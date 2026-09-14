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Καρκίνος πνεύμονα: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα πειραματικού φαρμάκου της BioNTech

Φάρμακο
Καρκίνος πνεύμονα: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα πειραματικού φαρμάκου της BioNTech
Reuters
Newsroom
Δευτέρα, 14/09/2026 - 15:36
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Το gotistobart της BioNTech έδειξε σημαντικά αποτελέσματα συγκριτικά με την χημειοθεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα.

Η BioNTech ανακοίνωσε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου – σύμφωνα με το Reuters - ότι μια κλινική δοκιμή προχωρημένου σταδίου έδειξε πως το φάρμακο gotistobart, που βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο οδήγησε σε κλινικά σημαντικό όφελος όσον αφορά τη συνολική επιβίωση σε μια συγκεκριμένη μορφή καρκίνου του πνεύμονα, σε σύγκριση με την χημειοθεραπεία.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής Φάσης 3 PRESERVE-003 αφορούσαν ασθενείς με πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, η νόσος των οποίων είχε παρουσιάσει εξέλιξη παρά την προηγούμενη ανοσοθεραπεία και χημειοθεραπεία.

Το Gotistobart σχεδόν διπλασίασε την επιβίωση σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία που αποτελεί την καθιερωμένη θεραπευτική πρακτική, ανακοίνωσε η εταιρεία βιοτεχνολογίας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 14/09/2026 - 15:47
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