Το δημοφιλές ρόφημα που κρύβει σοβαρούς κινδύνους για τα παιδιά

Προσοχή σε αυτό το ρόφημα συνιστούν οι ειδικοί, καθώς μπορεί να προκαλέσει σύνδρομο δηλητηρίασης στα παιδιά .

Την προσοχή των καταναλωτών εφιστούν οι Βρετανοί ειδικοί, προειδοποιώντας ότι ένα δημοφιλές παιδικό ρόφημα μπορεί να ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των παιδιών. Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ της Daily Mail, πρόκειται για τις πολύχρωμες γρανίτες σε μορφή ροφήματος που είναι συχνά διαθέσιμα το καλοκαίρι σε κινηματογράφους και καφετέριες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, πολλά από τα ροφήματα αυτά περιέχουν γλυκερόλη, μια γλυκαντική ουσία που μπορεί να προκαλέσει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, γνωστή ως «σύνδρομο» δηλητηρίασης σε ορισμένα παιδιά.

Ειδικότερα, μόνο ένα ρόφημα γρανίτας μπορεί να είναι αρκετό για να προκαλέσει προβλήματα σε παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών. Για παιδιά ηλικίας πέντε έως δέκα ετών, η κατανάλωση 1,5 τέτοιου ροφήματος σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί επίσης να έχει επικίνδυνες επιπτώσεις.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, οι Βρετανοί γιατροί απέδωσαν στις γρανίτες αυτές μια σειρά από 21 περιστατικά παιδιών που χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη μέσα σε μία ώρα από την κατανάλωσή τους. Πέρυσι, δύο παιδιά ηλικίας τριών και τεσσάρων ετών κινδύνευσαν σοβαρά εξαιτίας αυτών των ροφημάτων.

Οι κίνδυνοι της γλυκερόλης στις γρανίτες

Eryk Piotr Munk

Η γλυκερόλη, που μπορεί να εμφανίζεται στις ετικέτες ως Ε422 ή γλυκερίνη, είναι μια φυσικά απαντώμενη αλκοόλη και υποκατάστατο ζάχαρης, η οποία προστίθεται στις γρανίτες για να μην παγώνουν εντελώς και να διατηρούν την αφράτη υφή τους.

Αφού καταναλωθεί, η ουσία αυτή απορροφά μεγάλες ποσότητες νερού και σακχάρου από το αίμα, προτού διασπαστεί από το ήπαρ και τα νεφρά. Η απότομη αυτή απώλεια υγρών και σακχάρου θεωρείται ότι είναι η αιτία της σοβαρής και δυνητικά επικίνδυνης αντίδρασης στα μικρότερα παιδιά.

Ενώ η γλυκερόλη μπορεί να έχει παρόμοιο αποτέλεσμα και στους ενήλικες, η ποσότητα που περιέχουν οι γρανίτες-ροφήματα είναι τόσο μικρή που ο ενήλικος οργανισμός μπορεί να τη μεταβολίσει χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, το μικρότερο σώμα των παιδιών αδυνατεί να επεξεργαστεί γρήγορα τη γλυκερόλη, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται επικίνδυνα.

Τα συμπτώματα στον οργανισμό που προκαλεί η γλυκερόλη

Σε ήπια επίπεδα, αυτή η απώλεια νερού και σακχάρου μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση, με συμπτώματα όπως πονοκέφαλο και ναυτία. Σε σπάνιες περιπτώσεις, όμως, μπορεί να οδηγήσει σε υπογλυκαιμία -μια κατάσταση που συνήθως σχετίζεται με τον διαβήτη- η οποία μπορεί να προκαλέσει τρέμουλο, ζάλη, σπασμούς και, στη χειρότερη περίπτωση, κώμα.

Η αντίδραση αυτή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε καταπληξία (σοκ), μια κατάσταση όπου το κυκλοφορικό σύστημα αρχίζει να καταρρέει, στερώντας από τα ζωτικά όργανα το απαραίτητο οξυγόνο.

Τα συμπτώματα του σοκ περιλαμβάνουν ωχρό, κρύο και ιδρωμένο δέρμα, ταχυπαλμία ή ρηχή αναπνοή, αδυναμία, ναυτία, έντονη δίψα και χασμουρητό.

Ορισμένοι επιστήμονες υποψιάζονται ότι κάποια παιδιά μπορεί να έχουν μια γενετική μετάλλαξη που τα κάνει πιο ευαίσθητα στη γλυκερόλη.

Οι βρετανικές αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι ένα μόνο ρόφημα των 350 ml, που περιέχει περίπου 17,5 g γλυκερόλης (περίπου τρία κουταλάκια του γλυκού), μπορεί να ξεπεράσει το «ασφαλές» όριο για παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών. Επιπλέον, οι ειδικοί τονίζουν ότι ακόμη και μεγαλύτερα παιδιά διατρέχουν κίνδυνο δηλητηρίασης από τη γλυκερόλη εάν καταναλώσουν γρήγορα πολλά τέτοια ροφήματα.

Σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Τροφίμων (FSA), τα περισσότερα ροφήματα γρανίτες περιέχουν περίπου 16 g γλυκερόλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ανώτατο νομικά καθορισμένο όριο γλυκερόλης που πρέπει να τηρούν οι κατασκευαστές, επομένως οι περισσότερες μάρκες δεν αναγράφουν την ακριβή ποσότητα γλυκερόλης που περιέχεται σε κάθε ρόφημα. Ορισμένες εταιρείες, ωστόσο, έχουν ήδη αφαιρέσει τη γλυκερόλη από τις συνταγές τους.

Οι βρετανικές αρχές δεν συνιστούν ροφήματα γρανίτας με γλυκερόλη σε παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών και προτείνουν όριο ενός ροφήματος την ημέρα για παιδιά πέντε έως δέκα ετών.

Ερευνητές μιας νέας μελέτης που δημοσιεύτηκε πρόσφατα προειδοποιούν ότι η κατανάλωση των προϊόντων αυτών «μπορεί να προκαλέσει κλινικό σύνδρομο δηλητηρίασης σε μικρά παιδιά».

Οι ίδιοι τόνισαν: «Οι γιατροί και οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν το πρόβλημα, και οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα μικρά παιδιά, ειδικά κάτω των οκτώ ετών, αποφεύγουν τα slushies που περιέχουν γλυκερόλη».

Σε 15 περιστατικά που εξετάστηκαν, τα 14 παιδιά αρρώστησαν μέσα σε μία ώρα από την κατανάλωση του ροφήματος.

Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι «η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με την περιεκτικότητα γλυκερόλης στα slushies καθιστά δύσκολο τον υπολογισμό μιας ασφαλούς δόσης».

Επισήμαναν επίσης ότι «δεν υπάρχουν διατροφικά ή υγειονομικά οφέλη από αυτά τα ροφήματα» και «δεν συνιστώνται ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής».

Η γλυκερόλη περιέχεται επίσης σε τρόφιμα όπως τα προσυσκευασμένα ζυμαρικά, το ρύζι και τα δημητριακά πρωινού, αλλά σε πολύ μικρότερες ποσότητες, που δεν θεωρούνται επικίνδυνες για τα παιδιά.