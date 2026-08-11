Η νέα γενιά εμφανίζει μειωμένη νοημοσύνη - Τι αποκαλύπτει μελέτη

Νέα μελέτη αποκαλύπτει μια πτώση στη νοημοσύνη των νεότερων γενεών.

Πριν από περίπου 100 χρόνια, αναπτύχθηκε στη Γαλλία το τεστ νοημοσύνης Binet.

Από τη δεκαετία του 1930 και μετά, οι βαθμολογίες στα τεστ νοημοσύνης άρχισαν να αυξάνονται σταδιακά, καθώς κάθε νέα γενιά σημείωνε ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις από την προηγούμενη. Σε όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα, η μέση βαθμολογία στα τεστ νοημοσύνης αυξανόταν κατά περίπου 3 μονάδες ανά δεκαετία, ακόμη και όταν οι ερευνητές χρησιμοποιούσαν διαφορετικά τεστ και κριτήρια αξιολόγησης.

Αυτές οι μικρές αυξήσεις συσσωρεύτηκαν με την πάροδο του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι οι προπαππούδες κάποιου, οι οποίοι στην εποχή τους θεωρούνταν ιδιοφυΐες, σήμερα μπορεί να θεωρούνταν απλώς λίγο πιο έξυπνοι από τον μέσο όρο.

Η αύξηση αυτή ονομάστηκε «φαινόμενο Flynn», από τον εκπαιδευτικό James Flynn, ο οποίος δημοσίευσε σχετική μελέτη το 1984.

Πού οφειλόταν;

Οι πιθανές εξηγήσεις περιλάμβαναν ευρύτερες αλλαγές στον πληθυσμό, όπως η καλύτερη διατροφή, οι μικρότερες οικογένειες, η έναρξη της εκπαίδευσης σε μικρότερη ηλικία, η έκθεση σε πιο σύνθετα περιβάλλοντα και η επίδραση των γονιδίων. Η τελευταία εκδοχή θεωρήθηκε απίθανη, καθώς τα γονίδια χρειάζονται πολύ περισσότερο από μερικές γενιές για να αλλάξουν.

Η άνοδος του δείκτη νοημοσύνης θεωρήθηκε θετική εξέλιξη, καθώς συνδέεται με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές, ακόμη και με περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη υγεία.

Η εκτίμηση ήταν ότι αυτή η άνοδος θα συνεχιζόταν καθώς η ανθρωπότητα θα προόδευε, έστω και με πιο αργό ρυθμό.

Και τότε οι άνθρωποι άρχισαν να «γίνονται πιο χαζοί».

Ή, τουλάχιστον, άρχισαν να καταγράφουν χαμηλότερες βαθμολογίες στα τεστ νοημοσύνης. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ανέφεραν πτώση της νοημοσύνης, όπως αυτή μετρήθηκε μέσω τυποποιημένων τεστ.

Για να διαπιστώσει αν το ίδιο μοτίβο εμφανίζεται και στις ΗΠΑ, η κοινωνική επιστήμονας Elizabeth Dworak επέλεξε το συγκεκριμένο ερώτημα ως θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας της στο Πανεπιστήμιο Northwestern. Η ίδια και οι συνεργάτες της ανέλυσαν τις επιδόσεις σχεδόν 400.000 Αμερικανών ενηλίκων σε τεστ γνωστικών ικανοτήτων, τα οποία πραγματοποιήθηκαν από το 2006 έως το 2018.

Η ερευνητική ομάδα αξιοποίησε δεδομένα από το Synthetic Aperture Personality Assessment Project, μια διαδικτυακή ερευνητική πλατφόρμα που έχει συγκεντρώσει απαντήσεις από περισσότερους από ένα εκατομμύριο συμμετέχοντες.

Η ανάλυση, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Intelligence, επικεντρώθηκε σε 394.378 άτομα ηλικίας 18 έως 90 ετών, τα οποία απάντησαν σε ερωτήσεις του International Cognitive Ability Resource, ενός τεστ νοημοσύνης ανοιχτής πρόσβασης.

Αντί να εξετάσουν μόνο τη συνολική βαθμολογία, η Dworak και οι συνεργάτες της μελέτησαν ξεχωριστά διαφορετικές γνωστικές ικανότητες.

Σε αυτές περιλαμβάνονταν η αναγνώριση αφηρημένων μοτίβων σε πίνακες, η οποία αξιολογεί και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, οι σειρές γραμμάτων και αριθμών, οι οποίες εξετάζουν τη λογική σκέψη μέσω ακολουθιών, η λεκτική συλλογιστική, η οποία βασίζεται στο λεξιλόγιο και στις γενικές γνώσεις, και η νοητική περιστροφή τρισδιάστατων αντικειμένων, η οποία αξιολογεί την ικανότητα νοερής απεικόνισης στον χώρο. Οι ερευνητές υπολόγισαν επίσης μία συνολική βαθμολογία, συνδυάζοντας τις επιδόσεις στις διαφορετικές δοκιμασίες.

Στη διάρκεια των 13 ετών που κάλυψε η μελέτη, εντόπισαν στοιχεία που συνάδουν με το αντίστροφο φαινόμενο Flynn.

Ακόμη και η ίδια η Dworak εξεπλάγη από τα αποτελέσματα.

Νοημοσύνη και μορφωτικό επίπεδο

«Πέρασα εβδομάδες ελέγχοντας ξανά όλο τον κώδικα. Νόμιζα ότι είχα κάνει κάποιο λάθος και ότι θα έπρεπε να καθυστερήσω την υποβολή της εργασίας. Όταν όμως την έδειξα στον επιβλέποντα καθηγητή μου, μου είπε: 'Όχι, οι υπολογισμοί σου είναι σωστοί'», αποκάλυψε στο περιοδικό New York.

Η συνολική βαθμολογία των γνωστικών ικανοτήτων μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου. Η ίδια τάση καταγράφηκε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και σε όλα τα μορφωτικά επίπεδα, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Η μεγαλύτερη πτώση παρατηρήθηκε στους ενήλικες ηλικίας 18 έως 22 ετών και στους συμμετέχοντες με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο.

Εντούτοις, το μέγεθος της πτώσης διέφερε σημαντικά ανάλογα με τη γνωστική ικανότητα που εξεταζόταν. Οι επιδόσεις στην αναγνώριση μοτίβων και στις σειρές γραμμάτων και αριθμών μειώθηκαν παράλληλα με τη συνολική βαθμολογία. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει χαμηλότερες επιδόσεις σε ασκήσεις αφηρημένης και λογικής σκέψης.

Αντίθετα, η λεκτική συλλογιστική παρουσίασε πολύ μικρή μεταβολή. Η πτώση ήταν τόσο περιορισμένη, ώστε δεν ξεπερνούσε το όριο που είχαν θέσει οι ερευνητές για να θεωρηθεί ουσιαστική ένδειξη του αντίστροφου φαινομένου Flynn.

Μία γνωστική ικανότητα, όμως, κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Οι επιδόσεις στη νοητική περιστροφή τρισδιάστατων αντικειμένων, δηλαδή στην ικανότητα νοερού χειρισμού αντικειμένων στον χώρο, βελτιώθηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτης. Μία θεωρία υποστηρίζει ότι τα βιντεοπαιχνίδια ενδέχεται να έχουν συμβάλει σε αυτή την εξέλιξη.

Η βελτίωση παρατηρήθηκε σε μεγάλο μέρος του ηλικιακού φάσματος των ενηλίκων. Αυτό δείχνει ότι, ενώ ορισμένες μορφές συλλογιστικής μπορεί να εξασθενούν με την πάροδο του χρόνου, οι ικανότητες αντίληψης του χώρου φαίνεται να ενισχύονται.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και σε άλλα τεστ. Η μέση βαθμολογία στο ACT, το οποίο χρησιμοποιείται ως εναλλακτική επιλογή του SAT για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, μειώνεται σταθερά την τελευταία δεκαετία. Πτώση έχει καταγραφεί και στις βαθμολογίες του SAT.

Η μείωση αυτή είχε αρχίσει πολύ πριν η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη γίνει ευρέως διαθέσιμη ως εργαλείο ή ως μέσο αντιγραφής.

Η πτωτική τάση στη νοημοσύνη είχε επίσης αρχίσει πριν από την πανδημία του κορωνοϊού. Επομένως, δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα ούτε τα περιοριστικά μέτρα ούτε η ίδια η COVID. Ωστόσο, στα τέλη της δεκαετίας του 2000 άρχισε να εξαπλώνεται η χρήση των smartphone. Θα μπορούσαν άραγε αυτά να ευθύνονται για την πτώση;

Νοημοσύνη και smartphones

Ο James Marriott, αρθρογράφος των Times του Λονδίνου, πιστεύει πως ναι. Υποστήριξε ότι η μετάβαση από την ανάγνωση έντυπου υλικού στην ανάγνωση μέσω smartphone έχει οδηγήσει σε υποβάθμιση των νοητικών ικανοτήτων.

«Το έντυπο κείμενο μας υποχρεώνει να παρουσιάσουμε ένα θέμα με λογικά επιχειρήματα. Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των βιβλίων είναι ότι, όταν παρουσιάζετε ένα επιχείρημα σε έντυπη μορφή, πρέπει να φροντίσετε ώστε να έχει λογική συνοχή.

»Δεν μπορείτε απλώς να διατυπώνετε ισχυρισμούς, όπως μπορείτε να κάνετε στο TikTok ή στο YouTube… Το έντυπο κείμενο ευνοεί έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και έναν συγκεκριμένο τρόπο κατανόησης του κόσμου, ο οποίος βασίζεται περισσότερο στη λογική, είναι πιο ορθολογικός, περιέχει περισσότερες πληροφορίες και είναι πιο απαιτητικός σε νοητικό επίπεδο», επισήμανε ο Marriott.

Η μελέτη της Dworak δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί εμφανίστηκαν αυτές οι τάσεις.

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα που συλλέχθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές από διαφορετικές ομάδες ανθρώπων και όχι στην παρακολούθηση των ίδιων ατόμων με την πάροδο του χρόνου. Επομένως, μπορεί να εντοπίσει αλλαγές στο σύνολο του πληθυσμού, αλλά δεν μπορεί να προσδιορίσει τις αιτίες που τις προκάλεσαν.

Παρόλα αυτά, τα ευρήματα δείχνουν ότι οι πρόσφατες μεταβολές στις γνωστικές επιδόσεις είναι σύνθετες. Διαφορετικές νοητικές ικανότητες επηρεάζονται με διαφορετικό τρόπο, επομένως δεν πρόκειται απλώς για μία γενική άνοδο ή πτώση της νοημοσύνης.

Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η ανθρώπινη νοημοσύνη πιθανότατα αλλάζει. Δεν γνωρίζουμε, όμως, πόσο εκτεταμένες ή σημαντικές είναι αυτές οι αλλαγές.

Ίσως η βελτίωση σε ορισμένες ικανότητες και η εξασθένηση σε άλλες να αποτελούν μια απολύτως λογική εξέλιξη μέσα στη διαρκώς μεταβαλλόμενη και δυναμική κοινωνία στην οποία ζούμε σήμερα.