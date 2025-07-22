Ανακαλούνται βρεφικά πλαστικά παπάκια μπάνιου

Πρόκειται για ένα παιχνίδι, που χρησιμοποιείται από τα βρέφη όταν κάνουν μπάνιο.

Ανακαλείται σετ με παπάκια μπάνιου στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο χρησιμοποιείται από τα βρέφη. Εισαγωγέας είναι η εταιρεία Padgett Bros (A to Z) Ltd. Η συσκευασία περιέχει πλαστικά παπάκια σε διάφορα μεγέθη.

Το προϊόν ανακαλείται λόγω ανησυχιών ότι τα μικρά πλαστικά μέρη (στο εσωτερικό του παιχνιδιού) ενδέχεται εύκολα να αποσπαστούν από το παιχνίδι όταν τα παπάκια γεμίσουν με νερό και συμπιεστούν.

Ένα μικρό παιδί μπορεί να τα βάλει στο στόμα του και να πνιγεί. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές για την ασφάλεια των παιχνιδιών.