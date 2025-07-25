ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Θερμοπληξία: Μην αγνοήσετε αυτά τα συμπτώματα – Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε

Επικαιρότητα
Θερμοπληξία: Μην αγνοήσετε αυτά τα συμπτώματα – Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε
Newsroom
Παρασκευή, 25/07/2025 - 18:39

Η θερμοπληξία είναι η υπερθέρμανση του σώματος.

Η θερμοπληξία είναι μία σοβαρή κατάσταση, απειλητική για τη ζωή. Προκαλείται μετά από παρατεταμένη έκθεση σε συνθήκες καύσωνα.

Ας δούμε τα συμπτώματα της θερμοπληξίας αλλά και άλλων καταστάσεων, που μπορούν να προκληθούν από τον καύσωνα.

Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας, όπως επισημαίνονται από τον ΕΟΔΥ

• Υψηλή θερμοκρασία σώματος
• Ερεθισμένο, ερυθρό, ξηρό ή υγρό δέρμα
• Γρήγορος και δυνατός καρδιακός παλμός
• Πονοκέφαλος
• Ζάλη
• Ναυτία
• Σύγχυση
• Λιποθυμία

Τι να κάνω:

• Καλέστε ασθενοφόρο
• Μετακινείστε το άτομο σε πιο δροσερό μέρος
• Εξασφαλίστε την πτώση της θερμοκρασίας του σώματος του ατόμου, παρέχοντάς του δροσερά ρούχα ή κάνοντάς του ένα δροσερό μπάνιο
• Μην δώσετε στο άτομο να πιει

Θερμική εξάντληση

• Έντονη εφίδρωση
• Κρύο, ωχρό και υγρό δέρμα
• Γρήγορος, ασθενής καρδιακός παλμός
• Ναυτία ή έμετος
• Μυϊκές κράμπες
• Κούραση ή αδυναμία
• Ζαλάδα
• Πονοκέφαλος
• Λιποθυμία

Τι να κάνω:

• Μετακινηθείτε σε δροσερή τοποθεσία
• Χαλαρώστε τα ρούχα σας
• Εφαρμόστε δροσερά, υγρά ρούχα στο σώμα ή κάντε ένα δροσερό μπάνιο
• Πιείτε μερικές γουλιές νερό

Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που:

• Έχετε εμέτους
• Τα συμπτώματα επιδεινώνονται
• Τα συμπτώματα διαρκούν περισσότερο από μία ώρα

Κράμπες λόγω ζέστης

• Έντονη εφίδρωση κατά τη διάρκεια άσκησης
• Μυϊκός πόνος ή σπασμοί

Τι να κάνω:

• Σταματήστε τη φυσική δραστηριότητα και μετακινηθείτε σε ένα δροσερό μέρος
• Πιείτε νερό ή ενεργειακά αναψυκτικά
• Περιμένετε μέχρι να υποχωρήσουν οι κράμπες πριν επανέλθετε σε επιπλέον φυσική δραστηριότητα

Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που:

• Οι κράμπες διαρκούν περισσότερο από μια ώρα
• Βρίσκεστε σε διατροφή χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο
• Έχετε καρδιακά προβλήματα

Ηλιακά εγκαύματα

• Δέρμα ερυθρό και ζεστό που πονάει
• Φουσκάλες στο δέρμα

Τι να κάνω:

• Μείνετε μακριά από τον ήλιο μέχρι να θεραπευθούν τα εγκαύματα
• Εφαρμόστε δροσερά ρούχα στις περιοχές με έγκαυμα ή κάντε ένα δροσερό μπάνιο
• Εφαρμόστε ενυδατική κρέμα στις περιοχές με έγκαυμα
• Μην σπάτε τις φουσκάλες

Εξάνθημα λόγω ζέστης

• Κοκκινίλες από μικρές φουσκάλες που μοιάζουν σαν σπυράκια στο δέρμα (συνήθως στο λαιμό, στο στήθος, στη λεκάνη ή στους αγκώνες)

Τι να κάνω:

• Μείνετε σε ένα δροσερό, ξηρό μέρος
• Διατηρήστε το εξάνθημα ξηρό
• Χρησιμοποιήστε πούδρα να απαλύνετε το ερύθημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 25/07/2025 - 16:49

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΟΦ: Ακυρώνεται η ανάκληση παρτίδας εισπνεόμενου σκευάσματος για το άσθμα
ΕΟΦ: Ακυρώνεται η ανάκληση παρτίδας εισπνεόμενου σκευάσματος για το άσθμα 25 Ιουλίου 2025
Εξάρσεις εκζέματος: Πότε φταίνε οι ορμόνες; 25 Ιουλίου 2025
Εξάρσεις εκζέματος: Πότε φταίνε οι ορμόνες;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η έκθεση στο ηλιακό φως βελτιώνει τη μεταβολική υγεία

Η έκθεση στο ηλιακό φως βελτιώνει τη μεταβολική υγεία

Μελέτες
Η πανάρχαιη παράδοση που μπορεί να σας κρατήσει ζεστούς τον χειμώνα

Η πανάρχαιη παράδοση που μπορεί να σας κρατήσει ζεστούς τον χειμώνα

Επικαιρότητα
Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας αν πίνετε ζεστό νερό κάθε πρωί

Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας αν πίνετε ζεστό νερό κάθε πρωί

Ευ Ζην
Χειμώνας και δέρμα: Τι να προσέξετε

Χειμώνας και δέρμα: Τι να προσέξετε

Επικαιρότητα
Πώς το φως του ηλίου μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του σακχάρου

Πώς το φως του ηλίου μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του σακχάρου

Μελέτες
Μύθος ή αλήθεια: Τελικά χάνουμε την περισσότερη θερμότητα από το κεφάλι το χειμώνα;

Μύθος ή αλήθεια: Τελικά χάνουμε την περισσότερη θερμότητα από το κεφάλι το χειμώνα;

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τα φρούτα που μπορούν να στηρίξουν τον οργανισμό κατά τη διάρκεια της αντικαρκινικής θεραπείας
Ευ Ζην
04/02/2026 - 20:31
Τα 8 λάθη που βλάπτουν σοβαρά την υγεία τις καρδιάς σας
Ευ Ζην
04/02/2026 - 19:34
Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου: Όλες οι νέες εξελίξεις στο χώρο της ογκολογίας
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 19:11
Χίος: «Το νοσοκομείο κρατήθηκε από το φιλότιμο» - Συγκλονιστικές δηλώσεις μετά το πολύνεκρο δυστύχημα
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 18:06
Μακροζωία: To αγαπημένο superfood στις «Μπλε Ζώνες» - Τι προτείνει ειδικός
Ευ Ζην
04/02/2026 - 17:40
Αγαπηδάκη: Πάνω από 180.000 πολίτες εντόπισαν έγκαιρα σοβαρά προβλήματα υγείας με το «Προλαμβάνω»
Πολιτική Υγείας
04/02/2026 - 16:55
Γενικό Νοσοκομείο – ΚΥ Νάξου: Οι εργαζόμενοι του «Προγράμματος 4.000» ζητούν μονιμότητα
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 16:21
ΠΑΓΝΗ: Δεν γίνονται χειρουργεία στην Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική λόγω υποστελέχωσης
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 15:45
Τα φρούτα που προωθούν την ευτυχία και την αισιοδοξία, σύμφωνα με μελέτη
Μελέτες
04/02/2026 - 15:26
Δυστύχημα στη Ρουμανία: Επέστρεψε στην Ελλάδα ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 15:08
Πώς η σχέση με τον πατέρα στη βρεφική ηλικία μπορεί να επηρεάσει την υγεία του παιδιού μεγαλώνοντας
Μελέτες
04/02/2026 - 14:21
Πότε μπορεί να επιστρέψει το παιδί σας σχολείο μετά από γρίπη ή RSV
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 14:17
Γεωργιάδης: «Το σχέδιο για νέο επενδυτικό clawback»
Πολιτική Υγείας
04/02/2026 - 13:45
Ιταλία: Αλλάζει τους νόμους για το τατουάζ με σκοπό την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 13:37
Γ. Πατούλης: «Η μάχη κατά του καρκίνου δεν είναι μόνο ιατρική, αλλά βαθιά κοινωνική και πολιτική»
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 13:24
Καρκίνος ενδομητρίου: Αποτελεσματική η επικουρική θεραπεία βασισμένη στο μοριακό προφίλ του όγκου
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 13:03
Πώς θα προλάβετε τον καρκίνο – 14 απλές συμβουλές
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 12:28
Χίος: Δηλώσεις του Διοικητή του Νοσοκομείου για την τραγωδία με τους μετανάστες
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 12:13
Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου – Το μήνυμα του νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου»
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 11:59
Νοσοκομείο Χίου: Νοσηλεύονται 26 τραυματίες – Ο απολογισμός της τραγωδίας με τους μετανάστες που επέβαιναν σε ταχύπλοο
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 11:41
Αφυδάτωση: Ο αόρατος κίνδυνος πίσω από γαστρεντερίτιδες και ιώσεις
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 11:16
5 tips για να μην κρυώνετε όταν έχει παγωνιά
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 11:13
Ρουμανία: Στην Τιμισοάρα το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον τρίτο τραυματία οπαδό του ΠΑΟΚ
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 10:50
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: Σχεδόν 4 στους 10 νέους καρκίνους παγκοσμίως θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 10:38
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη δωρεά ωαρίων
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 10:17
Ιός Νίπα: Αυτά είναι τα ύποπτα συμπτώματα
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 08:19
Πόσο καλό είναι το νερό με μαγειρική σόδα;
Ευ Ζην
04/02/2026 - 06:36
Πώς επηρεάζει ο καφές την πέψη - Τι να προσέχετε
Ευ Ζην
04/02/2026 - 06:22
Το θρεπτικό συστατικό που μπορεί να αντιστρέψει τη γήρανση
Ευ Ζην
04/02/2026 - 06:11
Εφημερίες του τρόμου στο ΕΣΥ: Ελλείψεις, αναμονές και λάθη σε θέσεις ευθύνης
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 06:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ