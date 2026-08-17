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Η συστηματική κατανάλωση ενός χυμού μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που εκφράζονται χιλιάδες γονίδια στο ανθρώπινο σώμα

Ευ Ζην
Η συστηματική κατανάλωση ενός χυμού μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που εκφράζονται χιλιάδες γονίδια στο ανθρώπινο σώμα
Jugoslocos / Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 17/08/2026 - 11:24
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Ένα απλό ποτήρι χυμού πορτοκαλιού καθημερινά μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των γονιδίων, τη φλεγμονή, τον μεταβολισμό και την υγεία της καρδιάς.

Οι περισσότεροι θεωρούν τον φυσικό χυμό πορτοκαλιού απλώς μια συνηθισμένη επιλογή για το πρωινό και γεμίζουν το ποτήρι τους χωρίς να το πολυσκεφτούν. Όμως, οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι αυτό το καθημερινό ρόφημα μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα στον οργανισμό από το να ξεδιψά.

Μια πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Molecular Nutrition & Food Research, διαπίστωσε ότι η τακτική κατανάλωση πορτοκαλάδας μπορεί να επηρεάσει τη δραστηριότητα χιλιάδων γονιδίων στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Πολλά από αυτά τα γονίδια συμβάλλουν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, στον περιορισμό της φλεγμονής και στη διαχείριση του σακχάρου από τον οργανισμό. Όλες αυτές οι λειτουργίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία της καρδιάς μακροπρόθεσμα.

Στη μελέτη συμμετείχαν ενήλικες που έπιναν καθημερινά 500 ml καθαρού παστεριωμένου χυμού πορτοκαλιού επί δύο μήνες. Μετά από 60 ημέρες, πολλά από τα γονίδια που συνδέονται με τη φλεγμονή και την αυξημένη αρτηριακή πίεση είχαν γίνει λιγότερο δραστήρια.

Μεταξύ αυτών ήταν τα NAMPT, IL6, IL1B και NLRP3, τα οποία συνήθως ενεργοποιούνται όταν ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση στρες. Μειωμένη δραστηριότητα παρουσίασε και ένα άλλο γονίδιο, το SGK1, το οποίο επηρεάζει την ικανότητα των νεφρών να κατακρατούν νάτριο, δηλαδή αλάτι.

Οι αλλαγές αυτές συμφωνούν με παλαιότερα ευρήματα, σύμφωνα με τα οποία η καθημερινή κατανάλωση χυμού πορτοκαλιού μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση στους νεαρούς ενήλικες.

Περισσότερα στοιχεία προέρχονται από μελέτες που εξετάζουν τους μεταβολίτες, δηλαδή τα πολύ μικρά μόρια που παράγονται καθώς ο οργανισμός επεξεργάζεται τις τροφές. Μια πρόσφατη ανασκόπηση διαπίστωσε ότι ο χυμός πορτοκαλιού επηρεάζει μηχανισμούς που σχετίζονται με την αξιοποίηση της ενέργειας, την επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων και τη φλεγμονή. Ενδέχεται επίσης να επηρεάζει το μικροβίωμα του εντέρου, το οποίο φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία της καρδιάς.

Μια μελέτη έδειξε ότι η κατανάλωση χυμού από σαγκουίνι επί έναν μήνα αύξησε τον αριθμό των βακτηρίων του εντέρου που παράγουν λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου. Οι ουσίες αυτές συμβάλλουν στη διατήρηση της αρτηριακής πίεσης σε υγιή επίπεδα και στον περιορισμό της φλεγμονής. Οι εθελοντές παρουσίασαν επίσης καλύτερο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και χαμηλότερα επίπεδα δεικτών φλεγμονής.

Δεν κατέληξαν όλες οι μελέτες στα ίδια αποτελέσματα. Μια ευρύτερη ανάλυση των επιπέδων λιπιδίων στο αίμα διαπίστωσε ότι, παρόλο που συχνά μειώνονται τα επίπεδα της λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας, δηλαδή της LDL, η οποία αποκαλείται κακή χοληστερίνη, άλλες τιμές, όπως τα τριγλυκερίδια και η HDL, ενδέχεται να μην αλλάζουν σημαντικά. Παρ’ όλα αυτά, όσοι πίνουν τακτικά χυμό πορτοκαλιού μπορεί να εξακολουθούν να αποκομίζουν οφέλη.

Τι ισχύει για όσους έχουν μεταβολικό σύνδρομο ή διαβήτη

Εάν έχετε διαβήτη, προδιαβήτη ή μεταβολικό σύνδρομο, είναι προτιμότερο να επιλέγετε ολόκληρο πορτοκάλι. Οι φυτικές ίνες που περιέχουν τα ολόκληρα φρούτα επιβραδύνουν την απορρόφηση των σακχάρων και προσφέρουν μεγαλύτερο κορεσμό.

Αν πιείτε χυμό, περιοριστείτε σε μικρή ποσότητα, περίπου 120 ml, και υπολογίστε τους υδατάνθρακές του στο γεύμα σας και ιδανικά συνδυάστε με κάτι που περιέχει πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά.

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