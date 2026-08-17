Πώς η βιταμίνη D συνδέεται με το λίπος κοιλιάς, σύμφωνα με νέα μελέτη

Ο συνδυασμός κοιλιακού λίπους και έλλειψης βιταμίνης D μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος, καθώς υπερδιπλασιάζει τον κίνδυνο θανάτου στους ενήλικες άνω των 50 ετών.

Μια μεγάλη μελέτη με περισσότερους από 5.500 ενήλικες άνω των 50 ετών εντόπισε έναν δυνητικά επικίνδυνο συνδυασμό για την υγεία. Τα άτομα που είχαν τόσο λίπος κοιλιάς όσο και έλλειψη βιταμίνης D διέτρεχαν κατά 123% μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με όσα δεν είχαν κανένα από τα δύο προβλήματα.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Diabetes, Obesity and Metabolism, δείχνουν ότι οι δύο αυτές καταστάσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές όταν συνυπάρχουν. Παρότι καθεμία από μόνη της συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο θανάτου, η επίδρασή τους ήταν πολύ μεγαλύτερη όταν εμφανίζονταν μαζί.

«Το λίπος κοιλιάς αποτελεί γνωστό παράγοντα κινδύνου, επειδή συνδέεται με τη φλεγμονή και τα μεταβολικά προβλήματα. Η βιταμίνη D, από την άλλη πλευρά, είναι μια ορμόνη που δρα σε διάφορα όργανα και η έλλειψή της διαταράσσει πολλές λειτουργίες του οργανισμού. Όταν συνυπάρχουν αυτές οι δύο καταστάσεις, η μία ενισχύει τις επιπτώσεις της άλλης, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο θανάτου», εξήγησε ο Tiago Silva Alexandre, καθηγητής στο Τμήμα Γεροντολογίας του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου του Σάο Κάρλος στη Βραζιλία, ο οποίος συντόνισε τη μελέτη. «Για αυτόν τον λόγο, ο έλεγχος των επιπέδων της βιταμίνης D και η αντιμετώπιση του υπερβολικού κοιλιακού λίπους είναι απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη του πρόωρου θανάτου, ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 50 ετών», πρόσθεσε.

Παρακολούθησαν τους κινδύνους για την υγεία επί 6 χρόνια

Τα στοιχεία έδειξαν ότι η έλλειψη βιταμίνης D, δηλαδή επίπεδα κάτω από 30 nmol/L, συνδεόταν από μόνη της με μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από ό,τι η κοιλιακή παχυσαρκία. Ως κοιλιακή παχυσαρκία ορίστηκε η περίμετρος μέσης πάνω από 102 εκατοστά στους άνδρες και πάνω από 88 εκατοστά στις γυναίκες.

Τα άτομα που είχαν μόνο κοιλιακή παχυσαρκία διέτρεχαν κατά 47% μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου, ενώ η έλλειψη βιταμίνης D από μόνη της συνδέθηκε με αύξηση του κινδύνου έως και κατά 91%. Όταν, όμως, συνυπήρχαν και οι δύο καταστάσεις, ο κίνδυνος θανάτου υπερδιπλασιαζόταν.

Πώς το κοιλιακό λίπος μπορεί να μειώσει τη διαθέσιμη βιταμίνη D

Ο Alexandre τόνισε ότι η κοιλιακή παχυσαρκία και η έλλειψη βιταμίνης D μπορεί να αλληλοτροφοδοτούνται, δημιουργώντας έναν επιβλαβή φαύλο κύκλο. Το κοιλιακό λίπος μπορεί να «παγιδεύει» τη βιταμίνη D που κυκλοφορεί στον οργανισμό, αποθηκεύοντάς τη στα λιποκύτταρα και μειώνοντας έτσι την ποσότητα που παραμένει διαθέσιμη στο αίμα.

«Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που ο οργανισμός μπορεί να έχει αποθηκευμένη τη βιταμίνη στο λίπος, εκείνη δεν κυκλοφορεί ελεύθερα στο αίμα ώστε να επιτελέσει τις ζωτικές λειτουργίες της σε άλλα όργανα και συστήματα», επισήμανε ο ίδιος.

Η παχυσαρκία μπορεί επίσης να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός μεταβολίζει τη βιταμίνη D. Στα άτομα με παχυσαρκία, τα ένζυμα που συμμετέχουν στον μεταβολισμό της βιταμίνης D εκφράζονται σε χαμηλότερα επίπεδα, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την ποσότητα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο οργανισμός.

«Η κοιλιακή παχυσαρκία μειώνει τη βιταμίνη D που κυκλοφορεί στο αίμα και η έλλειψή της αποδυναμώνει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, επιδεινώνοντας τη χρόνια φλεγμονή που προκαλεί το υπερβολικό λίπος και αυξάνοντας δραστικά τον κίνδυνο θανάτου», πρόσθεσε ο Alexandre.

Γήρανση, φλεγμονή και βιταμίνη D

Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να έχει ιδιαίτερη σημασία στις μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς η ίδια η γήρανση συνδέεται με τη φλεγμονογήρανση, δηλαδή μια κατάσταση χρόνιας φλεγμονής χαμηλού βαθμού.

«Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η βιταμίνη D ρυθμίζει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, εμποδίζοντας τη φλεγμονή να ξεφύγει από τον έλεγχο. Όταν τα επίπεδά της είναι χαμηλά και παράλληλα υπάρχει υπερβολικό κοιλιακό λίπος, δημιουργείται ένα δυσμενές περιβάλλον σε ολόκληρο τον οργανισμό, το οποίο επιταχύνει την εμφάνιση καρδιαγγειακών και μεταβολικών παθήσεων, καθώς και την απώλεια μυϊκής μάζας», ανέφερε.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις

Τα νέα ευρήματα εντάσσονται σε μια ευρύτερη σειρά μελετών που εξετάζουν πώς επηρεάζει η βιταμίνη D την υγεία κατά τη γήρανση.

«Σε προηγούμενες μελέτες εντοπίσαμε μια αλυσίδα επιπτώσεων. Η έλλειψη βιταμίνης D οδηγεί σε απώλεια δύναμης, η οποία μειώνει την ταχύτητα βάδισης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της αυτονομίας και τη μεγαλύτερη ανάγκη για βοήθεια στις καθημερινές δραστηριότητες», εξήγησε ο Alexandre.

Σε ξεχωριστή μελέτη, η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε επίσης ότι η έλλειψη βιταμίνης D αυξάνει τον κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης.

«Η βιταμίνη D είναι μια ορμόνη με πολλές διαφορετικές λειτουργίες. Συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού, καθώς και στη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και του ενδοκρινικού συστήματος. Επομένως, όταν τα επίπεδά της είναι χαμηλά, επηρεάζονται πολλές βασικές λειτουργίες του οργανισμού», κατέληξε ο επιστήμονας.