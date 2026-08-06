Άνοια: Τι να προσέξετε μεταξύ 45 και 65 ετών για να κερδίσετε επιπλέον 13 χρόνια χωρίς τη νόσο

Μια νέα μελέτη από ερευνητές στις ΗΠΑ και την Κίνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο Neurology Open Access, εντόπισε τρεις παράγοντες κινδύνου στη μέση ηλικία που σχετίζονται με την εμφάνιση άνοιας αργότερα στη ζωή. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αν κάποιος κάνει αλλαγές στον τρόπο ζωής του μπορεί να κερδίσει μεγαλώνοντας, επιπλέον 13 χρόνια χωρίς τη νόσο.

Αναλύοντας τα αρχεία υγείας 12.409 συμμετεχόντων που καλύπτουν ένα μέσο όρο 26 ετών, η ομάδα διαπίστωσε ότι η φυσιολογική αρτηριακή πίεση, η απουσία διαβήτη και η διακοπή του καπνίσματος συνδέονται με σχεδόν 13 επιπλέον χρόνια χωρίς άνοια, κατά μέσο όρο.

Τα κρίσιμα έτη για αυτούς τους παράγοντες κινδύνου είναι από τα 45 έως τα 65, γεγονός που τονίζει τη σημασία της καλής υγείας στη μέση ηλικία - και ιδιαίτερα της αγγειακής υγείας, της κατάστασης των αιμοφόρων αγγείων, την οποία μπορούν να επηρεάσουν η αρτηριακή πίεση, ο διαβήτης και το κάπνισμα.

«Η διατήρηση της βέλτιστης αγγειακής υγείας στη μέση ηλικία συσχετίστηκε με έως και 12,6 επιπλέον έτη επιβίωσης χωρίς άνοια, αντανακλώντας τόσο τον υψηλότερο κίνδυνο άνοιας όσο και την σημαντικά υψηλότερη ανταγωνιστική θνησιμότητα», γράφουν οι ερευνητές στη δημοσιευμένη εργασία τους.

Στην ανάλυση ελήφθησαν υπόψιν αρκετοί άλλοι παράγοντες, όπως το φύλο, η καταγωγή, η ηλικία, τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας και η παρουσία του γονιδίου APOE4 που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο της νόσου Αλτσχάιμερ. Εκτός από την πρώιμη ανάπτυξη άνοιας, όσοι είχαν και τους τρεις αναγνωρισμένους παράγοντες κινδύνου ήταν πιο πιθανό να πεθάνουν σε μικρότερη ηλικία.

Ωστόσο, η μελέτη δεν επαρκεί για να αποδείξει την άμεση σχέση αιτίας-αποτελέσματος μεταξύ αυτών των παραγόντων κινδύνου και της ανάπτυξης (ή μη ανάπτυξης) άνοιας με την πάροδο του χρόνου. Αυτό που κάνει είναι να παρέχει ισχυρές ενδείξεις ότι αυτοί οι παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο.

«Τα ευρήματά μας υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι πρέπει να αποφεύγουν ενεργά αυτούς τους παράγοντες στη μέση ηλικία ως στρατηγική για τη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου για περισσότερο από μια δεκαετία», λέει ο επιδημιολόγος Josef Coresh, από το Langone Health του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. «Η ανακάλυψη νέων τρόπων για την καθυστέρηση της άνοιας είναι ζωτικής σημασίας, καθώς το 42% των Αμερικανών διατρέχουν κίνδυνο να αναπτύξουν την πάθηση οποιαδήποτε στιγμή μετά την ηλικία των 55 ετών», προσθέτει.

Τέλος, να σημειωθεί ότι υπήρξαν και κάποια άλλα ευρήματα από τα δεδομένα που αξίζει να αναφερθούν. Οι γυναίκες και με τους τρεις παράγοντες κινδύνου έζησαν κατά μέσο όρο 18,1 χρόνια χωρίς άνοια από την έναρξη της περιόδου της μελέτης, σε σύγκριση με 16,6 χρόνια για τους άνδρες.