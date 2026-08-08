Καφές: Ευχάριστα τα νέα για όσους πίνουν εσπρέσο - Το σημαντικό όφελος στην υγεία

Αν είστε λάτρεις του καφέ εσπρέσο τότε έχουμε μία ευχάριστη είδηση για εσάς. Μια νέα ιταλική μελέτη διαπίστωσε ότι τα άτομα που πίνουν εσπρέσο σε καθημερινή βάση έχουν λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν λιπώδες ήπαρ, μία νόσο η οποία είναι γνωστή ως MASLD.

Στη μελέτη, το προστατευτικό όφελος φάνηκε να ενισχύεται με κάθε φλιτζάνι, με μέγιστο όριο τα 4-6 φλιτζάνια την ημέρα. Εδώ, αξίζει να σημειωθεί ότι πολυάριθμες μελέτες την τελευταία δεκαετία έχουν συνδέσει την κατανάλωση καφέ κάθε είδους με πιθανές προστατευτικές επιδράσεις στην υγεία του ήπατος. Ωστόσο, αυτό που ξεχωρίζει τη νέα μελέτη είναι η εστίασή της σε συγκεκριμένο είδος καφέ και συγκεκριμένη ποσότητα κατανάλωσης.

Η νέα μελέτη δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Nutrition, και συμπεριέλαβε 1.079 ενήλικες. Ένα φλιτζάνι καφέ εσπρέσο την ημέρα συσχετίστηκε με περίπου 52% χαμηλότερες πιθανότητες εμφάνισης MASLD. Οι πιθανότητες ήταν 53% χαμηλότερες στα δύο φλιτζάνια την ημέρα, 55% χαμηλότερες στα τρία φλιτζάνια την ημέρα και 59% χαμηλότερες στα 4-6 φλιτζάνια την ημέρα.

Όλα τα ευρήματα προέρχονται από ένα προσαρμοσμένο μοντέλο που έλαβε υπόψιν την ηλικία, το φύλο, τον ΔΜΣ, τη διαστολική αρτηριακή πίεση, την ημερήσια πρόσληψη ενέργειας, τη ζάχαρη στον καφέ, το γάλα στον καφέ, το κάπνισμα, την προσήλωση σε μεσογειακή διατροφή, την εκπαίδευση, την πρόσληψη οινοπνευματωδών ποτών, την HDL χοληστερόλη, τις αναλογίες ηπατικών ενζύμων και τη γλυκαιμική κατάσταση.

Όπως έγραψαν οι συγγραφείς, «ο καφές εσπρέσο έχει υψηλές συγκεντρώσεις διτερπενίων και χλωρογενικών οξέων, γεγονός που μπορεί να ευθύνεται για τα οφέλη του στην υγεία». Αυτές οι ενώσεις έχουν συνδεθεί σε προηγούμενη έρευνα με αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις, αντιινωτικές και σχετιζόμενες με τα λιπίδια επιδράσεις, οι οποίες είναι όλες σχετικές με την MASLD.

Η μελέτη συντάχθηκε από τις Manuela Siani, Caterina Bonfiglio, Leonilde Bonfrate, Rossella Donghia και Maria Noemy Pastore του Εθνικού Ινστιτούτου Γαστρεντερολογίας IRCCS Saverio de Bellis και συνδεδεμένων ιδρυμάτων. Η χρηματοδότηση προήλθε από το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας.