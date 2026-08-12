ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Καλοκαιρινή σαλάτα με ρεβίθια και ψητές μελιτζάνες – Συνταγή

Ευ Ζην
Καλοκαιρινή σαλάτα με ρεβίθια και ψητές μελιτζάνες – Συνταγή
Newsroom
Τετάρτη, 12/08/2026 - 08:30
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Τα ρεβίθια και οι ψητές μελιτζάνες συνδυάζονται ιδανικά σε μία καλοκαιρινή σαλάτα. Η συνταγή είναι απλή και με λίγα υλικά.

Τα ρεβίθια είναι πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες. Μπορούν να προστεθούν σε διάφορες συνταγές, ενώ είναι ιδανικά για σαλάτες. Η συνταγή που σας παρουσιάζουμε παρακάτω είναι απλή, ενώ περιέχει σημαντικά θρεπτικά συστατικά.

Τι θα χρειαστείτε

- 500 γραμμάρια βρασμένα ρεβίθια
- 2 μελιτζάνες φλάσκες
- 1-2 πιπεριές Φλωρίνης
- 1/2 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
- 2 κ. σ. δυόσμο φρέσκο ή ξερό
- 1 κ. σ. πάπρικα γλυκιά
- 1 κ. γλ. Κύμινο
- αλάτι
- πιπέρι
- 3 κ. σ. ξύδι μπαλσάμικο
- 5 κ. σ. ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Πρώτα, μουλιάζουμε σε νερό τα ρεβίθια από το προηγούμενο βράδυ. Έπειτα, τα βράζουμε μέχρι να μαλακώσουν. Τα αφήνουμε στην άκρη να κρυώσουν.

Στο μεταξύ παίρνουμε ένα ταψί και τοποθετούμε μία λαδόκολλα. Πλένουμε τις μελιτζάνες και τις πιπεριές Φλωρίνης και τις βάζουμε στο ταψί. Ψήνουμε στους περίπου 200 βαθμούς για 20 λεπτά. Όταν τα λαχανικά μας είναι έτοιμα, τα ψιλοκόβουμε.

Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε τα ρεβίθια, τις κομμένες μελιτζάνες και τις πιπεριές Φλωρίνης και ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε στη συνέχεια και τα υπόλοιπα υλικά. Ανακατεύουμε και πάλι. Η σαλάτα είναι έτοιμη.

Ας μην ξεχνάμε ότι, η πρωτεΐνη και οι φυτικές ίνες στα ρεβίθια μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο της όρεξης. Η πρωτεΐνη και οι φυτικές ίνες «δουλεύουν» για να επιβραδύνουν την πέψη, η οποία βοηθά στην προώθηση του αισθήματος πληρότητας. Επιπλέον, η πρωτεΐνη μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ορμονών που μειώνουν την όρεξη στον οργανισμό.

Στην πραγματικότητα, οι χορταστικές επιδράσεις της πρωτεΐνης και των φυτικών ινών στα ρεβίθια μπορούν να μειώσουν αυτόματα την πρόσληψη θερμίδων. Μια μελέτη σύγκρινε την όρεξη και την πρόσληψη θερμίδων μεταξύ 12 γυναικών που έτρωγαν δύο ξεχωριστά γεύματα. Πριν από το πρώτο γεύμα κατανάλωναν περίπου 200 γραμμάρια ρεβίθια και στη συνέχεια έτρωγαν 2 φέτες λευκό ψωμί πριν από το δεύτερο γεύμα.

Αυτό που διαπίστωσαν οι ερευνητές ήταν ότι παρουσίασαν σημαντική μείωση στην όρεξη και την πρόσληψη θερμίδων όταν κατανάλωναν ρεβίθια, σε σύγκριση με το λευκό ψωμί. Μια άλλη μικρή μελέτη διαπίστωσε ότι όσες συμμετέχουσες έτρωγαν πρέτσελ και χούμους με βάση τα ρεβίθια για απογευματινό σνακ παρουσίασαν μείωση της όρεξης κατά 70% και αύξηση της πληρότητας κατά 30%. Παρόλα αυτά, χρειάζεται περισσότερη έρευνα σχετικά με τα ρεβίθια και τον έλεγχο της όρεξης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 11/08/2026 - 23:29
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οι καρδιολόγοι συμφωνούν: «Αυτή είναι η καλύτερη τροφή για την καρδιά»
Οι καρδιολόγοι συμφωνούν: «Αυτή είναι η καλύτερη τροφή για την καρδιά» 11 Αυγούστου 2026
Πώς να μην χάσετε το παιδί που κρύβετε μέσα σας – 5 tips 11 Αυγούστου 2026
Πώς να μην χάσετε το παιδί που κρύβετε μέσα σας – 5 tips

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η εποχή του σταφυλιού ξεκίνησε – Συνταγή για το τέλειο γλυκό του κουταλιού με σταφύλι

Η εποχή του σταφυλιού ξεκίνησε – Συνταγή για το τέλειο γλυκό του κουταλιού με σταφύλι

Επικαιρότητα
Η απόλυτη σπιτική ζύμη για πίτα - Τραγανή, αφράτη και πανεύκολη

Η απόλυτη σπιτική ζύμη για πίτα - Τραγανή, αφράτη και πανεύκολη

Ευ Ζην
Πανεύκολη συνταγή για γουακαμόλε διαίτης - Έτοιμο σε 5 λεπτά

Πανεύκολη συνταγή για γουακαμόλε διαίτης - Έτοιμο σε 5 λεπτά

Ευ Ζην
Το πιο light «βάσκικο» cheesecake – Συνταγή με στραγγιστό γιαούρτι

Το πιο light «βάσκικο» cheesecake – Συνταγή με στραγγιστό γιαούρτι

Ευ Ζην
Το μικρό μυστικό για τα τέλεια μοσχαρίσια μπιφτέκια – Απλή συνταγή

Το μικρό μυστικό για τα τέλεια μοσχαρίσια μπιφτέκια – Απλή συνταγή

Ευ Ζην
Η αυθεντική συνταγή για ιμάμ μπαϊλντί

Η αυθεντική συνταγή για ιμάμ μπαϊλντί

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν είναι μόνο το τσιγάρο: Ο ρόλος των μικροπλαστικών στον καρκίνο του πνεύμονα
Μελέτες
04/09/2026 - 19:11
Αυτισμός στα παιδιά: Τα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία – Πότε χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό
Ευ Ζην
04/09/2026 - 18:45
Back to School: Ο καλύτερος Έλεγχος της χρονιάς
Επιχειρείν
04/09/2026 - 18:33
Γεωργιάδης: «Ανακαινίσαμε 93 από τα 127 νοσοκομεία Πρωτοβάθμιας περίθαλψης»
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 17:45
Greek Islands Paddle to Cure ALS: Μια διεθνής αποστολή ενώνει Ελλάδα και ΗΠΑ στον αγώνα κατά της ALS
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 17:16
Καρδιολόγος: «Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω όταν ένας ασθενής μου λέει ότι ζαλίζεται»
Ευ Ζην
04/09/2026 - 17:11
Μπορώ να πάθω σαλμονέλα από κολοκυθόσπορο; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 16:33
Λέσβος: Μεγάλη αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:21
Ιός Δυτικού Νείλου: Αττική και Θεσσαλία στο «κόκκινο» - Τι τονίζει η Ματίνα Παγώνη
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:19
Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαίνια στα ΚΥ Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 14:54
Ιός Δυτικού Νείλου: Τα κρούσματα θα συνεχιστούν στην Αττική και τον Σεπτέμβριο - «Καμπανάκι» από ΙΣΑ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 14:15
EMA: Λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την μακροχρόνια έλλειψη οφθαλμολογικού φαρμάκου στην ΕΕ
Φάρμακο
04/09/2026 - 13:41
Πράσινο τσάι: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να το πιείτε για μεγαλύτερη συγκέντρωση
Ευ Ζην
04/09/2026 - 13:06
Κορωνοϊός: Ένας νέος θάνατος ασθενούς – Η έκθεση ΕΟΔΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 11:46
Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες
Μελέτες
04/09/2026 - 11:16
Ειρήνη Αγαπηδάκη: Περιοδεία στα απομακρυσμένα χωριά της Θράκης με τις ΚΟΜΥ
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 10:47
ΕΟΦ: Ανακαλούνται σωλήνες τραχειοστομίας
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:34
Σεπτέμβριος: Είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο των ωοθηκών
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:10
Νέα μελέτη προειδοποιεί - Η πολύωρη καθιστική ζωή βλάπτει τα αγγεία ακόμη κι αν γυμνάζεστε
Μελέτες
04/09/2026 - 09:30
Τα 9 τυριά με την περισσότερη πρωτεΐνη - Ποια προτείνουν διαιτολόγοι 
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:48
Τα 10 φυσικά συστατικά που διώχνουν τα κουνούπια
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:30
Γιατί είναι καλό να περπατάμε ξυπόλυτοι
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:17
Χαμηλή χρηματοδότηση και υπέρογκα χρέη «πνίγουν» το ΕΣΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 06:00
Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 17:10
Ιός Δυτικού Νείλου: Έκτακτοι ψεκασμοί στο Παλαιό Φάληρο μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:28
ΠΟΕΔΗΝ: Πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:04
Nestle: Ετοιμάζει νέο εργοστάσιο βρεφικού γάλακτος στην Βραζιλία
Επιχειρείν
03/09/2026 - 15:40
Νέα σχολική χρονιά: 7 χρήσιμες συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 15:09
Πώς να ξεφορτωθείτε τις μύγες και άλλα έντομα με δύο υλικά που έχετε στην κουζίνα σας
Ευ Ζην
03/09/2026 - 14:51
Σε Ξάνθη και Δράμα ο υπ. Υγείας - Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο ΓΝ Ξάνθης και τριών ΚΥ
Πολιτική Υγείας
03/09/2026 - 14:07

ΔΗΜΟΦΙΛΗ