ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πώς να πίνετε νερό σωστά ενώ τρέχετε - 4 tips

Ευ Ζην
Πώς να πίνετε νερό σωστά ενώ τρέχετε - 4 tips
Ελένη Νικολαδού
Πέμπτη, 23/01/2025 - 06:14

Τρέξιμο και νερό για βέλτιστη απόδοση.

Η σωστή κατανάλωση νερού μπορεί να βελτιστοποιήσει την απόδοση και την υγεία σας κατά τη διάρκεια ενός τρεξίματος. Ας δούμε 4 συμβουλές για να διατηρήσετε τον οργανισμό σας ενυδατωμένο σωστά.

1.Πιείτε μικρές γουλιές

Αν και είναι σημαντικό να παραμένετε ενυδατωμένοι, η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων νερού ταυτόχρονα μπορεί να προκαλέσει αρνητικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια ενός τρεξίματος.

Σύμφωνα με τον Δρ. Justin Mullner, παθολόγο στο Orlando Health Jewett Orthopedic Institute, «η υπερβολική κατανάλωση νερού μπορεί να 'τεντώσει το στομάχι', οδηγώντας σε ναυτία καθώς το αίμα ανακατευθύνεται στους μύες κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης, επιβραδύνοντας την πέψη».

Αντίθετα, πίνετε μικρές γουλιές ή ροφήματα ηλεκτρολυτών κάθε 15 έως 20 λεπτά, ανάλογα με την ένταση του τρεξίματός σας.

2.Ενυδατωθείτε από πριν

Δεν πρέπει να περιμένετε να αρχίσετε το τρέξιμο για να πιείτε νερό.

Η καθημερινή ενυδάτωση μπορεί να βελτιώσει την απόδοσή σας στο τρέξιμο και να συμβάλλει στα βέλτιστα επίπεδα υγείας. Να πίνετε άφθονο νερό και να ελέγχετε το χρώμα των ούρων σας: το ανοιχτό κίτρινο είναι ιδανικό, ενώ το σκούρο κίτρινο υποδηλώνει αφυδάτωση.

Κανονικά, θα πρέπει να πίνετε περίπου 500 ml νερό 2-3 ώρες πριν το τρέξιμο και άλλα 250 ml 20-30 λεπτά πριν ξεκινήσετε.

νερο τρεξιμο

3.Να καθαρίζετε τακτικά το μπουκάλι του νερού σας

Η επαναλαμβανόμενη χρήση μπουκαλιών νερού χωρίς καθάρισμα μπορεί να προκαλέσει βακτήρια ή μούχλα. Εάν αφεθούν ανεξέλεγκτα, τα βακτήρια και η μούχλα μπορούν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται, προκαλώντας πιθανώς συμπτώματα παρόμοια με τροφική δηλητηρίαση, όπως πόνο στο στομάχι ή κράμπες, διάρροια και έμετο, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Άτομα ευαίσθητα στη μούχλα μπορεί να εμφανίσουν ακόμη και αλλεργικές αντιδράσεις.

Ο Δρ Mullner συμβουλεύει να πλένετε το επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι με σαπούνι και ζεστό νερό μετά από κάθε χρήση. Ορατά υπολείμματα, ασυνήθιστες μυρωδιές ή αλλαγές στη γεύση του νερού είναι σημάδια ότι το μπουκάλι σας χρειάζεται σχολαστικό καθάρισμα.

4.Ισορροπήστε την πρόσληψη νερού με ηλεκτρολύτες

Είναι σημαντικό να παραμείνετε ενυδατωμένοι κατά τη διάρκεια του τρεξίματος.

Ωστόσο, η κατανάλωση μόνο νερού μπορεί να οδηγήσει σε υπερυδάτωση και σε μια επικίνδυνη κατάσταση που ονομάζεται υπονατριαιμία, όπου τα επίπεδα νατρίου στο αίμα πέφτουν πολύ χαμηλά. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν μυϊκές κράμπες, πονοκεφάλους, ναυτία, κόπωση και σύγχυση.

Η έντονη άσκηση επιταχύνει την απώλεια ηλεκτρολυτών μέσω του ιδρώτα, ειδικά σε ζεστό καιρό.

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2019, 41 από τους 63 που τερμάτισαν στον υπερμαραθώνιο είχαν ήπια έως σοβαρή υπονατριαιμία.

Για να αποτρέψετε την ηλεκτρολυτική ανισορροπία, καταναλώστε ροφήματα ηλεκτρολυτών, τζελ ή συμπληρώματα κατά τη διάρκεια τρεξίματος άνω των 60 λεπτών ή σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 22/01/2025 - 03:52

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Καρδιά: Το απλό τεστ καρδιολόγου για το σπίτι
Καρδιά: Το απλό τεστ καρδιολόγου για το σπίτι 22 Ιανουαρίου 2025
Reformer Pilates: Κινητικότητα, ευελιξία και προπόνηση δύναμη 22 Ιανουαρίου 2025
Reformer Pilates: Κινητικότητα, ευελιξία και προπόνηση δύναμη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δεν είναι η άσκηση που μας κάνει δυνατούς, αλλά ο… εγκέφαλος

Δεν είναι η άσκηση που μας κάνει δυνατούς, αλλά ο… εγκέφαλος

Μελέτες
Πώς ένα ζεστό μπάνιο μπορεί να επηρεάσει την αρτηριακή σας πίεση

Πώς ένα ζεστό μπάνιο μπορεί να επηρεάσει την αρτηριακή σας πίεση

Μελέτες
Γιατί κάνετε γυμναστική αλλά δε χάνετε βάρος

Γιατί κάνετε γυμναστική αλλά δε χάνετε βάρος

Μελέτες
2 βαράκια, 3 ασκήσεις, 10 λεπτά – Η γρήγορη προπόνηση του Harvard για όλο το σώμα

2 βαράκια, 3 ασκήσεις, 10 λεπτά – Η γρήγορη προπόνηση του Harvard για όλο το σώμα

Ευ Ζην
Pilates: Αυτή η άσκηση μπορεί να βελτιώσει τη δύναμη και τον έλεγχο του ισχίου

Pilates: Αυτή η άσκηση μπορεί να βελτιώσει τη δύναμη και τον έλεγχο του ισχίου

Ευ Ζην
4 συνήθειες για να υιοθετήσετε στα 30 σας αν θέλετε να ζήσετε περισσότερο

4 συνήθειες για να υιοθετήσετε στα 30 σας αν θέλετε να ζήσετε περισσότερο

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

6 λόγοι που δεν μπορείτε να χάσετε βάρος
Ευ Ζην
14/02/2026 - 08:38
Η ώρα που κοιμάστε μπορεί να επηρεάζει την υγεία της καρδιάς σας
Μελέτες
14/02/2026 - 06:45
Κόλυβα: Γιατί είναι τόσο θρεπτικά - Τι προσφέρουν στον οργανισμό
Επικαιρότητα
14/02/2026 - 06:29
Αγίου Βαλεντίνου: Συνταγή για τα πιο τέλεια και γρήγορα σοκολατάκια
Επικαιρότητα
14/02/2026 - 06:10
Η Ελλάδα «γέρασε» γρηγορότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μελέτες
14/02/2026 - 06:00
Υγιεινά σνακ για να έχετε πάντα μαζί σας στο αυτοκίνητο
Ευ Ζην
13/02/2026 - 21:23
Τα 7 σημάδια που υποδηλώνουν υποψία διατροφικής έλλειψης
Ευ Ζην
13/02/2026 - 20:18
Τι θα πάθετε αν φάτε μουχλιασμένο ψωμί
Ευ Ζην
13/02/2026 - 19:21
Κυριάκος Μητσοτάκης: Νέα εποχή για το ΚΑΤ με ιδιωτική στήριξη και σύγχρονα χειρουργεία – Η μεγάλη δωρεά από το Ίδρυμα Κανελλοπούλου
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 18:59
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Ημερίδα για τη βία σε βάρος γιατρών και νοσηλευτών
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 18:06
Άνοια: 1 στα 3 περιστατικά συνδέεται με νόσους που δε σχετίζονται με τον εγκέφαλο
Μελέτες
13/02/2026 - 17:21
ΠΟΥ: Έδωσε το «πράσινο φως» για ένα νέο εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 17:06
Χρήστος Δάντης: Ατύχημα για τον τραγουδιστή – Θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 16:47
ΕΟΦ: Τα φάρμακα σε περιορισμένη διαθεσιμότητα τον Ιανουάριο
Φάρμακο
13/02/2026 - 15:59
Παγκράτι: Νεκρός άνδρας που οδηγούσε πατίνι – Τι συνέβη
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 15:43
Γιορτή Αγίου Βαλεντίνου: Συνταγή για εύκολη και υγιεινή τούρτα σοκολατίνα
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 15:25
Φακές ή ρεβίθια: Ποια έχουν περισσότερες φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και σίδηρο;
Ευ Ζην
13/02/2026 - 15:05
AstraZeneca: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα νέας κλινικής δοκιμής για το Breztri κατά του άσθματος
Φάρμακο
13/02/2026 - 14:30
Σε έλλειψη το Natpar της Takeda – Η ανακοίνωση ΕΟΦ
Φάρμακο
13/02/2026 - 13:51
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν το λόγo των σπάνιων θρομβώσεων μετά από τα εμβόλια του κορωνοϊού
Μελέτες
13/02/2026 - 13:41
Πότε αρχίζει η νηστεία για το Πάσχα φέτος – Τι τρώμε
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 13:19
Extentions μαλλιών: Πώς θα μειώσετε τον κίνδυνο έκθεσης σε χημικά – Τι να προσέξετε
Μελέτες
13/02/2026 - 12:24
Μελάνωμα: Εμβόλιο mRNA κατά του καρκίνου σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία μειώνει σημαντικά την υποτροπή
Μελέτες
13/02/2026 - 11:45
Κρήτη: Κίνδυνος αναστολής λειτουργίας της ΜΕΘ στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 11:06
Δεν είναι η άσκηση που μας κάνει δυνατούς, αλλά ο… εγκέφαλος
Μελέτες
13/02/2026 - 10:47
Παγωμένος ώμος: Συνδέεται με τον σακχαρώδη διαβήτη;
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 10:18
Τα οφέλη να καταναλώνουμε μια μπανάνα την ημέρα
Ευ Ζην
13/02/2026 - 08:32
Πώς ένα ζεστό μπάνιο μπορεί να επηρεάσει την αρτηριακή σας πίεση
Μελέτες
13/02/2026 - 06:43
Τι είναι η χολολιθίαση που οδήγησε το Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 06:27
Κόλυβα: Η παραδοσιακή συνταγή «της γιαγιάς» για εγγυημένη επιτυχία
Ευ Ζην
13/02/2026 - 06:11

ΔΗΜΟΦΙΛΗ