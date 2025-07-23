ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Διαβήτης: Τέλος για 4 φάρμακα στην ελληνική αγορά - Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

Διαβήτης: Τέλος για 4 φάρμακα στην ελληνική αγορά - Η ανακοίνωση του ΕΟΦ
Τετάρτη, 23/07/2025 - 13:11

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς για τα φάρμακα για τον διαβήτη.

Συνολικά 4 φάρμακα για τον διαβήτη θα σταματήσουν να διακινούνται οριστικά στην ελληνική αγορά το αμέσως επόμενο διάστημα. Η παρασκευάστρια εταιρεία ενημερώνει τους ασθενείς με διαβήτη, μέσω του ΕΟΦ, ότι πρέπει να γίνει μετάταξη σε άλλα φάρμακα και θεραπείες.

Το πρώτο φάρμακο είναι το Victoza. Η Novo Nordisk θα σταματήσει τη διακίνησή του στην ελληνική αγορά τον Σεπτέμβριο του 2025. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της φαρμακευτικής εδώ.

Τα υπόλοιπα τρία σκευάσματα είναι τα: Actrapid Penfill, Protaphane Penfill και Mixtard 30 Penfill. Η διακίνησή τους στην ελληνική αγορά θα διακοπεί οριστικά από τον Νοέμβριο του 2025 από τη Novo Nordisk μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της φαρμακευτικής εδώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/07/2025 - 13:16

ΔΗΜΟΦΙΛΗ