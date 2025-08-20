ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους
Εύη Μακαβέλου
Τετάρτη, 20/08/2025 - 11:01

Οι περιοχές του σώματος που συχνά παραμελούνται κατά τη διάρκεια του μπάνιου.

Σκεφτόμαστε το ντους ως μια απλή καθημερινή ρουτίνα υγιεινής. Κι όμως, ακόμη και οι πιο επιμελείς μπορεί να παραλείπουν περιοχές που παίζουν σημαντικό ρόλο στη δερματική υγεία. Η δερματολόγος Dr. Stacey Tull, όπως αναφέρει η Real Simple, εξηγεί ότι το σώμα μας δεν «ξεπλένεται» απλώς με το νερό. Χρειάζεται σχολαστικό καθαρισμό, ώστε να απομακρύνονται νεκρά κύτταρα, ιδρώτας, έλαια και μικροοργανισμοί που μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς ή μολύνσεις.

«Το πλύσιμο του σώματός μας απαλλάσσει από τη βρωμιά, την οσμή και τα αλλεργιογόνα που έχουν συσσωρευτεί στο δέρμα κατά τη διάρκεια της ημέρας», εξηγεί. «Αλλά επίσης αφαιρεί νεκρά κύτταρα, τον ιδρώτα και τα φυσικά έλαια που βρίσκονται στο δέρμα. Το δέρμα μπορεί επίσης να φιλοξενεί βακτήρια, ιούς ή μύκητες - επομένως το πλύσιμο αυτών των περιοχών είναι σημαντικό για την προστασία του».

Ας δούμε λοιπόν τα τρία πιο συχνά ξεχασμένα σημεία και γιατί χρειάζονται περισσότερη φροντίδα.

1. Πίσω από τα αυτιά

Περιοχές με πτυχώσεις, όπως πίσω από τα αυτιά, παγιδεύουν σμήγμα, νεκρά κύτταρα και ιδρώτα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, μια κατάσταση που θυμίζει πιτυρίδα στο τριχωτό, αλλά εντοπίζεται πίσω από τα αυτιά, με φαγούρα και ξεφλούδισμα. Η δερματολόγος προειδοποιεί ότι οι φλεγμονές σε αυτό το σημείο μπορούν να «σπάσουν» τον φυσικό φραγμό του δέρματος και να αφήσουν χώρο σε βακτήρια να προκαλέσουν λοιμώξεις. Επιπλέον, η ύπαρξη ιδρωτοποιών αδένων κάνει την περιοχή επιρρεπή σε δυσάρεστες οσμές. Αρκεί να τρίψετε απαλά μια μικρή ποσότητα από το αφρόλουτρο ή ένα σαπούνι με τα δάχτυλά σας σε αυτό το σημείο, για να καθαριστεί καλά την επόμενη φορά στο ντους.

2. Ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών

Αν και το νερό κυλάει πάνω στα πόδια, δεν φτάνει για να καθαρίσει τις πτυχές ανάμεσα στα δάχτυλα. Εκεί συσσωρεύονται νεκρά κύτταρα, ιδρώτας και βρωμιά, ενώ η υγρασία από τα παπούτσια ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων. Η παραμέληση αυτής της περιοχής μπορεί να οδηγήσει σε μυκητιασικές λοιμώξεις όπως το «πόδι του αθλητή», με φαγούρα, ξεφλούδισμα και εξανθήματα. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, μπορεί να εξελιχθεί σε βακτηριακή δερματίτιδα. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται σε κάθε ντους, με σαπούνι και καλό ξέπλυμα, ενώ είναι σημαντικό να φοράτε καθαρές κάλτσες.

3. Μέσα στον αφαλό

Ο αφαλός, με τη σκοτεινή και υγρή του φύση, είναι το τέλειο «καταφύγιο» για ιδρώτα, σμήγμα και μικροοργανισμούς. Εάν δεν καθαρίζεται τακτικά, μπορεί να μυρίζει δυσάρεστα και να γίνει εστία βακτηριακών ή μυκητιασικών λοιμώξεων, με κοκκινίλες, κνησμό ή κρούστα.
Η δερματολόγος προτείνει απαλό πλύσιμο με σαπούνι και ξέπλυμα κάθε μία ή δύο μέρες. Για όσους έχουν piercing στον αφαλό, η σχολαστική φροντίδα είναι ακόμη πιο απαραίτητη. Ένα δάχτυλο με σαπούνι είναι αρκετό, αν χρησιμοποιήσετε μπατονέτα, κάντε το απαλά για να μην τραυματίσετε το δέρμα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ