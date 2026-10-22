ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κατάθλιψη: Μία στις 4 περιπτώσεις μπορεί να οφείλεται σε διαταραχές του βιολογικού ρολογιού

Μελέτες
Κατάθλιψη: Μία στις 4 περιπτώσεις μπορεί να οφείλεται σε διαταραχές του βιολογικού ρολογιού
Pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Πέμπτη, 22/10/2026 - 06:00

Μελέτη φέρνει στο φως νέα δεδομένα για τα αίτια της κατάθλιψης.

Ερευνητές από την Αυστραλία, σε μελέτη τους, η οποία δημοσιεύτηκε στο British Journal of Psychiatry, διαπίστωσαν ότι η «κιρκάδια κατάθλιψη» (circadian depression) δηλαδή η κατάθλιψη που συνδέεται με διαταραχές στο εσωτερικό ρολόϊ του σώματος, αφορούσε σχεδόν το ένα τέταρτο (23%) των συμμετεχόντων. Η μελέτη ανέλυσε κλινικά και γενετικά δεδομένα από 11.380 Αυστραλούς με κατάθλιψη, κατά κύριο λόγο σοβαρή και υποτροπιάζουσα.

Οι ερευνητές – με βάση τα ευρήματά τους - αναφέρουν ότι η «μελέτη ενισχύει τα αποδεικτικά στοιχεία υπέρ ενός κιρκάδιου υποτύπου κατάθλιψης, ως ενός βιολογικά έγκυρου και κλινικά χρήσιμου φαινοτύπου της νόσου». Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουν ότι τα άτομα που επηρεάζονται από αυτόν τον υπότυπο ενδέχεται να ωφεληθούν από θεραπείες που στοχεύουν στους κιρκάδιους ρυθμούς του οργανισμού, όπως η χορήγηση μελατονίνης και η φωτοθεραπεία.

Επιπλέον, οι ερευνητές ελπίζουν ότι η δυνατότητα κλινικής διάγνωσης της κιρκάδιας κατάθλιψης στο μέλλον θα μπορούσε να συμβάλει σε πιο εξατομικευμένες θεραπείες, ιδίως για τους νέους που αναζητούν για πρώτη φορά υποστήριξη για την ψυχική τους υγεία.

Η πρώτη συγγραφέας της μελέτης, Δρ Emiliana Tonini από το Κέντρο Εγκεφάλου και Νου (Brain and Mind Centre) του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, δήλωσε ότι οι ερευνητές όρισαν την «κιρκάδια κατάθλιψη» (circadian depression) ως την κατάσταση κατά την οποία οι συμμετέχοντες παρουσίαζαν τουλάχιστον τρία από τα εξής έξι χαρακτηριστικά: εμφάνιση εποχικού μοτίβου στη νόσο, καθυστερημένο χρονισμό ύπνου, μεγαλύτερη διάρκεια ύπνου κατά τη διάρκεια της κατάθλιψης, τάση να είναι κανείς «νυχτερινός τύπος», αίσθημα έντονης κόπωσης κατά την αφύπνιση, καθώς και «κοινωνικό τζετ-λαγκ» (social jetlag) – δηλαδή, όταν «ο ύπνος τους τις καθημερινές ή τις ημέρες εργασίας διαφέρει σημαντικά από τον ύπνο τους τα Σαββατοκύριακα ή τις ημέρες που είναι ελεύθεροι να οργανώσουν τη μέρα τους».

Η ίδια τόνισε ότι «τα άτομα με κιρκάδια κατάθλιψη παρουσιάζουν σοβαρότερα συμπτώματα ψυχικής υγείας», σημειώνοντας ότι «η ηλικία έναρξης της κατάθλιψής τους ήταν μικρότερη σε σύγκριση με εκείνους που έπασχαν από κατάθλιψη μη κιρκάδιας φύσης, ενώ εμφάνισαν επίσης περισσότερα επεισόδια, πιο σύνθετη πορεία της νόσου, αυξημένες τάσεις αυτοκτονικότητας, καθώς και περισσότερα υπομανιακά και ψυχωτικού τύπου συμπτώματα».

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι τα άτομα με «κιρκάδια κατάθλιψη» (circadian depression) παρουσίαζαν υψηλότερο κίνδυνο για ορισμένες ιατρικές καταστάσεις που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και τη διάθεση, «αλλά και για μια σειρά από μεταβολικούς και φλεγμονώδεις δείκτες», ανέφερε η Tonini. «Αυτό είναι σημαντικό, διότι υποδεικνύει ότι η κιρκάδια κατάθλιψη δεν είναι απλώς κατάθλιψη που συνοδεύεται από κακό ύπνο, αλλά δείχνει ότι στην πραγματικότητα υπάρχει ένα υποκείμενο βιολογικό υπόβαθρο, το οποίο είναι αρκετά διακριτό από άλλες μορφές κατάθλιψης».

Πάντως, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω τεκμηρίωση των συμπερασμάτων τους σε μεγαλύτερο δείγμα πληθυσμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 22/10/2026 - 02:11

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Καρκίνος: Εξέταση αίματος για πρώιμη ανίχνευση της νόσου – Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα
Καρκίνος: Εξέταση αίματος για πρώιμη ανίχνευση της νόσου – Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα 21 Οκτωβρίου 2026
Διατροφή για επιβράδυνση της γήρανσης – Γιατί έχει μεγαλύτερη σημασία για τους καπνιστές 21 Οκτωβρίου 2026
Διατροφή για επιβράδυνση της γήρανσης – Γιατί έχει μεγαλύτερη σημασία για τους καπνιστές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τρεις σημαντικές αιτίες της κατάθλιψης, σύμφωνα με την ψυχολογία

Τρεις σημαντικές αιτίες της κατάθλιψης, σύμφωνα με την ψυχολογία

Ευ Ζην
Ένα μικροσκοπικό φρούτο μείωσε τα συμπτώματα της κατάθλιψης σε νέα μελέτη

Ένα μικροσκοπικό φρούτο μείωσε τα συμπτώματα της κατάθλιψης σε νέα μελέτη

Μελέτες
Ποια είναι η χειρότερη ώρα για ύπνο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ποια είναι η χειρότερη ώρα για ύπνο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ευ Ζην
Πώς η ψυχική υγεία επηρεάζει άμεσα το ουροποιητικό μας

Πώς η ψυχική υγεία επηρεάζει άμεσα το ουροποιητικό μας

Μελέτες
Πώς θα αναπληρώσετε τον χαμένο ύπνο χωρίς να διαταράξετε τον κιρκάδιο ρυθμό σας

Πώς θα αναπληρώσετε τον χαμένο ύπνο χωρίς να διαταράξετε τον κιρκάδιο ρυθμό σας

Ευ Ζην
Κατάθλιψη και εργασία, ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα

Κατάθλιψη και εργασία, ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

6 φρούτα που πρέπει να καταναλώνουμε τακτικά
Ευ Ζην
22/10/2026 - 06:45
Ψητά σύκα με τυρί: Εύκολη συνταγή με ελάχιστα υλικά
Ευ Ζην
22/10/2026 - 06:27
701 σπάνια νοσήματα στην Ελλάδα - Ανάγκη για ένα συνεκτικό εθνικό σχεδιασμό
Επικαιρότητα
22/10/2026 - 06:11
Κατάθλιψη: Μία στις 4 περιπτώσεις μπορεί να οφείλεται σε διαταραχές του βιολογικού ρολογιού
Μελέτες
22/10/2026 - 06:00
Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ξυπνάτε διψασμένοι το βράδυ
Ευ Ζην
21/10/2026 - 19:27
Γιατί οι ειδικοί προτείνουν να ψεκάσετε με ξίδι το σιφόνι του μπάνιου
Ευ Ζην
21/10/2026 - 18:42
Το Σωματείο «ΚΑΛΥΨΩ» ανοίγει την αγκαλιά του σε όλους τους ανθρώπους με δερματικές παθήσεις
Ευ Ζην
21/10/2026 - 18:02
Βιοιατρική: Νέα εταιρική ταυτότητα, με το βλέμμα στο μέλλον της υγείας
Επιχειρείν
21/10/2026 - 17:30
Έκρηξη στον Κολωνό: Εκτός κινδύνου η ζωή του αστυνομικού
Επικαιρότητα
21/10/2026 - 17:26
Διατροφή για επιβράδυνση της γήρανσης – Γιατί έχει μεγαλύτερη σημασία για τους καπνιστές
Μελέτες
21/10/2026 - 17:22
Συναγερμός στον Κολωνό: Έκρηξη σε κτίριο στην οδό Πλάτωνος - Τέσσερις τραυματίες
Επικαιρότητα
21/10/2026 - 16:07
Το απλό τεστ φυσικής κατάστασης που «προβλέπει» τον κίνδυνο θανάτου
Ευ Ζην
21/10/2026 - 15:22
ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 324 μόνιμες προσλήψεις στην Υγεία
Επικαιρότητα
21/10/2026 - 14:57
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ: Γιορτάζει τα 75 χρόνια προσφοράς στον άνθρωπο
Επικαιρότητα
21/10/2026 - 13:54
Οι sos τροφές που θα κάνουν το δέρμα σας να δείχνει νεότερο
Ευ Ζην
21/10/2026 - 13:35
Νέες συστάσεις για την καρδιά: Η άσκηση πρέπει να συνταγογραφείται ως θεραπεία
Επικαιρότητα
21/10/2026 - 13:27
Καρκίνος: Εξέταση αίματος για πρώιμη ανίχνευση της νόσου – Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα
Μελέτες
21/10/2026 - 12:44
Πανεύκολο κέικ με φρούτα εποχής και ξηρούς καρπούς – Συνταγή
Ευ Ζην
21/10/2026 - 12:30
ΕΟΦ: Απαγορεύει την κυκλοφορία τριών συμπληρωμάτων διατροφής γνωστών εταιρειών
Επικαιρότητα
21/10/2026 - 12:00
Καταγγελία ΟΕΝΓΕ για Νοσοκομείο Έδεσσας: «Απαράδεκτη η αναγκαστική μετακίνηση καρδιολόγου»
Επικαιρότητα
21/10/2026 - 11:34
Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Πόνο η 21η Οκτωβρίου
Επικαιρότητα
21/10/2026 - 11:15
Τζάνειο: Σε κρίσιμη κατάσταση 21χρονη – Εξετάζεται το ενδεχόμενο να της έδωσαν χάπι βιασμού
Επικαιρότητα
21/10/2026 - 10:57
Δόντια: Πώς να σταματήσετε να έχετε συνεχώς προβλήματα
Ευ Ζην
21/10/2026 - 10:37
Σχιζοφρένεια: Οι υπέρηχοι μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση των συμπτωμάτων
Μελέτες
21/10/2026 - 09:33
Κουκιά: Επιστήμονες ανακάλυψαν την τεχνική που τα κάνει πιο γευστικά και με περισσότερη πρωτεΐνη
Μελέτες
21/10/2026 - 08:15
Κόκκινα ή πράσινα μήλα - Ποια είναι πιο υγιεινά;
Ευ Ζην
21/10/2026 - 06:46
Φιδές σούπα: Η πιο εύκολη συνταγή για αρρώστους, έτοιμη σε 10 λεπτά
Ευ Ζην
21/10/2026 - 06:28
Τρία συμπληρώματα που πρέπει να παίρνετε με άδειο στομάχι για καλύτερη απορρόφηση
Ευ Ζην
21/10/2026 - 06:12
Αυξήθηκαν 5,7% οι λοιμώξεις σε έναν χρόνο - Άλμα στη γρίπη, υποχώρηση για ιλαρά
Μελέτες
21/10/2026 - 06:00
Η σημασία των διατάσεων για την υγεία – Η απλή άσκηση που προτείνει το Harvard
Ευ Ζην
20/10/2026 - 19:31

ΔΗΜΟΦΙΛΗ