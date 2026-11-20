Ο αφαλός είναι ένα σημείο του σώματος που συχνά παραμελούμε κατά την καθημερινή μας υγιεινή.

Οι περισσότεροι δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον αφαλό μας, πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί το σημείο σύνδεσης με τον ομφάλιο λώρο πριν από τη γέννησή μας. Όπως συμβαίνει, όμως, με κάθε άλλο σημείο του σώματος, έτσι και ο αφαλός φιλοξενεί βακτήρια και χρειάζεται τακτικό καθαρισμό.

Η παραμέληση της υγιεινής του μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες οσμές, ερεθισμούς και λοιμώξεις. Για να αποφύγετε τέτοια προβλήματα, οι ειδικοί συνιστούν να καθαρίζετε τον αφαλό σας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αν όχι συχνότερα.

Πώς να καθαρίζετε σωστά τον αφαλό σας

Ανεξάρτητα από το σχήμα ή το μέγεθός του, ο αφαλός μπορεί να συγκεντρώνει βρωμιά, βακτήρια και άλλους μικροοργανισμούς. Γι' αυτό, κατά τον καθαρισμό του, χρειάζεται προσοχή και απαλές κινήσεις, ώστε να μην προκαλέσετε ερεθισμό στο ευαίσθητο δέρμα της περιοχής.

Εξίσου σημαντική είναι η επιλογή των κατάλληλων προϊόντων. Προτιμήστε ένα ήπιο σαπούνι χωρίς άρωμα και αποφύγετε τα αρωματισμένα προϊόντα περιποίησης σώματος.

«Δεν θα χρησιμοποιούσα τίποτα άλλο πέρα από σαπούνι και νερό. Το σαπουνόνερο είναι πάντα αποτελεσματικό», επισημαίνει η δρ Manjaree Daw, ειδικός στην εσωτερική παθολογία.

Αν έχετε εσωτερικό αφαλό

Ο εσωτερικός αφαλός, δηλαδή αυτός που σχηματίζει μια μικρή κοιλότητα προς τα μέσα, δημιουργεί ένα σκοτεινό και υγρό περιβάλλον, το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων.

«Επειδή το εσωτερικό του αφαλού δεν εκτίθεται ιδιαίτερα στον αέρα, τα βακτήρια έχουν την τάση να συσσωρεύονται και να πολλαπλασιάζονται στις μικρές πτυχές του δέρματος», εξηγεί η δρ Daw.

Επιπλέον, όταν η βρωμιά και τα νεκρά κύτταρα παραμένουν στην περιοχή και χάνουν την υγρασία τους, μπορεί να σχηματίσουν μια σκληρή μάζα υπολειμμάτων, η οποία ενδέχεται να είναι δύσκολο να αφαιρεθεί. Αποφύγετε, λοιπόν, το έντονο τρίψιμο στο εσωτερικό του αφαλού σας. Οι μικρές εκδορές που μπορεί να προκληθούν στο ευαίσθητο δέρμα επιτρέπουν στα βακτήρια να εισχωρήσουν ευκολότερα και να προκαλέσουν μόλυνση.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βρέξτε μια μπατονέτα ή τη γωνία ενός καθαρού πανιού με σαπουνόνερο. Καθαρίστε απαλά το εσωτερικό του αφαλού, απομακρύνοντας τη βρωμιά και τα υπολείμματα, χωρίς να ασκείτε πίεση. Μόλις ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε μια καθαρή, στεγνή μπατονέτα ή τη γωνία μιας στεγνής πετσέτας για να απομακρύνετε την υγρασία. Αποφύγετε να εφαρμόζετε ενυδατική κρέμα στο εσωτερικό του αφαλού, καθώς πρόκειται για μια περιοχή που διατηρεί φυσικά την υγρασία της και η επιπλέον ενυδάτωση μπορεί να ευνοήσει τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων.

Αν έχετε εξωτερικό αφαλό

Ο εξωτερικός αφαλός προεξέχει από την κοιλιά και μοιάζει με ένα μικρό εξόγκωμα. Επειδή είναι περισσότερο εκτεθειμένος στον αέρα και πιο εύκολα προσβάσιμος, ο καθαρισμός του είναι απλούστερος.

Αρκεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο σαπούνι και τα χέρια σας ή ένα καθαρό πανάκι για να καθαρίσετε απαλά την περιοχή. Ξεπλύνετε καλά με νερό, ώστε να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα σαπουνιού. Στεγνώστε προσεκτικά τον αφαλό σας με μια καθαρή πετσέτα.

Αν έχετε piercing στον αφαλό

Ένα καινούργιο piercing στον αφαλό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης, καθώς δημιουργεί ένα μικρό άνοιγμα στο δέρμα, από το οποίο μπορούν να εισχωρήσουν βακτήρια. Εάν το piercing σας είναι πρόσφατο, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες καθαρισμού που σας έχουν δοθεί και φροντίστε να διατηρείτε την περιοχή καθαρή.

Μόλις επουλωθεί πλήρως, μπορείτε να καθαρίζετε τον αφαλό σας όπως και στην περίπτωση που δεν έχετε piercing, χρησιμοποιώντας ένα ήπιο σαπούνι και κάνοντας απαλές κινήσεις.

Τι μπορεί να συμβεί αν δεν καθαρίζετε τον αφαλό σας;

Η ανεπαρκής καθαριότητα του αφαλού μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένα δυσάρεστα προβλήματα, όπως:

Δυσάρεστη οσμή: Ο ιδρώτας , η βρωμιά, τα νεκρά κύτταρα του δέρματος και άλλα υπολείμματα μπορεί να παγιδευτούν στο εσωτερικό του αφαλού. Με την πάροδο του χρόνου, η συσσώρευσή τους μπορεί να προκαλέσει έντονη και δυσάρεστη μυρωδιά.

, η βρωμιά, τα νεκρά κύτταρα του δέρματος και άλλα υπολείμματα μπορεί να παγιδευτούν στο εσωτερικό του αφαλού. Με την πάροδο του χρόνου, η συσσώρευσή τους μπορεί να προκαλέσει έντονη και δυσάρεστη μυρωδιά. Μυκητιασικές λοιμώξεις: Η Candida είναι ένας μύκητας που υπάρχει φυσιολογικά στο δέρμα. Ωστόσο, όταν βρεθεί σε ένα υγρό και ανεπαρκώς καθαρισμένο περιβάλλον, όπως μπορεί να είναι ο αφαλός, ενδέχεται να πολλαπλασιαστεί υπερβολικά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μυκητιασική λοίμωξη, η οποία εκδηλώνεται με κόκκινο εξάνθημα, κνησμό, αίσθημα καύσου, πρήξιμο ή εκκρίσεις.

Μπορείτε να καθαρίζετε τον αφαλό σας ακόμη και καθημερινά, αρκεί να μην προκαλείτε τραυματισμούς στην περιοχή με έντονο τρίψιμο ή να χρησιμοποιείτε σκληρά προϊόντα που ερεθίζουν το δέρμα.

«Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να καθαρίζετε τον αφαλό σας καθημερινά, αρκεί να μην τον τραυματίζετε με υπερβολικό τρίψιμο ή με προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό», σημειώνει η δρ Daw.

Ωστόσο, εάν αισθάνεστε πόνο στον αφαλό ή παρατηρείτε εκκρίσεις χωρίς να γνωρίζετε την αιτία, καλό είναι να απευθυνθείτε στον γιατρό σας, ώστε να αξιολογήσει την κατάσταση και να σας προτείνει την κατάλληλη αντιμετώπιση.