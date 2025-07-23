Διαβήτης: Τέλος για 4 φάρμακα στην ελληνική αγορά - Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς για τα φάρμακα για τον διαβήτη .

Συνολικά 4 φάρμακα για τον διαβήτη θα σταματήσουν να διακινούνται οριστικά στην ελληνική αγορά το αμέσως επόμενο διάστημα. Η παρασκευάστρια εταιρεία ενημερώνει τους ασθενείς με διαβήτη, μέσω του ΕΟΦ, ότι πρέπει να γίνει μετάταξη σε άλλα φάρμακα και θεραπείες.

Το πρώτο φάρμακο είναι το Victoza. Η Novo Nordisk θα σταματήσει τη διακίνησή του στην ελληνική αγορά τον Σεπτέμβριο του 2025. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της φαρμακευτικής εδώ.

Τα υπόλοιπα τρία σκευάσματα είναι τα: Actrapid Penfill, Protaphane Penfill και Mixtard 30 Penfill. Η διακίνησή τους στην ελληνική αγορά θα διακοπεί οριστικά από τον Νοέμβριο του 2025 από τη Novo Nordisk μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της φαρμακευτικής εδώ.