⁠Σε ποιες περιπτώσεις το πολύ ρέψιμο πρέπει να σας ανησυχήσει

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να ρεύεστε έως και 30 φορές την ημέρα.

Μπορεί να μην είναι κομψό ή ευγενικό, αλλά όλοι ρευόμαστε. Το ρέψιμο αποτελεί φυσιολογικό μέρος της πέψης. Όταν τρώμε και πίνουμε, καταπίνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε αέρα, ο οποίος παγιδεύεται στο πεπτικό μας σύστημα. Κάποια στιγμή, όμως, πρέπει να βγει και συχνά αυτό συμβαίνει από το στόμα.

Αν και το ρέψιμο αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς μας, υπάρχει ένα σημείο πέρα από το οποίο μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό. Αν νιώθετε ότι ρεύεστε ασταμάτητα, ίσως αναρωτιέστε πόσο ρέψιμο είναι τελικά υπερβολικό.

Πόσο ρέψιμο θεωρείται υπερβολικό;

«Είτε το πιστεύετε είτε όχι, είναι απολύτως φυσιολογικό να ρεύεστε έως και 30 φορές την ημέρα. Μετά από ένα μεγάλο γεύμα, οι περισσότεροι ρευόμαστε φυσιολογικά 3 έως 6 φορές, απλώς για να αποβάλουμε τον αέρα που κατάπιαμε ενώ τρώγαμε», εξήγησε στο Eating Well ο γιατρός Rosario Ligresti.

Πότε, όμως, το ρέψιμο θεωρείται υπερβολικό; «Όταν ξεπερνά αυτά τα φυσιολογικά επίπεδα, αρχίζει να επηρεάζει την καθημερινότητά σας ή σας κάνει να νιώθετε άβολα σε κοινωνικές περιστάσεις», πρόσθεσε ο ίδιος. Θα πρέπει επίσης να απευθυνθείτε στον γιατρό σας εάν, εκτός από το υπερβολικό ρέψιμο, εμφανίζετε και άλλα ανησυχητικά συμπτώματα από το πεπτικό σύστημαπεπτικό σύστημα. Σε αυτά περιλαμβάνονται η ανεξήγητη απώλεια βάρους, η χρόνια καούρα, ο πόνος στην κοιλιά, το να χορταίνετε πολύ γρήγορα, η ναυτία ή η δυσκολία στην κατάποση.

Η συσσώρευση αερίων και το φούσκωμα μπορεί να οφείλονται σε διάφορους λόγους. Ακολουθούν ορισμένες πιθανές αιτίες.

1. Καταπίνετε πολύ αέρα όταν τρώτε

Υπάρχει ιατρικός όρος και γι’ αυτό. Η αεροφαγία είναι η κατάποση υπερβολικής ποσότητας αέρα, συνήθως την ώρα που τρώτε ή πίνετε. «Αυτή είναι η συχνότερη αιτία του ρεψίματος», τόνισε ο Ligresti. «Καταπίνουμε περισσότερο αέρα όταν τρώμε πολύ γρήγορα, μιλάμε ενώ μασάμε ή πίνουμε με καλαμάκι». Για να περιορίσετε το πρόβλημα, συνέστησε να τρώτε πιο αργά και να μασάτε καλά την τροφή σας. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει το να τρώτε χωρίς περισπασμούς, δίνοντας προσοχή στο γεύμα σας.

2. Παίρνετε κάποιο φάρμακο που προκαλεί ρέψιμο

Το ρέψιμο μπορεί να αποτελεί παρενέργεια ορισμένων φαρμάκων, επισήμανε ο γιατρός Sameer Berry. «Πολλά φάρμακα, μεταξύ των οποίων και τα GLP 1, επιβραδύνουν τη γαστρική κένωση, με αποτέλεσμα να προκαλείται ρέψιμο», εξήγησε. Τα φάρμακα GLP 1 κάνουν την τροφή να παραμένει περισσότερο χρόνο στο στομάχι «και ο αέρας που καταπίνουμε μαζί της πρέπει να βγει με κάποιον τρόπο», πρόσθεσε.

Αν παρατηρήσετε ότι αρχίσατε να ρεύεστε περισσότερο μετά την έναρξη ενός νέου φαρμάκου, ο Berry ανέφερε ότι τα δύο πιθανότατα συνδέονται. Φροντίστε να το συζητήσετε με τον γιατρό σας. Ο γιατρός μπορεί να κρίνει αν μια διαφορετική δόση ή κάποια άλλη αλλαγή θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. «Τα καλά νέα είναι ότι το σύμπτωμα συνήθως βελτιώνεται όταν η δόση αυξάνεται πιο αργά, τα γεύματα είναι μικρότερα και περιορίζονται τα ανθρακούχα ποτά», ανέφερε ο Berry. «Σπάνια αποτελεί λόγο για να διακοπεί ένα φάρμακο που είναι αποτελεσματικό».

3. Έχετε γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσο

Η γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος συνδέεται συνήθως με ένα αίσθημα καύσου στο στήθος. Ωστόσο, δεν είναι αυτό το μόνο σύμπτωμα που μπορεί να προκαλέσει. «Η παλινδρόμηση οξέος ερεθίζει τον οισοφάγο. Σε μια προσπάθεια να καταπραΰνουν τον ερεθισμό και να απομακρύνουν το οξύ, οι πάσχοντες καταπίνουν ασυναίσθητα πιο συχνά, με αποτέλεσμα να μπαίνει περισσότερος αέρας στο στομάχι», υπογράμμισε ο Ligresti. Ο Berry πρόσθεσε ότι η χαλάρωση του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, η οποία παρατηρείται στη γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσο, μπορεί επίσης να επιτρέπει στα αέρια να ανεβαίνουν και να αποβάλλονται ευκολότερα.

Για να περιορίσετε τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και το ρέψιμο, προσπαθήστε να αποφεύγετε τις τροφές και τα ποτά που πυροδοτούν τα συμπτώματά σας. Συνήθεις αιτίες είναι οι πικάντικες, οι όξινες και οι λιπαρές τροφές. «Μην ξαπλώνετε για τουλάχιστον δύο ώρες μετά το φαγητό και δοκιμάστε κάποιο αντιόξινο που διατίθεται χωρίς ιατρική συνταγή», συνέστησε ο Ligresti.

4. Έχετε δυσανεξία σε κάποια τροφή

Δεν ανέχεται κάθε πεπτικό σύστημα όλες τις τροφές το ίδιο καλά. Οι τροφικές δυσανεξίες είναι σχετικά συχνές και επηρεάζουν έως και το 20% του πληθυσμού. Συχνά συνδέονται με συγκεκριμένους τύπους υδατανθράκων, οι οποίοι ονομάζονται FODMAP. «Αν το σώμα σας δυσκολεύεται να διασπάσει τη λακτόζη, τη φρουκτόζη ή τους υδατάνθρακες που ζυμώνονται εύκολα, δηλαδή τους FODMAP, η τροφή ζυμώνεται στο έντερο και παράγονται πολλά αέρια», ανέφερε ο Ligresti. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένα επίμονο ρέψιμο που δεν υποχωρεί.

Ο Ligresti πρότεινε να δοκιμάσετε προσωρινά μια δίαιτα αποκλεισμού, ώστε να εντοπίσετε ποιες τροφές προκαλούν τα συμπτώματά σας. Ένας διαιτολόγος μπορεί να σας καθοδηγήσει σε αυτή τη διαδικασία.

5. Έχετε άγχος

Θα μπορούσε το υπερβολικό ρέψιμο να συνδέεται με την ψυχική σας κατάσταση; Η απάντηση είναι ναι. Το άγχος αποτελεί σχετικά συχνή αιτία της υπερβολικής συσσώρευσης αερίων. Σε έναν τύπο ρεψίματος που ονομάζεται υπεργαστρική ερυγή, ο αέρας εισέρχεται στον οισοφάγο και στη συνέχεια αποβάλλεται προτού φτάσει στο στομάχι. Πρόκειται περισσότερο για μια συνήθεια που έχει αποκτήσει το σώμα σας και η οποία συχνά συνδέεται με το στρες ή το άγχος. Σύμφωνα με τον Berry, η υπεργαστρική ερυγή αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα με ασκήσεις αναπνοής, λογοθεραπεία ή γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία και όχι με φάρμακα που μειώνουν την παραγωγή οξέος στο στομάχι.

Συμβουλές για να περιορίσετε το ρέψιμο

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