Αυτές είναι οι τροφές που βοηθούν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης

Η αρτηριακή σας πίεση μπορεί να αποκαλύψει πολλά για την υγεία της καρδιάς σας.

Η υψηλή αρτηριακή πίεση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και εγκεφαλικό επεισόδιο και, παρότι η φαρμακευτική αγωγή είναι απαραίτητη σε αρκετές περιπτώσεις, η διατροφή μπορεί επίσης να παίξει σημαντικό ρόλο.

Στο επίκεντρο μιας νέας μεγάλης επιστημονικής ανάλυσης βρίσκονται τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα οποία εδώ και χρόνια αποτελούν βασικό στοιχείο μιας διατροφής φιλικής προς την καρδιά. Νέα δεδομένα δείχνουν ότι η μεγαλύτερη κατανάλωσή τους μπορεί να συνδέεται όχι μόνο με χαμηλότερη αρτηριακή πίεση, αλλά και με βελτιώσεις στη χοληστερόλη, στο σάκχαρο του αίματος και σε δείκτες φλεγμονής.

Τι εξέτασαν οι ερευνητές

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο European Heart Journal, ήταν μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 87 τυχαιοποιημένων μελετών, τα αποτελέσματα των οποίων είχαν παρουσιαστεί συνολικά σε 101 επιστημονικές δημοσιεύσεις. Οι ερευνητές εξέτασαν πώς η κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης επηρεάζει διαφορετικούς καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου στους ενήλικες.

Για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των ευρημάτων χρησιμοποίησαν το σύστημα GRADE, μια ευρέως χρησιμοποιούμενη επιστημονική μέθοδο που ταξινομεί τη βεβαιότητα των διαθέσιμων στοιχείων από πολύ χαμηλή έως υψηλή.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα ήταν η σχέση ανάμεσα στην αυξημένη κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης και στη χαμηλότερη αρτηριακή πίεση.

Τα πιο σταθερά οφέλη παρατηρήθηκαν σε όσους κατανάλωναν περίπου τέσσερις έως έξι μερίδες δημητριακών ολικής άλεσης την ημέρα. Σε αυτά τα επίπεδα πρόσληψης καταγράφηκαν πιο συστηματικά θετικές μεταβολές στους διαφορετικούς δείκτες υγείας που εξετάστηκαν.

Ωστόσο, τα πιθανά οφέλη δεν περιορίστηκαν μόνο στην αρτηριακή πίεση. Η μεγαλύτερη κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης συνδέθηκε επίσης με:

χαμηλότερα επίπεδα LDL, της λεγόμενης «κακής» χοληστερόλης,

μείωση της συνολικής χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων,

καλύτερο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα,

μικρές μειώσεις στο σωματικό βάρος και στην περίμετρο της μέσης,

χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της ιντερλευκίνης-6, ενός σημαντικού δείκτη φλεγμονής.

Οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν δεν ήταν εντυπωσιακές όταν εξετάζονταν μεμονωμένα.

Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ένα αρκετά σταθερό μοτίβο: σε πολλούς από τους δείκτες καρδιομεταβολικής υγείας, η μεγαλύτερη πρόσληψη δημητριακών ολικής άλεσης συνδεόταν με μεταβολές προς ευνοϊκότερη κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι απλές διατροφικές επιλογές, όπως το να προτιμάτε ψωμί ολικής άλεσης ή βρώμη αντί για περισσότερο επεξεργασμένες επιλογές, μπορεί να αποτελέσουν μέρος μιας συνολικά πιο φιλικής προς την καρδιά διατροφής.

Οι περιορισμοί της μελέτης

Όπως συμβαίνει με κάθε επιστημονική έρευνα, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Η βεβαιότητα των διαθέσιμων στοιχείων διέφερε ανάλογα με τον δείκτη που εξεταζόταν και για τους περισσότερους χαρακτηρίστηκε ως μέτρια και όχι υψηλή. Επομένως, τα αποτελέσματα θεωρούνται ενθαρρυντικά, χωρίς όμως να δίνουν οριστικές απαντήσεις.

Επιπλέον, οι περισσότερες μελέτες είχαν σχετικά μικρή διάρκεια, με τον μέσο χρόνο παρακολούθησης να βρίσκεται στις οκτώ εβδομάδες. Ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ενδέχεται να μην είναι αρκετό για να καταγραφούν όλες οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις μιας διατροφικής αλλαγής.

Υπήρχαν επίσης σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις επιμέρους μελέτες ως προς το είδος των δημητριακών που καταναλώνονταν, τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και τη συνολική ποιότητα της διατροφής τους. Για τον λόγο αυτό, οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι χρειάζονται μεγαλύτερης διάρκειας και καλύτερα σχεδιασμένες κλινικές δοκιμές.

Πώς μπορείτε να εντάξετε περισσότερα δημητριακά ολικής άλεσης στη διατροφή σας

Αν θέλετε να υποστηρίξετε την καρδιαγγειακή σας υγεία μέσω της διατροφής, μπορείτε να δώσετε μεγαλύτερη έμφαση στα δημητριακά ολικής άλεσης.

Στη συγκεκριμένη έρευνα, τα πιο σταθερά αποτελέσματα εμφανίστηκαν σε πρόσληψη περίπου 60 έως 100 γραμμαρίων ξηρών δημητριακών ολικής άλεσης την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε τέσσερις έως έξι μερίδες.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να αυξήσετε απότομα την κατανάλωσή τους. Αν μέχρι σήμερα τρώτε ελάχιστα προϊόντα ολικής άλεσης, μπορείτε να ξεκινήσετε σταδιακά, εντάσσοντας διαφορετικές επιλογές στα καθημερινά σας γεύματα.

Μπορείτε, για παράδειγμα, να επιλέξετε βρώμη στο πρωινό σας, να συνοδεύσετε το μεσημεριανό ή το βραδινό σας με καστανό ρύζι, να προσθέσετε κινόα σε σαλάτες και bowls, να χρησιμοποιήσετε κριθάρι σε σούπες και μαγειρευτά ή να αντικαταστήσετε το λευκό ψωμί με ψωμί ολικής άλεσης.

Τι να κρατήσετε από αυτή τη νέα έρευνα

Η ανάλυση των 87 τυχαιοποιημένων μελετών ενισχύει τα στοιχεία που συνδέουν τα δημητριακά ολικής άλεσης με καλύτερους δείκτες καρδιομεταβολικής υγείας. Η αρτηριακή πίεση, η χοληστερόλη, το σάκχαρο του αίματος και ορισμένοι δείκτες φλεγμονής παρουσίασαν μικρές αλλά ευνοϊκές μεταβολές όσο αυξανόταν η κατανάλωσή τους.

Τα δημητριακά ολικής άλεσης δεν αποτελούν από μόνα τους «λύση» για την υπέρταση ή την καρδιαγγειακή νόσο. Ωστόσο, η συστηματική ένταξή τους σε μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να αποτελέσει μία ακόμη καθημερινή συνήθεια που συμβάλλει στη φροντίδα της καρδιάς και της συνολικής σας υγείας.