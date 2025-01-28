Πώς θα ξεχωρίσετε αν έχετε γρίπη, κορωνοϊό ή κοινό κρυολόγημα

Οι διαφορές στα συμπτώματα ανάμεσα στη γρίπη , τον κορωνοϊό και το απλό κρυολόγημα.

Ο χειμώνας φέρνει μαζί του και πολλές ιώσεις, με τις πιο συνηθισμένες να είναι η γρίπη, ο κορωνοϊός και το κοινό κρυολόγημα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο λόγος που οι συγκεκριμένες ασθένειες βρίσκονται σε έξαρση τους χειμερινούς μήνες είναι διπλός: αφενός ο αέρας είναι πιο ξηρός και ως εκ τούτου τα μολυσμένα σταγονίδια ταξιδεύουν με μεγαλύτερη ευκολία, αφετέρου οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση των ανθρώπων σε εσωτερικούς χώρους, με αποτέλεσμα τα μικρόβια και οι ιοί να διασπείρονται ακόμα περισσότερο.

Γρίπη

Η εποχή έξαρσης γρίπης ξεκινά από τον Οκτώβριο και τελειώνει το Μάιο, με τον ιό να προσβάλλει εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο, οδηγώντας σε ορισμένες περιπτώσεις σε εισαγωγή στο νοσοκομείο ή και σε θάνατο.

Ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης από τον ιό της γρίπης και τις επιπλοκές του είναι ο εμβολιασμός, ο οποίος έχει αποτελεσματικότητα 70% - 90%, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Ο εμβολιασμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα και τους ηλικιωμένους (ομάδες υψηλού κινδύνου).

Για τις περισσότερες περιπτώσεις αρκεί η ξεκούραση, μαζί με πολλά υγρά, αντιπυρετικά και σιρόπι για το βήχα. Εάν, όμως, κάποιος υποφέρει από βαριά συμπτώματα υπάρχουν αντιιικά φάρμακα, τα οποία όμως πρέπει να χορηγηθούν μέσα στο πρώτο 48ωρο από την έναρξη των συμπτωμάτων.

Τα κυριότερα συμπτώματα της γρίπης είναι:

Μέτριος ή και υψηλός πυρετός

Εξάντληση

Πόνοι στο σώμα

Βήχας

Πονόλαιμος

Πονοκέφαλος

Τα συμπτώματα της γρίπης είναι παρόμοια με εκείνα του κοινού κρυολογήματος, αλλά συνήθως αρκετά πιο έντονα.

Διάρκεια: Συνήθως, η έντονη αδιαθεσία περνά μετά από 3 με 5 ημέρες, ωστόσο η κόπωση και ο βήχας μπορεί να επιμείνουν ακόμα και για 2 εβδομάδες, ή και παραπάνω.

Πότε να δείτε γιατρό: Εάν έχετε κάποιο υποκείμενο πρόβλημα υγείας, ή εάν τα συμπτώματά σας δεν αρχίσουν να βελτιώνονται έπειτα από 3 με 5 ημέρες.

Κοινό κρυολόγημα

Αυτή τη στιγμή, κυκλοφορούν πάνω από 200 διαφορετικοί ρινοϊοί, οι οποίοι είναι και ο πιο συνήθης «ύποπτος» που προκαλεί το κοινό κρυολόγημα. Αυτός είναι και ο λόγος που τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες μπορούν να κρυολογήσουν ξανά και ξανά μέσα σε σύντομα χρονικά διαστήματα.

Πολλοί ασθενείς παραμένουν μεταδοτικοί ακόμα και για δύο εβδομάδες μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων, ωστόσο το ιικό φορτίο -και συνεπώς οι πιθανότητες μετάδοσης- είναι υψηλότερο, όσο πιο έντονα είναι τα συμπτώματα.

Η ενυδάτωση (κυρίως με ζεστά ροφήματα όπως είναι το τσάι) και η κατανάλωση κοτόσουπας μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της έντασης των συμπτωμάτων του κρυολογήματος και να προωθήσει την ταχεία ανάρρωση.

Τα κυριότερα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος είναι:

Καταρροή

Συνάχι

Χαμηλός πυρετός

Κόπωση

Ρίγη

Ερεθισμένος λαιμός

Διάρκεια: Από λίγες μόνο μέρες μέχρι και μερικές εβδομάδες, οι περισσότεροι παραμένουν μεταδοτικοί για περίπου μία εβδομάδα.

Πότε να δείτε γιατρό: Εάν τα συμπτώματα κρατήσουν παραπάνω από 2-3 μέρες ή επιδεινωθούν.

Κορωνοϊός

Αν και πλέον η διασπορά του κορωνοϊού δεν ανησυχεί τους γιατρούς όσο κατά τα προηγούμενα έτη, αναμένεται κατά τους χειμερινούς μήνες να υπάρχει έξαρση, κάτι που ήδη γίνεται εμφανές για φέτος.

Σε γενικές γραμμές, ο κορωνοϊός δεν είναι επικίνδυνος για τους υγιείς πληθυσμούς, ωστόσο τα ηλικιωμένα και ανοσοκατεσταλμένα άτομα, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσωπικά. Παράλληλα, ο ιός μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμα συμπτώματα (Long Covid), με την πιθανότητα να αυξάνεται με κάθε νέα λοίμωξη.

Ο COVID-19 είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και συχνά μπορεί να μεταδοθεί ακόμα και μέρες μετά το αρνητικό τεστ. Αυτός είναι και ο λόγος που συστήνεται να φοράτε μάσκα υψηλής προστασίας όταν έρχεστε σε επαφή με ευάλωτα άτομα, για τουλάχιστον 10 ημέρες.

Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα συμπτώματα του κορωνοϊού όπως και αυτά της γρίπης, ωστόσο, εάν η νόσηση είναι βαριά υπάρχουν αντιιικά φάρμακα, τα οποία είναι καλό να χορηγηθούν μέσα στο πρώτο 48ωρο από την έναρξη των συμπτωμάτων.

Τα κυριότερα συμπτώματα του κορωνοϊού είναι:

Πυρετός

Ρίγη

Βήχας

Δύσπνοια

Κόπωση

Πονόλαιμος

Συνάχι

Μυϊκοί πόνοι

Πονοκέφαλος

Εμετός

Διάρροια

Διάρκεια: Τα συμπτώματα του κορονοϊού συνήθως διαρκούν για μερικές ημέρες, ωστόσο το τεστ μπορεί να παραμείνει θετικό για αρκετές εβδομάδες. Σύμφωνα με το CDC, περίπου το 7,5% των ενηλίκων ασθενών έχει εμφανίσει μακρά Covid, με τα συμπτώματα να διαρκούν για αρκετούς μήνες.

Πότε να δείτε γιατρό: Εάν νιώθετε έντονη δύσπνοια, εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν μετά από μερικές ημέρες, εάν έχετε υποκείμενα νοσήματα ή εάν είστε υπερήλικες.