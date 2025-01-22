Reformer Pilates: Κινητικότητα, ευελιξία και προπόνηση δύναμη

Εάν θέλετε να δουλέψετε πάνω στον πυρήνα σας, το Reformer Pilates είναι αυτό που χρειάζεστε.

Στις μέρες μας παρατηρείται μια τεράστια αύξηση σε όσους θέλουν να δοκιμάσουν Reformer Pilates.

Το Reformer Pilates προσφέρει στο σώμα μια σειρά από οφέλη, από τη βελτίωση της στάσης του σώματος έως την αύξηση της ευελιξίας. Ωστόσο, η μεγαλύτερη αλλαγή που επιφέρει, είναι στον πυρήνα. Αυτή είναι άλλωστε η ισχυρή ομάδα μυών στον κορμό μας που υποστηρίζει σχεδόν κάθε κίνηση.

Η Lucy Gornall, αναφέρει την προσωπική της εμπειρία, ως λάτρης πλέον του Reformer pilates. «Κάνω προπονήσεις κοιλιακών και κορμού πάνω από 10 χρόνια αλλά τους τελευταίους 6 μήνες από τότε που έκανα συνεχώς μαθήματα reformer, παρατηρώ τρομερή βελτίωση στους κοιλιακούς μου».

Σε αντίθεση με το κανονικό Pilates, το οποίο γίνεται σε ένα χαλάκι και είναι κάπως παρόμοιο με ένα γρήγορο μάθημα γιόγκα, το reformer Pilates λαμβάνει χώρα σε ένα μηχάνημα reformer. Είναι ένας συνδυασμός κινητικότητας, ευελιξίας και προπόνησης δύναμης.

Το reformer αποτελείται από μια συρόμενη επίπεδη πλατφόρμα, πέντε ελατήρια διαφορετικής αντίστασης και δύο καλώδια σε τροχαλίες, τα οποία μπορείτε να τραβήξετε για να το μετακινήσετε.

Η συρόμενη αυτή πλατφόρμα, κάνει τους μύες σας να λειτουργούν ακόμα πιο δυνατά και ένας δυνατός πυρήνας βοηθά στη διατήρηση της καλής στάσης του σώματος, ο οποίος με τη σειρά του να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης πόνου στην πλάτη. Βοηθά στην ισορροπία, σας επιτρέπει να κινείστε πιο άνετα και υποστηρίζει άλλες ασκήσεις όπως το τρέξιμο και την άρση βαρών.

Το pilates, είναι αναμφισβήτητα ο τέλειος συνδυασμός κινήσεων χαμηλού αντίκτυπου, μυϊκής τόνωσης, αύξηση της δύναμης του πυρήνα και ελέγχου ισορροπίας.

Δείτε κάποιες βασικές ασκήσεις με Reformer Pilates

{https://www.youtube.com/watch?v=n5WJYBtTPXg}