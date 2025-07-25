Θερμοπληξία: Μην αγνοήσετε αυτά τα συμπτώματα – Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε

Η θερμοπληξία είναι η υπερθέρμανση του σώματος.

Η θερμοπληξία είναι μία σοβαρή κατάσταση, απειλητική για τη ζωή. Προκαλείται μετά από παρατεταμένη έκθεση σε συνθήκες καύσωνα.

Ας δούμε τα συμπτώματα της θερμοπληξίας αλλά και άλλων καταστάσεων, που μπορούν να προκληθούν από τον καύσωνα.

Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας, όπως επισημαίνονται από τον ΕΟΔΥ

• Υψηλή θερμοκρασία σώματος

• Ερεθισμένο, ερυθρό, ξηρό ή υγρό δέρμα

• Γρήγορος και δυνατός καρδιακός παλμός

• Πονοκέφαλος

• Ζάλη

• Ναυτία

• Σύγχυση

• Λιποθυμία

Τι να κάνω:

• Καλέστε ασθενοφόρο

• Μετακινείστε το άτομο σε πιο δροσερό μέρος

• Εξασφαλίστε την πτώση της θερμοκρασίας του σώματος του ατόμου, παρέχοντάς του δροσερά ρούχα ή κάνοντάς του ένα δροσερό μπάνιο

• Μην δώσετε στο άτομο να πιει

Θερμική εξάντληση

• Έντονη εφίδρωση

• Κρύο, ωχρό και υγρό δέρμα

• Γρήγορος, ασθενής καρδιακός παλμός

• Ναυτία ή έμετος

• Μυϊκές κράμπες

• Κούραση ή αδυναμία

• Ζαλάδα

• Πονοκέφαλος

• Λιποθυμία

Τι να κάνω:

• Μετακινηθείτε σε δροσερή τοποθεσία

• Χαλαρώστε τα ρούχα σας

• Εφαρμόστε δροσερά, υγρά ρούχα στο σώμα ή κάντε ένα δροσερό μπάνιο

• Πιείτε μερικές γουλιές νερό

Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που:

• Έχετε εμέτους

• Τα συμπτώματα επιδεινώνονται

• Τα συμπτώματα διαρκούν περισσότερο από μία ώρα

Κράμπες λόγω ζέστης

• Έντονη εφίδρωση κατά τη διάρκεια άσκησης

• Μυϊκός πόνος ή σπασμοί

Τι να κάνω:

• Σταματήστε τη φυσική δραστηριότητα και μετακινηθείτε σε ένα δροσερό μέρος

• Πιείτε νερό ή ενεργειακά αναψυκτικά

• Περιμένετε μέχρι να υποχωρήσουν οι κράμπες πριν επανέλθετε σε επιπλέον φυσική δραστηριότητα

Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που:

• Οι κράμπες διαρκούν περισσότερο από μια ώρα

• Βρίσκεστε σε διατροφή χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο

• Έχετε καρδιακά προβλήματα

Ηλιακά εγκαύματα

• Δέρμα ερυθρό και ζεστό που πονάει

• Φουσκάλες στο δέρμα

Τι να κάνω:

• Μείνετε μακριά από τον ήλιο μέχρι να θεραπευθούν τα εγκαύματα

• Εφαρμόστε δροσερά ρούχα στις περιοχές με έγκαυμα ή κάντε ένα δροσερό μπάνιο

• Εφαρμόστε ενυδατική κρέμα στις περιοχές με έγκαυμα

• Μην σπάτε τις φουσκάλες

Εξάνθημα λόγω ζέστης

• Κοκκινίλες από μικρές φουσκάλες που μοιάζουν σαν σπυράκια στο δέρμα (συνήθως στο λαιμό, στο στήθος, στη λεκάνη ή στους αγκώνες)

Τι να κάνω:

• Μείνετε σε ένα δροσερό, ξηρό μέρος

• Διατηρήστε το εξάνθημα ξηρό

• Χρησιμοποιήστε πούδρα να απαλύνετε το ερύθημα