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Roche: Λάνσαρε δύο νέα PCR tests για την κυκλοσπορίαση

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Roche: Λάνσαρε δύο νέα PCR tests για την κυκλοσπορίαση
Newsroom
Παρασκευή, 07/08/2026 - 19:27
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Τα νέα τεστ επεκτείνουν το χαρτοφυλάκιο της Roche Diagnostics στην ανίχνευση του παρασίτου Cyclospora cayetanensis.

Ανησυχία προκαλεί στις ΗΠΑ, η φετινή έξαρση κυκλοσπορίασης από το παράσιτο Cyclospora cayetanensis. Ήδη, καταγράφηκαν δύο θάνατοι στις Μίσιγκαν, ενώ συνολικά, τα κρούσματα κυκλοσπορίασης στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 22.000. Πρόκειται για επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα. Η πιθανότερη αιτία για την έξαρση φαίνεται να είναι η κατανάλωση μολυσμένου μαρουλιού.

Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση η Roche Diagnostics ανακοίνωσε στις 6 Αυγούστου – σε συνεργασία με τη θυγατρική της TIB MOLBIOL - τη διαθεσιμότητα δύο νέων PCR tests για τα εργαστήρια, με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του παρασίτου Cyclospora cayetanensis στη δημόσια υγεία.

Τα δύο νέα τεστ χρησιμοποιούνται στα όργανα LightCycler® 480 και LightCycler® PRO. Το διαγνωστικό τεστ LightMix® Modular Cyclospora (μόνο για ερευνητική χρήση ή RUO) προορίζεται για την ειδική ανίχνευση του παρασίτου Cyclospora, μόνο χρησιμοποιώντας χημεία ανιχνευτή υδρόλυσης.

Το διαγνωστικό τεστ LightMix® OneTube Gastro Para 2 (RUO) περιλαμβάνει πολλαπλή ανίχνευση PCR σε πραγματικό χρόνο για Entamoeba histolytica, Giardia, Dientamoeba fragilis, Cryptosporidium, Blastocystis και Cyclospora cayetanensis.

Αυτά τα τεστ έρχονται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με το UC-TIB-Gastro-PARA-2 (RUO), μια πολλαπλή δοκιμή PCR σε πραγματικό χρόνο για έρευνα υψηλής απόδοσης, που ανιχνεύει Dientamoeba fragilis, Blastocystis hominis και Cyclospora cayetanensis σε μία μόνο αντίδραση. Χρησιμοποιείται με τα συστήματα cobas® 5800, 6800 και 8800.

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Τελευταία τροποποίηση στις 07/08/2026 - 13:53
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