υγεία», λέει η Gillis.

2. Η περιέργεια κάνει καλό

«Έχετε παρατηρήσει ποτέ, πώς μια γάτα μπορεί να αφιερώσει 15 λεπτά εξερευνώντας ένα χαρτόκουτο, το οποίο οι άνθρωποι απλώς θα πετούσαν στην ανακύκλωση; Αν η γάτα μου παρατηρήσει μια μύγα στο σπίτι, θα την παρακολουθεί για ώρες. Και αυτό είναι καλό. Η περιέργεια κρατά τις γάτες αφοσιωμένες, δραστήριες και οξυδερκείς.

Μάθημα: Έρευνες δείχνουν ότι η περιέργεια μπορεί να μας βοηθήσει να διατηρήσουμε την πνευματική μας οξύτητα. Κάντε ερωτήσεις για πράγματα που δεν καταλαβαίνετε ή εξερευνήστε νέα χόμπι ή πράγματα που θέλατε να δοκιμάσετε αλλά δεν βρήκατε ποτέ τον χρόνο», τονίζει η ψυχοθεραπεύτρια.

3. Να ξέρετε την αξία σας

«Οι γάτες δεν αμφισβητούν την αξία τους. Ξέρουν ακριβώς τι τους αξίζει και δεν φοβούνται να το ζητήσουν.

Μάθημα: Την αξία σας δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Δεν μετριέται με την παραγωγικότητα, το να είστε «αρεστοί» ή το να μπορείτε να ενταχθείτε στη «ζώνη άνεσης» των άλλων. Έχετε εγγενή αξία απλώς και μόνο επειδή υπάρχετε και σας αξίζει να καταλαμβάνετε χώρο», σημειώνει η Kaytee Gillis.

4. Δείξτε αυτοσυμπόνια

Σύμφωνα με την Kaytee Gillis, «όταν οι γάτες κάνουν ζημιές, σπάνια δείχνουν να ντρέπονται. Σας κοιτάζουν κατάματα, κουνάνε την ουρά τους και απομακρύνονται σαν να λένε, «Ήθελα να το κάνω αυτό». Αυτό είναι αυτοπεποίθηση. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να ζητάμε συγγνώμη για τα λάθη μας. Αν σπάσετε κατά λάθος ένα ποτήρι στο γραφείο, ζητήστε συγγνώμη, αλλά δεν υπάρχει λόγος να βασανίζεστε από την ντροπή.

Μάθημα: Όλοι κάνουμε λάθη. Το να κάνεις λάθη δεν σε κάνει ανάξιο. Ανέλαβε την ευθύνη, μάθε από τα λάθη σου και προχώρα μπροστά. Η διατήρηση της αυτοσυμπόνιας και της αυτοπεποίθησης μπορεί στην πραγματικότητα να βοηθήσει στην ανακούφιση του στρες και στη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής μας υγείας».

5. Δώστε προτεραιότητα στην ξεκούραση

Σύμφωνα με την ψυχοθεραπεύτρια, «οι γάτες κοιμούνται 12 έως 16 ώρες την ημέρα. Δίνουν προτεραιότητα στον χρόνο ανάπαυσής τους.

Μάθημα: Η ιεράρχηση του χρόνου ανάπαυσης είναι απαραίτητη για την υγεία μας. Ο ύπνος είναι η στιγμή που ο εγκέφαλός μας επαναρυθμίζεται και το σώμα θεραπεύεται, επομένως ο επαρκής ύπνος έχει πολλά οφέλη για την ψυχική υγεία».

6. Δεν είναι κακό να αλλάζετε συχνά γνώμη

«Τη μια στιγμή, οι γάτες μου λατρεύουν τον τόνο. Την επόμενη; Μπορεί να μυρίσουν το μπολ τους με τον τόνο και να φύγουν μακριά. Οι προτιμήσεις τους αλλάζουν ξαφνικά, αφήνοντάς σας να ψάχνετε για ένα νέο αγαπημένο σνακ. Αλλά δεν αισθάνονται ενοχές γι' αυτό.

Μάθημα: Έχετε πάντα το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη. Σχετικά με τους ανθρώπους ή τις σχέσεις. Σχετικά με τη δουλειά σας. Σχετικά με το να τρώτε τόνο για δείπνο. Ανάπτυξη σημαίνει επανεκτίμηση και επιλογή πραγμάτων με τα οποία κάποτε μπορεί να διαφωνούσαμε, αλλά τώρα ξέρουμε ότι είναι καλύτερα για εμάς. Δεν οφείλετε τίποτα σε κανέναν, ειδικά όχι εις βάρος της ευημερίας σας», καταλήγει η ειδικός.