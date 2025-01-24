ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Καφές: Δύο έξτρα υλικά για να είστε χορτάτοι όλη μέρα

Ευ Ζην
Καφές: Δύο έξτρα υλικά για να είστε χορτάτοι όλη μέρα
Jeffrey Wegrzyn / Unsplash
Ελένη Μπορμπόλη
Παρασκευή, 24/01/2025 - 06:12

Ο εύκολος τρόπος για να προσθέσετε πρωτεΐνη στον καφέ σας.

Θα δοκιμάζατε ποτέ καφέ με λάδι και βούτυρο; Ε, λοιπόν, όσο περίεργος και να σας ακούγεται ο εν λόγω συνδυασμός, στην πραγματικότητα αποτελεί μεγάλη τάση στο εξωτερικό- ιδίως ανάμεσα στους λάτρεις της κετογονικής δίαιτας, καθώς είναι εξαιρετικά χαμηλός σε υδατάνθρακες, αλλά διαθέτει υψηλές ποσότητες λιπαρών και πρωτεϊνών.

Ο bulletproof coffee επινοήθηκε από τον Dave Asprey δημιουργό της Bulletproof δίαιτας, η οποία είναι υψηλή σε πρωτεΐνες και λιπαρά, αλλά πολύ χαμηλή σε υδατάνθρακες. Σύμφωνα με την φιλοσοφία της συγκεκριμένης δίαιτας «πρέπει να βλέπουμε την τροφή ως καύσιμο και να αμφισβητούμε τις διατροφικές νόρμες, χρησιμοποιώντας καλά λιπαρά, τα οποία γεμίζουν με ενέργεια το μυαλό και το σώμα».

Ο σκοπός της προσθήκης βουτύρου και ελαίου ήταν να αντικατασταθούν τα δημοφιλή πρωινά, τα οποία συχνά περιέχουν μεγάλες ποσότητες απλών υδατανθράκων, οι οποίοι προκαλούν μεγάλα σκαμπανεβάσματα των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και έχουν ως αποτέλεσμα την έντονη πείνα λίγη ώρα μετά την κατανάλωσή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με μεγάλη ανάλυση του επιστημονικού περιοδικού «Nature», τα δραματικά αυξημένα περιστατικά διαβήτη τύπου 2 παγκοσμίως σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στην κατανάλωση επεξεργασμένων υδατανθράκων.

Οι οπαδοί του bulletproof coffee

Από την άλλη, οι ελάχιστες μελέτες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής πάνω στον bulletproof coffee έχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Προς το παρόν δεν έχει φανεί κάποια υπεροχή του αναφορικά με τις επιδράσεις του στις γνωστικές λειτουργίες συγκριτικά με τον συμβατικό καφέ.

Ωστόσο, ότι οι συμμετέχοντες παρατήρησαν μεγαλύτερο κορεσμό, γεγονός που τους βοηθούσε να καθυστερούν ή να μειώσουν τις ποσότητες των επόμενων γευμάτων τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τους οπαδούς του bulletproof coffee, ο εν λόγω καφές είναι ιδιαίτερα χορταστικός και θυμίζει κρεμώδη… «λάτε», με πολλούς να υποστηρίζουν ότι έχει μια πλούσια, ευχάριστη γεύση.

Βέβαια, θα πρέπει να επισημάνουμε πως οι θερμίδες του συγκεκριμένου καφέ, ακόμα και χωρίς ζάχαρη, ξεπερνούν τις 300, επομένως δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ο bulletproof coffee προωθεί τον κορεσμό. Με 300 θερμίδες θα μπορούσατε να απολαύσετε ένα κεσεδάκι στραγγιστό γιαούρτι με φρούτα και ξηρούς καρπούς μαζί έναν σκέτο εσπρέσο και να χορτάσετε εξίσου, προσλαμβάνοντας παράλληλα πάνω από 20 γρ. πρωτεΐνης, βιταμίνες, αντιοξειδωτικά, προβιοτικά και καλά λιπαρά.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το βούτυρο περιέχει μεγάλη ποσότητα κορεσμένων λιπαρών, επομένως δεν είναι καλή ιδέα για όσους έχουν καρδιαγγειακά νοσήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 24/01/2025 - 02:39

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μια εύκολη και γρήγορη συνταγή για να φτιάξετε μόνοι σας ψωμί
Μια εύκολη και γρήγορη συνταγή για να φτιάξετε μόνοι σας ψωμί 24 Ιανουαρίου 2025
Γιατί τελικά «παίζει» το μάτι μου; 25 Ιανουαρίου 2025
Γιατί τελικά «παίζει» το μάτι μου;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα 7 σημάδια που υποδηλώνουν υποψία διατροφικής έλλειψης

Τα 7 σημάδια που υποδηλώνουν υποψία διατροφικής έλλειψης

Ευ Ζην
Φακές ή ρεβίθια: Ποια έχουν περισσότερες φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και σίδηρο;

Φακές ή ρεβίθια: Ποια έχουν περισσότερες φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και σίδηρο;

Ευ Ζην
Η διατροφή που μείωσε τη χρήση ινσουλίνης σχεδόν κατά 30% στον διαβήτη τύπου 1

Η διατροφή που μείωσε τη χρήση ινσουλίνης σχεδόν κατά 30% στον διαβήτη τύπου 1

Μελέτες
Η διατροφή που μείωσε φλεγμονή και πόνο σε ασθενείς με φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου

Η διατροφή που μείωσε φλεγμονή και πόνο σε ασθενείς με φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου

Μελέτες
Η «νέα πυραμίδα» διατροφής: Τι αλλάζει πραγματικά;

Η «νέα πυραμίδα» διατροφής: Τι αλλάζει πραγματικά;

Επικαιρότητα
Πόσοι καφέδες την ημέρα μειώνουν τον κίνδυνο της άνοιας

Πόσοι καφέδες την ημέρα μειώνουν τον κίνδυνο της άνοιας

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κολπική Μαρμαρυγή: Μια συχνή αρρυθμία που χρειάζεται προσοχή
Επικαιρότητα
15/02/2026 - 08:39
Δυσκοιλιότητα: Τα φρούτα που πρέπει να έχετε στη διατροφή σας
Ευ Ζην
15/02/2026 - 06:43
Βιταμίνη Ε: Ο ρόλος της στη υγεία του δέρματος και των μαλλιών
Ευ Ζην
15/02/2026 - 06:20
Η απόλυτη καρμπονάρα στο σπίτι σας - Η απίστευτη συνταγή
Ευ Ζην
15/02/2026 - 06:11
Η διατροφή που μείωσε τη χρήση ινσουλίνης σχεδόν κατά 30% στον διαβήτη τύπου 1
Μελέτες
15/02/2026 - 06:00
6 λόγοι που δεν μπορείτε να χάσετε βάρος
Ευ Ζην
14/02/2026 - 08:38
Η ώρα που κοιμάστε μπορεί να επηρεάζει την υγεία της καρδιάς σας
Μελέτες
14/02/2026 - 06:45
Κόλυβα: Γιατί είναι τόσο θρεπτικά - Τι προσφέρουν στον οργανισμό
Επικαιρότητα
14/02/2026 - 06:29
Αγίου Βαλεντίνου: Συνταγή για τα πιο τέλεια και γρήγορα σοκολατάκια
Επικαιρότητα
14/02/2026 - 06:10
Η Ελλάδα «γέρασε» γρηγορότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μελέτες
14/02/2026 - 06:00
Υγιεινά σνακ για να έχετε πάντα μαζί σας στο αυτοκίνητο
Ευ Ζην
13/02/2026 - 21:23
Τα 7 σημάδια που υποδηλώνουν υποψία διατροφικής έλλειψης
Ευ Ζην
13/02/2026 - 20:18
Τι θα πάθετε αν φάτε μουχλιασμένο ψωμί
Ευ Ζην
13/02/2026 - 19:21
Κυριάκος Μητσοτάκης: Νέα εποχή για το ΚΑΤ με ιδιωτική στήριξη και σύγχρονα χειρουργεία – Η μεγάλη δωρεά από το Ίδρυμα Κανελλοπούλου
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 18:59
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Ημερίδα για τη βία σε βάρος γιατρών και νοσηλευτών
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 18:06
Άνοια: 1 στα 3 περιστατικά συνδέεται με νόσους που δε σχετίζονται με τον εγκέφαλο
Μελέτες
13/02/2026 - 17:21
ΠΟΥ: Έδωσε το «πράσινο φως» για ένα νέο εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 17:06
Χρήστος Δάντης: Ατύχημα για τον τραγουδιστή – Θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 16:47
ΕΟΦ: Τα φάρμακα σε περιορισμένη διαθεσιμότητα τον Ιανουάριο
Φάρμακο
13/02/2026 - 15:59
Παγκράτι: Νεκρός άνδρας που οδηγούσε πατίνι – Τι συνέβη
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 15:43
Γιορτή Αγίου Βαλεντίνου: Συνταγή για εύκολη και υγιεινή τούρτα σοκολατίνα
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 15:25
Φακές ή ρεβίθια: Ποια έχουν περισσότερες φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και σίδηρο;
Ευ Ζην
13/02/2026 - 15:05
AstraZeneca: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα νέας κλινικής δοκιμής για το Breztri κατά του άσθματος
Φάρμακο
13/02/2026 - 14:30
Σε έλλειψη το Natpar της Takeda – Η ανακοίνωση ΕΟΦ
Φάρμακο
13/02/2026 - 13:51
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν το λόγo των σπάνιων θρομβώσεων μετά από τα εμβόλια του κορωνοϊού
Μελέτες
13/02/2026 - 13:41
Πότε αρχίζει η νηστεία για το Πάσχα φέτος – Τι τρώμε
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 13:19
Extentions μαλλιών: Πώς θα μειώσετε τον κίνδυνο έκθεσης σε χημικά – Τι να προσέξετε
Μελέτες
13/02/2026 - 12:24
Μελάνωμα: Εμβόλιο mRNA κατά του καρκίνου σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία μειώνει σημαντικά την υποτροπή
Μελέτες
13/02/2026 - 11:45
Κρήτη: Κίνδυνος αναστολής λειτουργίας της ΜΕΘ στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 11:06
Δεν είναι η άσκηση που μας κάνει δυνατούς, αλλά ο… εγκέφαλος
Μελέτες
13/02/2026 - 10:47

ΔΗΜΟΦΙΛΗ