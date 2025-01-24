Καφές: Δύο έξτρα υλικά για να είστε χορτάτοι όλη μέρα

Θα δοκιμάζατε ποτέ καφέ με λάδι και βούτυρο; Ε, λοιπόν, όσο περίεργος και να σας ακούγεται ο εν λόγω συνδυασμός, στην πραγματικότητα αποτελεί μεγάλη τάση στο εξωτερικό- ιδίως ανάμεσα στους λάτρεις της κετογονικής δίαιτας, καθώς είναι εξαιρετικά χαμηλός σε υδατάνθρακες, αλλά διαθέτει υψηλές ποσότητες λιπαρών και πρωτεϊνών.

Ο bulletproof coffee επινοήθηκε από τον Dave Asprey δημιουργό της Bulletproof δίαιτας, η οποία είναι υψηλή σε πρωτεΐνες και λιπαρά, αλλά πολύ χαμηλή σε υδατάνθρακες. Σύμφωνα με την φιλοσοφία της συγκεκριμένης δίαιτας «πρέπει να βλέπουμε την τροφή ως καύσιμο και να αμφισβητούμε τις διατροφικές νόρμες, χρησιμοποιώντας καλά λιπαρά, τα οποία γεμίζουν με ενέργεια το μυαλό και το σώμα».

Ο σκοπός της προσθήκης βουτύρου και ελαίου ήταν να αντικατασταθούν τα δημοφιλή πρωινά, τα οποία συχνά περιέχουν μεγάλες ποσότητες απλών υδατανθράκων, οι οποίοι προκαλούν μεγάλα σκαμπανεβάσματα των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και έχουν ως αποτέλεσμα την έντονη πείνα λίγη ώρα μετά την κατανάλωσή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με μεγάλη ανάλυση του επιστημονικού περιοδικού «Nature», τα δραματικά αυξημένα περιστατικά διαβήτη τύπου 2 παγκοσμίως σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στην κατανάλωση επεξεργασμένων υδατανθράκων.

Οι οπαδοί του bulletproof coffee

Από την άλλη, οι ελάχιστες μελέτες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής πάνω στον bulletproof coffee έχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Προς το παρόν δεν έχει φανεί κάποια υπεροχή του αναφορικά με τις επιδράσεις του στις γνωστικές λειτουργίες συγκριτικά με τον συμβατικό καφέ.

Ωστόσο, ότι οι συμμετέχοντες παρατήρησαν μεγαλύτερο κορεσμό, γεγονός που τους βοηθούσε να καθυστερούν ή να μειώσουν τις ποσότητες των επόμενων γευμάτων τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τους οπαδούς του bulletproof coffee, ο εν λόγω καφές είναι ιδιαίτερα χορταστικός και θυμίζει κρεμώδη… «λάτε», με πολλούς να υποστηρίζουν ότι έχει μια πλούσια, ευχάριστη γεύση.

Βέβαια, θα πρέπει να επισημάνουμε πως οι θερμίδες του συγκεκριμένου καφέ, ακόμα και χωρίς ζάχαρη, ξεπερνούν τις 300, επομένως δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ο bulletproof coffee προωθεί τον κορεσμό. Με 300 θερμίδες θα μπορούσατε να απολαύσετε ένα κεσεδάκι στραγγιστό γιαούρτι με φρούτα και ξηρούς καρπούς μαζί έναν σκέτο εσπρέσο και να χορτάσετε εξίσου, προσλαμβάνοντας παράλληλα πάνω από 20 γρ. πρωτεΐνης, βιταμίνες, αντιοξειδωτικά, προβιοτικά και καλά λιπαρά.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το βούτυρο περιέχει μεγάλη ποσότητα κορεσμένων λιπαρών, επομένως δεν είναι καλή ιδέα για όσους έχουν καρδιαγγειακά νοσήματα.