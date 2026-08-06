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Κατέρρευσε οροφή ανακαινισμένου ΤΕΠ και ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτίθεται στους... εργαζόμενους

Πολιτική Υγείας
Κατέρρευσε οροφή ανακαινισμένου ΤΕΠ και ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτίθεται στους... εργαζόμενους
Αντώνης Ραυτόπουλος
Πέμπτη, 06/08/2026 - 06:00
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Τους υγειονομικούς βρήκε να κατηγορήσει ο Άδωνις Γεωργιάδης για την ντροπιαστική εικόνα.

Η εικόνα από τα προσφάτως ανακαινισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου Κορίνθου, που δείχνει ότι η οροφή έχει καταρρεύσει, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Ωστόσο, ο Άδωνις Γεωργιάδης, αντί να δώσει εξηγήσεις για για τους λόγους που συνέβη αυτό, κατηγόρησε τους εργαζόμενους του νοσοκομείου!

Συγκεκριμένα, αποκολλήθηκε τμήμα της ψευδοροφής, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά μία γιατρός και μία νοσηλεύτρια. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, η πτώση των πλακών της οροφής προκάλεσε αναστάτωση στους ασθενείς και το προσωπικό που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον χώρο.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι το περιστατικό δεν οφείλεται σε αστοχία υλικού, αλλά σε κατασκευαστικό λάθος. Όπως αναφέρει, η κουρτίνα ενός εξεταστηρίου ήταν στερεωμένη πάνω στα πλακάκια της ψευδοροφής και όχι σε σταθερό στοιχείο της οροφής. Όταν ασκήθηκε πίεση στην κουρτίνα, αποκολλήθηκαν τα πλακάκια, παρασύροντας και βαρύ εξάρτημα της εγκατάστασης.

Η Ομοσπονδία ζητά να πραγματοποιηθεί άμεσα τεχνικός έλεγχος του έργου, ώστε να διαπιστωθεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ανάλογων περιστατικών στο μέλλον. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι ανακαινίσεις των δημόσιων νοσοκομείων είναι αναγκαίες για τη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας και εργασίας, υπογραμμίζοντας όμως ότι πρέπει να συνοδεύονται από αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και ασφαλείς κατασκευές. «Τα έργα ανακαίνισης των νοσοκομείων είναι απαραίτητα. Χέρια θέλουμε να τα δουλέψουμε», καταλήγει χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Φρυσίρας, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου, συνέδεσε το περιστατικό με την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τα εγκαίνια των ΤΕΠ, κάνοντας λόγο για εικόνα «εγκατάλειψης, υποχρηματοδότησης και επικίνδυνων ελλείψεων» στο δημόσιο σύστημα Υγείας. Κατά τον ίδιο, ακόμη και μια περιορισμένη παρέμβαση που παρουσιάστηκε ως έργο εκσυγχρονισμού αποδείχθηκε ανεπαρκής να εγγυηθεί τα στοιχειώδη για την ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε λόγο για «ατύχημα» που προκάλεσε το... προσωπικό τραβώντας κουρτίνα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον υπουργό, κάποιοι τράβηξαν με δύναμη μια κουρτίνα οροφής επειδή είχε μπλεχτεί, με αποτέλεσμα να ξηλωθεί τμήμα της ψευδοροφής. Διευκρίνισε πως «δεν έπεσε η ψευδοροφή, την ξήλωσαν» και ότι η επισκευή ολοκληρώθηκε εντός δύο ωρών. Χαρακτήρισε παράλληλα «μίζερη» την κριτική που ακολούθησε, υποστηρίζοντας ότι το κτίριο είναι καινούργιο και στέρεο.
Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που εργαζόμενοι ασκούν κριτική για κακοκτεχνίες στις δομές υγείας, ακόμα και μετά από ανακαινίσεις...

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2085044928502006190}

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Τελευταία τροποποίηση στις 06/08/2026 - 03:10
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