Καλοκαιρινή σαλάτα με ρεβίθια και ψητές μελιτζάνες – Συνταγή

Τα ρεβίθια και οι ψητές μελιτζάνες συνδυάζονται ιδανικά σε μία καλοκαιρινή σαλάτα. Η συνταγή είναι απλή και με λίγα υλικά.

Τα ρεβίθια είναι πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες. Μπορούν να προστεθούν σε διάφορες συνταγές, ενώ είναι ιδανικά για σαλάτες. Η συνταγή που σας παρουσιάζουμε παρακάτω είναι απλή, ενώ περιέχει σημαντικά θρεπτικά συστατικά.

Τι θα χρειαστείτε

- 500 γραμμάρια βρασμένα ρεβίθια

- 2 μελιτζάνες φλάσκες

- 1-2 πιπεριές Φλωρίνης

- 1/2 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

- 2 κ. σ. δυόσμο φρέσκο ή ξερό

- 1 κ. σ. πάπρικα γλυκιά

- 1 κ. γλ. Κύμινο

- αλάτι

- πιπέρι

- 3 κ. σ. ξύδι μπαλσάμικο

- 5 κ. σ. ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Πρώτα, μουλιάζουμε σε νερό τα ρεβίθια από το προηγούμενο βράδυ. Έπειτα, τα βράζουμε μέχρι να μαλακώσουν. Τα αφήνουμε στην άκρη να κρυώσουν.

Στο μεταξύ παίρνουμε ένα ταψί και τοποθετούμε μία λαδόκολλα. Πλένουμε τις μελιτζάνες και τις πιπεριές Φλωρίνης και τις βάζουμε στο ταψί. Ψήνουμε στους περίπου 200 βαθμούς για 20 λεπτά. Όταν τα λαχανικά μας είναι έτοιμα, τα ψιλοκόβουμε.

Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε τα ρεβίθια, τις κομμένες μελιτζάνες και τις πιπεριές Φλωρίνης και ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε στη συνέχεια και τα υπόλοιπα υλικά. Ανακατεύουμε και πάλι. Η σαλάτα είναι έτοιμη.

Ας μην ξεχνάμε ότι, η πρωτεΐνη και οι φυτικές ίνες στα ρεβίθια μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο της όρεξης. Η πρωτεΐνη και οι φυτικές ίνες «δουλεύουν» για να επιβραδύνουν την πέψη, η οποία βοηθά στην προώθηση του αισθήματος πληρότητας. Επιπλέον, η πρωτεΐνη μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ορμονών που μειώνουν την όρεξη στον οργανισμό.

Στην πραγματικότητα, οι χορταστικές επιδράσεις της πρωτεΐνης και των φυτικών ινών στα ρεβίθια μπορούν να μειώσουν αυτόματα την πρόσληψη θερμίδων. Μια μελέτη σύγκρινε την όρεξη και την πρόσληψη θερμίδων μεταξύ 12 γυναικών που έτρωγαν δύο ξεχωριστά γεύματα. Πριν από το πρώτο γεύμα κατανάλωναν περίπου 200 γραμμάρια ρεβίθια και στη συνέχεια έτρωγαν 2 φέτες λευκό ψωμί πριν από το δεύτερο γεύμα.

Αυτό που διαπίστωσαν οι ερευνητές ήταν ότι παρουσίασαν σημαντική μείωση στην όρεξη και την πρόσληψη θερμίδων όταν κατανάλωναν ρεβίθια, σε σύγκριση με το λευκό ψωμί. Μια άλλη μικρή μελέτη διαπίστωσε ότι όσες συμμετέχουσες έτρωγαν πρέτσελ και χούμους με βάση τα ρεβίθια για απογευματινό σνακ παρουσίασαν μείωση της όρεξης κατά 70% και αύξηση της πληρότητας κατά 30%. Παρόλα αυτά, χρειάζεται περισσότερη έρευνα σχετικά με τα ρεβίθια και τον έλεγχο της όρεξης.