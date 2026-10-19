ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αντιμετώπιση φλεγμονωδών παθήσεων αρθρώσεων: Ραδιενεργός αρθροϋμενόλυση

Φάρμακο
Αντιμετώπιση φλεγμονωδών παθήσεων αρθρώσεων: Ραδιενεργός αρθροϋμενόλυση
YouTube
Newsroom
Δευτέρα, 19/10/2026 - 10:25
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Πώς εκδηλώνονται οι ασθένειες που αναπτύσσονται στις αρθρώσεις.

Η ραδιενεργός αρθροϋμενόλυση (RSO) εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 1952 από τον Αυστριακό Ιατρό Karl Fellinger, ο οποίος εφάρμοσε ένα κολλοειδές διάλυμα ραδιενεργού χρυσού (Gold-198) στην άρθρωση του γονάτου σε ασθενείς οι οποίοι έπασχαν από ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Η πρώτη κλινική δοκιμή που πραγματοποιήθηκε για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της ενδοαρθρικής θεραπείας με ραδιονουκλίδια, πραγματοποιήθηκε από την δρ Barbara Mary Ansell και τους συνεργάτες της το 1963. Στη δοκιμή αυτή χρησιμοποιήθηκε κολλοειδές διάλυμα Gold-198 για τη θεραπεία επίμονης διάχυσης στην άρθρωση του γονάτου.

Το 1968 ο Florian Delbarre παρουσίασε για πρώτη φορά τον όρο Radiosynoviorthesis, ο οποίος προέρχεται από την ελληνική λέξη «όρθωση» και σχετίζεται με τον ανασχηματισμό της μεμβράνης των αρθρώσεων μέσω των ραδιονουκλιδίων. Ραδιονουκλίδια όπως το Yttrium-90 silicate/citrate, το Rhenium-186, το Erbium-169 και άλλα, ξεκίνησαν να εφαρμόζονται τη δεκαετία του 1970, ενώ οι πρώτες κατευθυντήριες γραμμές για την RSO εμφανίστηκαν το 2003.

Φλεγμονή και άρθρωση

Σύμφωνα με τον Καθηγητή Mario Krenn και τους συνεργάτες του, οι ασθένειες οι οποίες αναπτύσσονται στις αρθρώσεις είναι λίγες. Συνήθως εκδηλώνονται στην υμενική μεμβράνη και οι περισσότερες είναι διαφορετικές μορφές υμενίτιδας στα πλαίσια εκφυλιστικών, μεταβολικών ή φλεγμονωδών/αυτοάνοσων παθήσεων.

«Στην ιστοπαθολογική της απεικόνιση, η υμενίτιδα, παρουσιάζεται με διάφορες μορφές, κάποιες από τις οποίες περιέχουν καλά καθορισμένα, ειδικά για κάποια ασθένεια χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλες υπάρχουν μη-ειδικά ευρήματα.

Οι περισσότερες αρθροπάθειες χαρακτηρίζονται από φλεγμονή, η οποία οφείλεται σε υπερδραστηριότητα των κυττάρων του αρθρικού υμένα. Αυτή οδηγεί σε αύξηση των μακροφάγων, διάχυση αρθρικού υγρού καθώς και στην απελευθέρωση φλεγμονωδών ενζύμων. Ως αποτέλεσμα, οι διαδικασίες αυτές συνοδεύονται από συμπτώματα, τα οποία είναι ο πόνος και η μείωση της κινητικότητας της άρθρωσης», επισημαίνει ο κ. Θεόδωρος Χατζηπαναγιώτου, Διευθυντής Πυρηνικός Ιατρός Metropolitan Hospital και συνεχίζει με τα παρακάτω.

«Οι κύριες παρεμβάσεις μπορούν να είναι είτε συστηματικές, είτε τοπικές. Οι συστηματικές στοχεύουν στον περιορισμό των φλεγμονωδών διαδικασιών μέσω της χρήσης ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων, ενώ οι τοπικές στην επιβράδυνση της καταστροφής της άρθρωσης, καθώς και της αστάθειας που θα ακολουθήσει. Οι παρεμβάσεις αφορούν την έγχυση γλυκοκορτικοειδών στην άρθρωση, τη χημική υμενεκτομή (κυρίως με οσμικό οξύ) και τη χειρουργική αποκατάσταση της άρθρωσης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και η μέθοδος της ραδιενεργούς αρθροϋμενόλυσης.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι οι τοπικές παρεμβάσεις (στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ραδιενεργός αρθροϋμενόλυση), όταν χρησιμοποιηθούν σε προχωρημένο στάδιο της νόσου, δεν αντιστρέφουν την καταστροφή που έχει προκληθεί, αλλά χρησιμοποιούνται για την επιβράδυνσή της.

Η επιλογή της κατάλληλης παρέμβασης εξαρτάται από κάποιους παράγοντες. Αυτοί είναι: η διάγνωση καθώς και η δραστηριότητα της υποκείμενης ασθένειας, η ακτινολογική κατάσταση της άρθρωσης, η συννοσηρότητα με άλλες ασθένειες (όπως διαταραχές πήξης), καθώς και η παρουσία άλλων παραγόντων κινδύνου που θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας όπως την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση», αναφέρει.

Ραδιοϊσοτοπικές θεραπείες

Το ραδιενεργό Ύττριο -90 (90Υ) σε μορφή κολλοειδούς με χρόνο ημιζωής 2,67 ημέρες και διεισδυτικότητα στα μαλακά μόρια 5-10 χιλιοστά εγχέεται τοπικά σε Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής με τις ακόλουθες ενδείξεις:

• Ρευματοειδής αρθρίτιδα
• Σπονδυλοαρθρίτιδα (αντιδραστική, ψωριασική αρθρίτιδα κ.α.)
• Άλλες φλεγμονώδεις παθήσεις των αρθρώσεων όπως η νόσος του Lyme ή η νόσος του Behçet
• Επίμονη διάχυση αρθρικού υγρού
• Αιμοφιλική αρθροπάθεια
• Αρθρίτιδα από κρυστάλλους πυροφωσφορικού οξέος (CPPD)
• Λαχνοοζώδης υμενίτιδα (Pigmented villonodular synovitis ή PVNS)
• Επίμονη διάχυση αρθρικού υγρού μετά από αρθροπλαστική
• Αδιαφοροποίητη αρθρίτιδα (όπου η αρθρίτιδα χαρακτηρίζεται από υμενίτιδα, πάχυνση του υμένα ή διάχυση αρθρικού υγρού).

Αντενδείξεις

Απόλυτες:

• Εγκυμοσύνη
• Θηλασμός
• Τοπική δερματική μόλυνση
• Ιγνυακή κύστη ή κύστη του Baker που έχει υποστεί ρήξη (στην περιοχή του γονάτου)

Σχετικές:

• Οι ραδιοφαρμακευτικές ουσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παιδιά κάτω των 20 ετών μόνο εάν τα οφέλη της θεραπείας είναι περισσότερα από τους πιθανούς κινδύνους
• Εκτεταμένη αρθρική αστάθεια με οστική καταστροφή
• Στοιχεία που υποδεικνύουν σημαντική απώλεια χόνδρου μέσα στην άρθρωση

Το Έρβιο (169Er) citrate παρέχεται ως κολλοειδές εναιώρημα με διάμετρο σωματιδίων περίπου 1000-2000 nm για ενδοαρθρική εφαρμογή.

Το 169Er είναι εκπομπός β σωματιδίων. Η μέση εμβέλεια των παραπάνω β- σωματιδίων ανέρχεται σε 0,3 mm, με μέγιστη 1,0 mm στο μαλακό ιστό ενώ στον χόνδρο η μέση εμβέλεια φθάνει τα 0,2 mm με μέγιστη τα 0,7 mm. Η μέγιστη διαδρομή τους στην αρθρική μεμβράνη προσεγγιστικά ισούται με 0,45 mm. Ο χρόνος υποδιπλασιασμού του είναι Τ1/2 = 9,40 ημέρες.

To 186Re sulfide (Ρήνιο) παρέχεται σαν στείρο μη πυρετογόνο ενέσιμο διάλυμα. Διασπάται με ακτινοβολία β. Η μέση εμβέλεια των παραπάνω σωματιδίων είναι 1,2 mm στο μαλακό ιστό (με μέγιστη 3,6 mm) ενώ ανέρχεται σε 0,9 mm (με μέγιστη 2,7 mm) στο χόνδρο. Η μέγιστη διαδρομή τους στην αρθρική μεμβράνη προσεγγιστικά ισούται με 0,45 mm. Ο χρόνος υποδιπλασιασμού του είναι Τ1/2 = 3,7 ημέρες.

Η χορήγηση των παραπάνω ραδιο-σκευασμάτων ενδείκνυται:

• 169Er: Ως θεραπεία ρευματοειδούς μόνο ή ολιγοαρθρίτιδας σε μία ή περισσότερες μικρές αρθρώσεις των χεριών και των ποδιών, μετά από αποτυχία θεραπείας με κορτικοστεροειδή ή όταν τα τελευταία σκευάσματα αντενδείκνυνται.

• 186Re: Ως θεραπεία ρευματοειδούς μόνο ή ολιγοαρθρίτιδας σε μεσαίου μεγέθους αρθρώσεις (ώμου, αγκώνα, καρπού, αστραγάλου, ισχίου και ανωτέρας και κατωτέρας ταρσικής άρθρωσης), υμενίτιδα/φλεγμονή υμένα από διάφορες αιτίες.

«Μετά την ενδοαρθρική έγχυση, τα κολλοειδή ακολουθούν τη διαδικασία της φαγοκυττάρωσης από τα επιφανειακά αρθρικά κύτταρα. Εξαιτίας της ακτινοβόλησης, παρατηρείται νέκρωση του επιφανειακού αρθρικού επιπέδου από την πρώτη κιόλας μέρα. Μετά από περίοδο μερικών μηνών επέρχεται αρθρική ίνωση.

Η χορήγηση γίνεται σχεδιασμένα. Η εκπομπή β- ακτινοβολίας εξασφαλίζει εναπόθεση των απαραίτητων ποσών ενέργειας τοπικά ενώ κάποια από αυτά έχουν μικρά ποσά γ΄ εκπομπής η οποία επιτρέπει και την απεικόνιση σε γ΄ κάμερα. Για να διασφαλιστεί η τήρηση των ορίων δόσης του γενικού κοινού οι ασθενείς εξέρχονται με γραπτές και προφορικές οδηγίες ακτινοπροστασίας ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε ακτινοβολία της οικογένειάς τους και του κοινού», εξηγεί ο κ. Χατζηπαναγιώτου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 19/10/2026 - 10:34
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

EMA: Συνιστά την έγκριση του Rasonque για τον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος
EMA: Συνιστά την έγκριση του Rasonque για τον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος 16 Οκτωβρίου 2026
EMA: «Πράσινο φως» για νέο GLP-1 χάπι για την παχυσαρκία και τον διαβήτη τύπου 2 19 Οκτωβρίου 2026
EMA: «Πράσινο φως» για νέο GLP-1 χάπι για την παχυσαρκία και τον διαβήτη τύπου 2

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καρκίνος Μαστού: Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης – Τι έχει αλλάξει στη συστηματική θεραπεία

Καρκίνος Μαστού: Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης – Τι έχει αλλάξει στη συστηματική θεραπεία

Επικαιρότητα
Breast Health Day: Η φροντίδα της υγείας του μαστού ξεκινά πριν από τη διάγνωση

Breast Health Day: Η φροντίδα της υγείας του μαστού ξεκινά πριν από τη διάγνωση

Επικαιρότητα
Καρκίνος ήπατος: Έγκαιρη διάγνωση και νέες θεραπείες αλλάζουν τα δεδομένα

Καρκίνος ήπατος: Έγκαιρη διάγνωση και νέες θεραπείες αλλάζουν τα δεδομένα

Ευ Ζην
Νέα μελέτη αποκαλύπτει τις θεραπευτικές ιδιότητες της βανίλιας

Νέα μελέτη αποκαλύπτει τις θεραπευτικές ιδιότητες της βανίλιας

Μελέτες
Τρεις νέες θεραπευτικές επιλογές για τον καρκίνο του πνεύμονα και των ωοθηκών – Πολύ κοντά η ευρωπαϊκή έγκριση

Τρεις νέες θεραπευτικές επιλογές για τον καρκίνο του πνεύμονα και των ωοθηκών – Πολύ κοντά η ευρωπαϊκή έγκριση

Φάρμακο
Εποχικές λοιμώξεις: Πρόληψη και αντιμετώπιση – Οι πιο αποτελεσματικές θεραπείες

Εποχικές λοιμώξεις: Πρόληψη και αντιμετώπιση – Οι πιο αποτελεσματικές θεραπείες

Επικαιρότητα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εμμηνόπαυση: Δεν είναι μόνο οι εξάψεις
Ευ Ζην
19/10/2026 - 15:42
Πόσα καθημερινά βήματα συνδέονται με καλύτερη συγκέντρωση
Μελέτες
19/10/2026 - 15:41
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Παραδόθηκαν πέντε νέα υπερσύγχρονα ασθενοφόρα
Επικαιρότητα
19/10/2026 - 15:03
Ξεκίνησε ο εμβολιασμός για τον κορωνοϊό - Πώς θα προγραμματίσετε το ραντεβού σας
Επικαιρότητα
19/10/2026 - 14:41
Η εποχή της γρίπης ξεκίνησε νωρίς φέτος – Οι συμβουλές των ειδικών
Επικαιρότητα
19/10/2026 - 14:06
Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο νοσηλεύεται 15χρονος – Του επιτέθηκαν τουλάχιστον 8 άτομα για να τον ληστέψουν
Επικαιρότητα
19/10/2026 - 13:36
Καρκίνος Μαστού: Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης – Τι έχει αλλάξει στη συστηματική θεραπεία
Επικαιρότητα
19/10/2026 - 13:04
EMA: «Πράσινο φως» για νέο GLP-1 χάπι για την παχυσαρκία και τον διαβήτη τύπου 2
Φάρμακο
19/10/2026 - 12:42
Τρία σπιτικά γιατροσόφια για τον βήχα
Ευ Ζην
19/10/2026 - 11:59
Η ψυχολογία πίσω από το κόκκινο κραγιόν – Γιατί το λατρεύουν οι δυναμικές γυναίκες
Επικαιρότητα
19/10/2026 - 11:33
Έμπολα: Συνεχίζεται η ραγδαία εξάπλωση του ιού στο Κονγκό
Επικαιρότητα
19/10/2026 - 10:52
Αντιμετώπιση φλεγμονωδών παθήσεων αρθρώσεων: Ραδιενεργός αρθροϋμενόλυση
Φάρμακο
19/10/2026 - 10:25
ΕΣΥ δύο ταχυτήτων: Πώς η γεωγραφία καθορίζει την πρόσβαση στην Υγεία
Πολιτική Υγείας
19/10/2026 - 09:30
6 γρήγορα βραδινά γεύματα πλούσια σε φυτικές ίνες
Ευ Ζην
19/10/2026 - 08:17
Φάρμακο για την υπέρταση ενεργοποιεί το καφέ λίπος στο σώμα - Οι θετικές επιδράσεις στην υγεία
Φάρμακο
19/10/2026 - 06:45
Συνταγή για ψητά μήλα με κανέλα και κονιάκ, γεμιστά με καρύδια
Ευ Ζην
19/10/2026 - 06:38
Ανανάς: Γιατί είναι το καλύτερο φρούτο για τον χειμώνα
Ευ Ζην
19/10/2026 - 06:14
Κολοκυθόσπορος: Τι επίδραση έχει στην αρτηριακή πίεση
Ευ Ζην
19/10/2026 - 06:00
Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή ή άγχος; 4 βασικές διαφορές που πρέπει να γνωρίζετε
Ευ Ζην
18/10/2026 - 09:32
Είναι ασφαλές να φάω ωμό αυγό;
Ευ Ζην
18/10/2026 - 08:15
Ακμή ενηλίκων: Τι την προκαλεί - Πώς θα αποφύγετε τις εξάρσεις
Ευ Ζην
18/10/2026 - 06:46
5 αγαπημένες συνταγές για τις κρύες ημέρες του χειμώνα
Ευ Ζην
18/10/2026 - 06:28
Αυτές είναι οι τροφές που βοηθούν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης
Μελέτες
18/10/2026 - 06:12
Τι τρώει μέσα στην ημέρα ο κορυφαίος ειδικός διατροφής του Χάρβαρντ
Ευ Ζην
18/10/2026 - 06:00
Πώς να φτιάξετε τον τέλειο φθινοπωρινό καφέ στο σπίτι
Ευ Ζην
17/10/2026 - 09:32
Ρυθμιζόμενοι αλτήρες - Μια πρακτική λύση για προπόνηση δύναμης στο σπίτι
Ευ Ζην
17/10/2026 - 08:16
Φρούτα: Η καλύτερη ώρα να τα καταναλώσετε - 4 μύθοι και η αλήθεια
Ευ Ζην
17/10/2026 - 06:47
Συνταγή για χειροποίητο ψωμί μόνο με 4 υλικά
Ευ Ζην
17/10/2026 - 06:30
Γιατί η επιστήμη αντιμετωπίζει κρίση εμπιστοσύνης
Μελέτες
17/10/2026 - 06:14
Χαμηλοί καρδιακοί παλμοί: Είναι πράγματι ένδειξη καλής φυσικής κατάστασης;
Μελέτες
17/10/2026 - 06:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ